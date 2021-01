50 poetas más 1, Primera Antología Internacional de Poesía Sabersinfin “La poesía está en el vórtice nuclear que remite al ser humano a sus orígenes y le potencia frente a la incertidumbre aparente del futuro” Abel Pérez Rojas

lunes, 11 de enero de 2021, 11:30 h (CET) Después de un arduo proceso de convocatoria, recepción y selección de trabajos; la inspiración de cincuenta y un poetas conforma la Primera Antología Internacional de Poesía Sabersinfin. Cincuenta y un poetas originarios de Alemania/México, Argentina, Colombia, Chile, El Salvador, Estados Unidos/México, Perú/Suecia, Venezuela y, por supuesto, México.



Cincuenta y un poetas que son en realidad un puente intercultural e intergeneracional unido por la poesía.



Varios de estos cincuenta y un poetas acudieron al llamado dejando a un lado los laureles bien adquiridos, los que conforman trayectorias fraguadas en sendos libros y reconocimientos; por otra parte, otros se presentan dando sus primeros pasos y asumiendo el rigor que siempre impone compartir páginas contiguas con quien le lleva mucha ventaja en el andar.



Este conjunto de escritores conforman una compilación que trasciende el aspecto literario, porque detrás de su inspiración hay una masa de proyectos, sueños, miedos vencidos, frustraciones superadas y tareas en tránsito.



Al recorrer las páginas de esta antología aparece la declaración conjunta no escrita, de que cualquier tiempo álgido, cualquier pandemia, cualquier adversidad, es transitable con mayor facilidad si lo hacemos desde el arte, en particular, de la poesía.



Y es que, poner a la poesía como parte del eje central de nuestras vidas, es conectarse con la poiesis desde la raíz y con el lenguaje de la vida —materializado por el constante cambio—, manifiesto en los seres humanos a través del aprendizaje y desaprendizaje.



Por esto último, la Antología es un recurso metodológico, desde la visión de la educación permanente, para detonar intercambio de experiencias, paneles de diálogo, registro de vivencias y exposiciones que en los próximos días, a través de los canales de Sabersinfin.com en redes sociales, se estarán llevando a cabo para difundir la obra y la trayectoria de los participantes.



Un agradecimiento muy especial a los poetas participantes, y por supuesto, a quienes estando muy cerca de nosotros, siempre nos han impulsado con un mensaje oportuno de aliento. Ellos son los cincuenta y un poetas de la embarcación llamada: Primera Antología Internacional de

Poesía Sabersinfin:



Adriana Hoyos Duque, Allan E. León Rodríguez, Amelia Restrepo Hincapié, Arturo López, Azril Bacal Roij, Dany Dharma, Elías E. Villalobos Saile, Elizabeth Damián Espinosa, Elodia Corona Meneses, Enrique Canchola Martínez, Erasmo Nava Espíritu, Filo Huesca, Francisco Javier Estrada, Flavia Lucila Domínguez Vergara, Gabriela López Jiménez, Gilberto Navarro Camacho, Gonzalo Valenzuela Ramírez, Gumecindo Orduña López, Gustavo Valencia Jiménez, Javier Nolasco Pérez, Jorge A. Rodríguez y Morgado, Juan Carlos Martínez Parra, Juan Contreras Hernández, Juan Rey Lucas, Leonardo Fabio Marín, Leticia Díaz Gama, Lydia Ruíz Flores, Lilia Rivera, Luz Gabriela Balcázar Murueta, Macedonio Vidal Pérez, María de los Ángeles Cruz de Anger, María Carlota Encizo Rodríguez, Martín Pérez Rojas, Merced Sarahí Jarquín Ortega, Miguel Ángel Barroso, Miguel Ángel Martínez Barradas, Miguel Ángel Pérez Rojas, Mireya Ramírez Martínez, Nanci Noemí María Vilalta, Nicholas Gutiérrez Pulido, Oralia López Serrano, Patricia Lucía Abrego Cuervo, Raúl Fernando Estrada Albornoz, Roberto Martínez Garcilazo, Rosalía Aurora Hernández, Silvia Moreno Cano, Susana Reyes, Tonatiuh Valenzuela Blanco, Verónica Yamell Mendoza Valdez, Virginia Solano Pineda, Zorelis Días Castillo.



En subsecuentes entregas continuaré reflexionando en torno a este importante hecho formativo y literario, por ahora, les invito a la presentación que tendrá verificativo mañana, lunes 11 de enero, a las 20:20 horas de México, a través de: facebook.com/sabersinfincom y Youtube: Sabersinfin TV.

