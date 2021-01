¿Qué es el glasscné? Hablan expertas de firmas como Medik8 Comunicae

jueves, 14 de enero de 2021, 14:40 h (CET) De la conjunción entre Glasses -gafas en inglés- y el odiado acné surge un nuevo término que no estaba en nuestro radar y que, conocerlo, puede poner solución a nuestros problemas ¿Alguna vez alguien se ha encontrado un odiado granito en el puente de la nariz, o quizás en la cuenta de los ojos, o, tal vez, cerca del lacrimal? Si es así, todos han de saber que hay más personas en esa misma situación y que es algo tan común que, algunas de las que más saben, ya se han atrevido a darle un nombre: "Es lo que denomino como Glasscné y que responde aun brote de imperfecciones derivado del uso de gafas por diferentes motivos", explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.



Evitarlo y tratarlo

Una vez identificado su nombre, queda analizar el por qué aparecen. Si se pregunta a expertas como Raquel González, directora de educación de la firma Perricone MD, comenta que: "Suele ocurrir por una acumulación de impurezas y una falta de oxigenación de la piel. Los puntos de apoyo de la gafa pueden producir sudoración y si, sumado a ello, hay depositado en el tejido maquillaje, por ejemplo, es fácil que los folículos se congestionen produciendo un brote o granito". Sabiendo esto, parece que, aunque las zonas de contacto con la gafa son más propensas a padecer glasscné, con una correcta higiene. "Para ello, conviene hacer doble limpieza teniendo en cuenta esta región alrededor de la nariz y del contorno de los ojos, así como exfoliar periódicamente, siempre con productos ricos en hidroxiácidos y no con un exfoliante granulado, al ser una zona delicada. Por último, un buen consejo es aplicar menor cantidad de maquillaje en las zonas donde la gafa pueda tocar nuestra piel: hueso superior nasal, cuenca de los ojos si son gafas muy grandes, etc.", añade Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.



Determinados parches descongestivos pueden ayudar a evitarlo, sobre todo si tienen principios calmantes como la niacinamida o el CBD: "Por ejemplo, podríamos aplicar el parche en el contorno de los ojos y si está cubierto de suero, aprovecharlo y aplicarlo en la zona del arco de la nariz para aprovechar su capacidad calmante", comenta Valeria Navarro, directora técnica de Boutijour. Del mismo modo, si la imperfección está ya asentada y la inflamación es acuciada, convendrá acudir a aliados capaces de deshacer el sebo, tratar la rojez y terminar con la infección, así como luego evitar las marquitas.



Principios activos clave

En la lista de productos anti glasscné siempre aparecerán algunos clave. Por ejemplo, aquellos calmantes ya mencionados; exfoliantes ricos en ácido glicólico (AHA), ácido salicílico (BHA) o gluconolactona (PHA); retinoides antibacterianos y renovadores de la piel; y factores de crecimiento que ayuden a que luego se regenere mejor.

Lista de la compra Anti Glasscné

Blemish SOS es su nombre y es que su concentración en ácido salicílico hace que sea un gran aliado express anti-imperfecciones. Se puede reaplicar sobre el granito varias veces al día y se completa con principios como la niacinamida. Es decir: acabará con la imperfección atacándola, pero también calmándola. Incluye ácido azelaico, importante para evitar rojeces y reducir las posibles marcas que puedan surgir. "Siempre recomendamos aplicarlo con un hisopo (bastoncillo) para asegurar la máxima higiene posible", explica la experta de Medik8. Precio: 25€ Disponible en Medik8.es

Copper Peel: Este exfoliante en dos fases combina una pasta de cobre azul con un activador de ácido glicólico. Exfoliará y suavizará la complexión de la piel, minimizando las imperfecciones, dejando la piel uniforme. Es como hacerse un facial anti glasscné en casa. ¿Su nombre? Copper Peel de Omororovicza. Se puede comprar en monodosis o el pack completo (110€). Precio: 14€ monodosis Disponible en Orlais.com

El CBD es uno de esos ingredientes de los que todo el mundo habla, y es que justo ahora es maravilloso porque: "Evitará que la piel se enrojezca con el exceso de frío, y bajará la inflamación de cualquier proceso inflamatorio, como son los brotes de granito", comenta Raquel González. Es el ingrediente estrella de este limpiador de la nueva colección hipoalergénica de Perricone MD, Hypoallergenic CBD Gentle Cleanser, pensado para limpiar en profundidad, reducir la rojez y tratar cualquier proceso inflamatorio. Precio: 40€

Disponible en Perriconemd.es

Estos parches, Lotus Melight Eye Patches de Boutijour, cubrirán toda la zona del contorno de los ojos (para tratar los efectos de la tendencia de las maxi-glasses). Aparte, como comentaba la experta de la firma, su hidrogel se cubre de un suero que se podrá aplicar en todo el hueso nasal para calmar. ¿La clave? Su riqueza en loto antioxidante y niacinamida, calmante. Precio: 69€ Disponible en Purenichelab.com

