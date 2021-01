Las 7 apps de videojuegos más bloqueadas por las familias españolas esta Navidad

Incluso en una Navidad tan atípica como la vivida, hay cosas que no cambian: hogares repletos de muñecos, videojuegos, fichas de Lego, peluches y juegos de mesa. Ingredientes perfectos para estar entretenidos sin necesidad de salir de casa debido a las restricciones y los temores a una nueva ola y que han provocado que la demanda de videojuegos aumente.



Tanto es así que el gasto digital en videojuegos durante el pasado año permitió recaudar más de 104 millones de euros, siendo el más alto de la historia, tal y como refleja un reciente estudio de SuperData, lo que supone un total del 0,11% de PIB español según la Asociación Española de Videojuegos (AEVI). La mayor parte de esos ingresos provienen de los juegos free-to-play, que han supuesto el 78% de las ganancias como destaca en su informe SuperData.



Los menores son los usuarios más comunes de este tipo de aplicaciones siendo una práctica habitual para casi el 83%, según la última encuesta sobre el uso de drogas del Ministerio de Sanidad y datos de Proyecto Hombre que sitúan los videojuegos en el primer puesto del ranking de adicciones entre los menores de nuestro país. A nivel global, entre los más descargados se encuentran Among Us, Subway Surfers, Garena Free Fire, Pubg, GardenScapes y Roblox, según un ranking realizado por la consultora de apps móviles Apptopia.



Conscientes del aumento del tiempo que los menores pasan jugando con ellos en estas fechas, desde Qustodio - plataforma de seguridad y bienestar digital para familias- han realizado un análisis de cuáles han sido las aplicaciones de videojuegos más bloqueadas por las familias españolas con hijos entre 7 y 18 años en Navidad, coincidiendo algunas de ellas con las más descargadas por los menores:

Among Us. Encabezando la lista se encuentra este juego multijugador online en el que pueden participar entre 4 y 10 personas. Al conectarse, a dos de los participantes se les asigna el papel de impostor y tendrán que ir asesinando al resto de jugadores sin ser descubiertos mientras los demás tienen que ir completando diferentes misiones. Según la compañía, en agosto de 2020 la ratio de descargas aumentó un 661% en comparación al mismo mes del año anterior superando los 86 millones de descargas en móviles Android e Ios.

Brawl Stars. La segunda app más bloqueada se trata también de este videojuego desarrollado para móviles que nació en 2018 y ya cuenta con 4,8 millones de descargas solo en España. El objetivo es ir acumulando y ganando trofeos para poder avanzar en luchas de tres contra tres. Aunque está recomendado para mayores de 7 años, es alarmante el uso explosivos y armas en él.



Fortnite. Este juego multijugador online de disparos cuenta con dos modos de juego. Por un lado, salvar al mundo de forma abierta y cooperativa y, por otro, Battle Royale, más competitivo donde el jugador, que forma parte de un equipo, tiene que intentar sobrevivir. Este juego está recomendado para mayores de 13 años por la naturaleza violenta del mismo. Se trata del más jugado acumulando 1,7 millones de horas de juego en Twitch, según la plataforma de métricas SullyGnome.



Roblox. El juego multijugador en línea con más de 100 millones de usuarios activos al mes, según los últimos datos de la compañía Microsoft, en el que cada jugador puede crear sus propios mundos e interactuar con otros usuarios. Ofrece dos opciones, la de jugar o la de crear juegos, aunque la mayoría de los menores accede a ella para jugar a la variedad de opciones que permite la plataforma, como desafíos, luchas, deportes, etc



Clash Royale. Con un total de 354 millones de descargas, según Supercell, este juego de cartas de estrategia en línea para dispositivos móviles se sitúa en el 5º puesto de apps más bloqueadas. Existen 10 arenas de juego, aparecen hechizos, defensas y personajes del juego Clash of Clanes y los participantes deben destruir las torres de los enemigos y ganar trofeos.



Clash of Clans. También conocido como CoC, este videojuego en línea se basa en la construcción de aldeas y creación de clanes en la que puedes librar batallas contra el resto de los jugadores. Cuenta con un total de 567 millones de descargas tal y como reflejan los datos de la compañía finlandesa Supercell.



Minecraft. Es el único de la lista que no es free-to-play, aunque es posible probar su demo de forma gratuita. Hablamos de uno de los videojuegos más jugados en España que cuenta con un pico de audiencia de casi un millón y medio de espectadores. Microsoft y Mojang han revelado que cuenta con un total de ventas que supera los 200 millones de copias superando al Tetris como el juego más vendido de la historia. Se trata de un mundo abierto en el que el objetivo es sobrevivir recolectando alimentos y materiales para poder crear una casa antes de que llegue la noche.