Celebrando en casa: 6 Joyas para una Navidad "comfy" Estas navidades habrá muchos festejos en casa. Aquí algunas propuestas para looks cómodos y sencillos de la mano de joyas con mucho estilo

viernes, 18 de diciembre de 2020

Sin duda, estas navidades van a ser especiales. Los toques de queda, los cierres perimetrales, los límites de aforo y de cantidad de personas en las reuniones. Pero no por ello dejaremos de celebrar y vestirnos para la ocasión, aunque sea de una forma distinta.



San Saru, la firma de joyas con alma y estilo, propone una serie de piezas ideales como joyas de plata para los looks cómodos y sencillos que nos acompañarán estas navidades. La idea es adaptar las consignas de la tendencia “comfy” a cada joya y accesorio que elijamos para estas fechas, apostando siempre a la sencillez y la comodidad a la hora de definir nuestro outfit.



Collares, anillos, pulseras para looks "comfy"

Navegando en el amplio catálogo de San Saru, hemos seleccionado algunas piezas que se pueden combinar a la perfección con looks “comfy”:



Pendientes “Mishka”. Se trata de una pieza única con personalidad que hará que tu look sea más elegante. Esta joyita es de Plata de Ley 925 y está hecha a mano. Tiene un diseño exclusivo formado por un aro de plata con un colgante en forma de rombo con un Cuarzo Rosa en forma de pirámide.



Anillos midi “Haiarts” o “Madhavi”. Los anillos midi son tendencia este año y brindan un toque muy original a tu combi de anillos.



El modelo Haiarts tiene un estilo abierto que se ajusta y adapta al dedo. Su diseño en plata de Ley 925 está formado por espirales que en su centro, muestran la silueta de dos corazones enfrentados.



Madhavi tiene un diseño sencillo de tres líneas finitas y una bolita pequeña en el centro. Está elaborado con Plata de Ley 925 y es perfecto para usarlo solo o acompañarlo con otros anillos.

Collar “Hema”. Es un colgante de Plata de Ley 925 perfecto para combinar con las propuestas anteriores. Este collar tiene una pieza en forma de mandala, esta elaborado a mano y podrás llevarlo con chokers o gargantillas más ajustaditas al cuello.



Anillo de Oro “Harsh”. ¿Eres una fiel amante de las joyitas en oro? Este anillo te va encantar. Es un anillo ajustable con dos tiras finitas y paralelas con forma de pico de Plata de Ley 925 chapado en oro de 24 quilates. Tiene un aire fresco e innovador que puede combinarse con otros anillos sencillos o con piedras.



Pulsera “Acchoda”. Esta pieza de diseño sencillo en plata, tiene uncírculo muy fino en la parte central, ideal para llevarla todos los días. Discreta, versátil y original, es la pulsera top ventas este año.



Collar “Aditi”. Esta sencilla pieza de Plata de Ley 925 es ajustable, puedes llevarlo largito o como un choker. Tiene un diseño bonito compuesto por una cadena fina con bolitas de plata planas separadas entre sí. Su sencillez permite que sea fácil de combinar con cualquier look.



Por qué un look “comfy” en joyas

Casi siempre, menos es más. Sobre todo si tenemos en cuenta la tendencia “comfy” que arrasa este otoño invierno y promete triunfar estas Navidades.



La consigna básica de este estilo es la comodidad. Prendas con libertad de movimiento, casuales, agradables al tacto. Nada de tacones ni ropa ceñida.



En todo estilo, hay una joya que lo acompaña y realza. En este caso, hablamos de joyas sencillas, que pueden formar una composición con otras o lucirse solas, pequeños detalles que dan un toque de brillo sin sobrecargar.



Las joyas de un look comfy, además, son las más versátiles ya que -dependiendo cómo se combinen- pueden servir tanto para outfits muy producidos o más informales.



Las joyas “comfy” que usan las influencers

El estilo “comfy” es uno de los más popularizados en las redes sociales. Muchas influencers imponen sus tips para este aspecto tan desenfadado como encantador.



La actriz Dakota Johnson, se ha coronado como la embajadora de este estilo en las redes sociales. Apuesta por lucir looks elegantes y sofisticados al mismo tiempo, llevando joyitas de plata sencillas pero originales.



Joyitas con alma para regalar Navidades es una ocasión para dar lo mejor de nosotros, para hacer obsequios y darnos un gusto.



Un detalle que llega al corazón, son las joyas.

A diferencia de otros regalos, las joyas perduran en el tiempo y portan un gran valor emocional y simbólico. Además, hoy en día es posible acceder a joyas de calidad por precios tan asequibles como 15 euros.



Y como las joyas tienen un toque personal, también podemos optar por las tarjetas de regalo que disponen en tiendas especializadas online como San Saru, para que la persona que la reciba pueda elegir las piezas que más le gusten.



