Estos son los mejores Roscones de Reyes que pedir a domicilio Hay roscones para todos los gustos: sin relleno, con crema, nata o trufa Redacción Siglo XXI

lunes, 4 de enero de 2021, 14:17 h (CET) Mañana, día 5 de enero celebraremos la noche de Reyes de Magos, una de las más mágicas del año y más dulces también porque va seguida del famoso Roscón de Reyes. ¿Pero cuál es el mejor? Esto dependerá de los gustos de cada uno: los hay que los prefieren sin relleno, y los más golosos apuestan por varios sabores: el 60% de los españoles lo quiere relleno de nata, el 20% de crema de chocolate y el otro 20% se declara fan de la crema, según datos de Deliveroo. Para salir de dudas sobre cuál escoger para estos días, Deliveroo, la empresa de comida de calidad a domicilio desvela una lista con los mejores para poder pedir a domicilio y disfrutar del bocado más dulce para iniciar el año.

Sin relleno, con nata, crema o trufa: roscones para todos los gustos Una de las pastelerías más clásicas de Madrid, Viena Capellanes ofrece la posibilidad de degustar cualquiera de esos sabores y en diferentes tamaños, por si aparecen darse un buen carpincho.



Además, junto al roscón se puede pedir chocolate a la taza, ¿quién puede resistirse? Siguiendo con los clásicos, no puede no hablarse de Pastelería Mallorca, que para evitar las largas colas que se forman en las puertas de todos sus establecimientos de la capital, permite que se puedan pedir cualquiera de sus roscones a domicilio, y en cualquiera de sus variedades.



Bakers&Coffee se suma a este dulce y ofrece el clásico con frutas escarchadas y almendras en diferentes tamaños y con los tres rellenos favoritos de los españoles, aunque también sin ningún relleno.



Y para concluir con esta lista, Deliveroo ofrece los roscones de las pastelerías Granier y Santagloria, que se suman a la posibilidad del envío a domicilio de todos sus roscones para disfrutar solo o en familia de los roscones rellenos de crema, nata o trufa.



"En un día como el 6 de enero, no es de extrañar que en toda casa haya algún roscón de reyes para acabar de celebrar estas fiestas con un toque dulce, qué mejor manera. Desde Deliveroo trabajamos con diferentes partners para ofrecer a todos nuestros clientes la posibilidad de disfrutar de los mejores roscones y, este año especialmente evitar las colas a pie de calle pudiendo pedir numerosas opciones a domicilio", afirma Carolina Pérez, directora de comunicación de Deliveroo.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

