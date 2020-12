Conoce la boutique erótica líder en España: EroticFeel ​Tiene un apartado especial para ofrecer todo lo necesario para lucir la lencería más sensual y erótica, sin duda, un componente muy necesario para encender la llama de la pasión desenfrenada que lo desata todo Redacción Siglo XXI

jueves, 24 de diciembre de 2020, 16:19 h (CET) Cada quien vive sus momentos íntimos como desea, no hay límite para obtener placer. Para vivir el erotismo en plenitud, lo que se necesitan son ganas, creatividad y los siempre necesarios juguetes sexuales que permiten vivir experiencias de otro mundo. Una tienda erótica en la que se puede conseguir de todo, es EroticFeel, la cual es mucho más que un sexshop, es la boutique erótica mejor valorada por los clientes en España.

Décadas atrás, el tema de los juguetes sexuales era para la mayoría algo tabú, prácticamente no era apto para ser abordado en ningún ambiente social. Con el paso del tiempo esto ha cambiado, dándose una mayor apertura a todo lo relacionado con la inclusión de artículos eróticos entre parejas, tanto heterosexuales, homosexuales o para alcanzar el placer individual.



La apertura que se ha venido dando en este sector, ha hecho que cada vez cobren más auge los sexshops que ofrecen una amplia variedad de artículos eróticos. En sus inicios se trataba únicamente de tiendas físicas, pero con un alcance limitado, ya que los interesados se sentían un tanto incómodos al tener que desplazarse hacia el lugar y escoger un juguete o accesorio sexual.



Con la llegada de las tiendas eróticas online se ha terminado de consolidar el sector, ya que los compradores ahora pueden tener rienda suelta para consultar todas las opciones, enterarse de todas las novedades, adquirir todo lo que deseen y necesiten, sin tener que trasladarse a un local o comercio, y recibirlo en su hogar con total y absoluta discreción.



Existe una diversidad de alternativas, pero sin duda, en España una de las más valoradas es EroticFeel. De hecho, así lo considera Trusted Shops, el sello de calidad para tiendas online líderes en todo el mundo.



Todo lo que necesitas en un solo lugar EroticFeel ofrece la más amplia variedad de juguetes eróticos de alta calidad a insuperables precios. En esta tienda online cada personas encontrará todo lo que necesite, y lo que no sabía que podía necesitar, también.



Cuenta con una página web de fácil navegación, con una interfaz muy ágil e intuitiva. Todo lo que ofrece está distribuido por categorías, una de éstas es “juguetes”, donde se pueden encontrar artículos de diversas marcas y modelos, tales como consoladores, vibradores, succionadores, bolas, juegos eróticos, accesorios y demás. En la categoría “básicos” ofrecen lubricantes, higiene íntima, preservativos, velas románticas, y todo lo relacionado con la línea FeeltheErotic.



Tiene un apartado especial para ofrecer todo lo necesario para lucir la lencería más sensual y erótica, sin duda, un componente muy necesario para encender la llama de la pasión desenfrenada que lo desata todo.



De igual manera, tiene una sección de cosmética que incluye estimulantes y potenciadores, baños y masajes eróticos, artículos para el cuidado de la piel y packs para tener de todo un poco. BDSM: el antes y el después del placer erótico Una sección que todo el que entra a la página de EroticFeel no deja de visitar, es la que ofrece todo lo necesario para tener las experiencias BDSM que pueden marcar un antes y un después, en el placer y en el erotismo de toda persona.



¿Qué es BDSM? Es un acrónimo compuesto por las siguientes letras y palabras: B (bondage), es decir, todo lo que se refiere a inmovilizaciones y ataduras. D/S, el equilibrio entre la dominación y la sumisión. SM, sadomasoquismo, o lo que es lo mismo, el recurso del dolor para alcanzar el placer, lo que muchos denominan dolor erótico.



