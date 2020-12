Más de 940.000 contratos se firmarán en España durante la Navidad, un 15% menos que en 2019 Comunicae

viernes, 4 de diciembre de 2020, 16:34 h (CET) La incertidumbre provocada por la segunda ola de contagios y las restricciones horarias, de aforo y los cierres perimetrales, afectará negativamente a la campaña de Navidad 2020. Adecco prevé que entre los meses de noviembre y enero (ambos incluidos) se firmen en nuestro país más de 940.000 contratos, lo que supone una caída del 15% con respecto a 2019 Pese a las buenas cifras de contratación del Black Friday, la incertidumbre provocada por la segunda ola de contagios y las restricciones horarias, de aforo y los cierres perimetrales de numerosas autonomías, afectarán negativamente a la campaña de Navidad 2020 y se espera una caída interanual de las contrataciones.

Este año, la campaña navideña ―que en España se prolonga hasta las rebajas de enero― será atípica por la crisis de la Covid-19 y, pese al desplome de ciertos sectores claves en nuestro país como la hostelería y el turismo, otros como el e-Commerce están estimulando una reactivación del mercado laboral.

En este contexto, Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, prevé que durante los meses de noviembre y enero (ambos incluidos) se firmen en nuestro país más de 940.000 contratos, que supone un 15% menos que en el mismo periodo de 2019-2020.

Los sectores vinculados al gran consumo, e-Commerce, la alimentación, la distribución, el retail, la logística, y el transporte son los que más empleo generarán en estas fechas.

En cuanto a los perfiles más buscados serán: empaquetadores, mozos, preparadores de pedidos y carretilleros. La diferencia este año es que dicho personal estará localizado en los centros logísticos, en lugar de en los comercios tradicionales. Se mantienen los mismos puestos pero cambia la ubicación del centro de trabajo debido al auge de las compras online.

La campaña de Navidad 2020 en las autonomías

En cuanto a la distribución regional de la campaña de Navidad, si se atiende a la cifra absoluta de contratos previstos, un año más Cataluña se sitúa a la cabeza de las previsiones, siendo la comunidad autónoma que más contrataciones realice, por encima de las 162.600.

Tras ella, serán la Comunidad de Madrid, con más 153.200 empleos, la Región de Murcia, con 108.300, y Andalucía, con 108.200, quienes mejores cifras alcancen estos meses. Entre las cuatro aglutinan prácticamente la mitad de las contrataciones que se harán en estos tres meses. Muy de cerca les sigue la Comunidad Valenciana, con casi 106.900 nuevos puestos de trabajo.

A partir de este punto, las contrataciones descienden notablemente en cuanto a número absoluto de contratos firmados. Aquí se ubican Castilla y León, con cerca de 51.600 empleos, Galicia, con más de 45.500, el País Vasco, donde se firmarán cerca de 42.200 contratos y Castilla-La Mancha, con más de 33.800.

Hacia la mitad baja de la tabla se sitúan Canarias, donde se esperan alcanzar las 30.700 contrataciones, dependiendo de la situación sanitaria, Aragón, con 27.700 puestos de trabajo, Navarra, con 24.500, y Cantabria, con la previsión de 23.500 nuevos empleos.

El ranking autonómico lo cierran las regiones de La Rioja, con casi 7.400 nuevos empleos, Asturias, que se espera esté por encima de 7.000 contratos, Baleares, con 3.800, y Extremadura, con algo más de 3.000 puestos de trabajo.

En cambio, si se atiende al descenso interanual de la contratación, Asturias es la región española que experimentará la mayor caída, pues las previsiones apuntan a que se generará un 30% menos de empleos que en 2019. Le siguen los dos archipiélagos (Baleares y Canarias), con una disminución del 25%, y la Comunidad Valenciana, con un 18% menos de contratos que el año pasado.

Otras comunidades cuyo descenso está por encima de la media nacional (-15%), son Extremadura y Aragón, con una caída del 17% y 16% menos que en el mismo periodo de 2019-2020 respectivamente.

Dos autonomías prevén una bajada interanual en la contratación navideña igual a la media de todo el país (-15%): Navarra y Cantabria.

A continuación, hay un grupo de regiones que reducirán su empleo por encima del 10% con respecto a la anterior campaña navideña: el País Vasco (-14%), Cataluña (-13%), muy cerca del descenso nacional las dos; la Comunidad de Madrid (-12%), La Rioja y la Región Murcia, ambas con una caída en la contratación del 10%.

Existe un pequeño grupo de autonomías que decrecerán en menor medida. Es el caso de Castilla y León, Andalucía y Galicia, con una caída del 7% interanual cada una.

Finalmente, la región que menos verá disminuir sus contratos es Castilla-La Mancha, que lo hará en un -3%.

Los sectores que generan empleo en Navidad

Muchos son los sectores que se ven beneficiados por el incremento del consumo durante la campaña de Navidad y sus predecesoras, el Black Friday y el Ciber Monday, así como la posterior campaña de rebajas. Pero, destacando por encima de todos ellos, tradicionalmente es el sector de gran consumo (perfumería, cosmética, juguetería, electrónica, telefonía, etc.) y las áreas de atención al cliente o fuerza de ventas en los que se generan más puestos de trabajo. Se hace necesario hacer hincapié en la promoción y comercialización de los productos intensificando la fuerza de ventas todo lo posible.

Sin embargo, este año tan especial, los meses de confinamiento, desescalada y nueva normalidad han provocado un cambio en los hábitos de consumo de los españoles, se han generado otros nuevos que se mantendrán en el tiempo o que incluso permanecerán incorporados ya definitivamente cuando esta situación pase. Estas nuevas costumbres de compra han provocado que otros sectores hayan visto repuntar su contratación en aras de cumplir con el incremento de su demanda. Son los sectores vinculados al e-Commerce, la tecnología, la alimentación, la distribución, el retail, la logística y el transporte, entre otros.

Todos estos sectores continuarán demandando mano de obra en los próximos meses pues son, en su mayoría, industrias esenciales y son los que más empleo generarán en estas fechas.

El área de la distribución y el retail, acaparará una gran parte de los puestos de trabajo que se generen y, estrechamente vinculado a la distribución se encuentra el sector de la logística y el transporte. Esta área da cobertura y servicio a los grandes sectores vinculados a este periodo, de ahí la necesidad de reforzar sus plantillas durante estos meses.

La demanda de perfiles en este sector estará vinculada no sólo a las empresas “tradicionales” del sector, sino al e-Commerce, que ha ganado un peso muy importante en la industria.

Mención especial merece también el sector de la alimentación. Esto se debe principalmente porque ya a finales del mes de octubre las principales empresas del sector comienzan con la preparación de la cesta de navidad, jamones, vinos, bombones, etc. en definitiva productos gourmet que empiezan a prepararse de cara a la campaña. Todo esto unido a la demanda de los productos típicos navideños (turrones, mazapanes, pescado, marisco, etc.) se traduce en un aumento de la contratación.

Los puestos más buscados en Navidad

Si se habla de los perfiles más demandados en esta campaña, en el sector del gran consumo y de fuerza de ventas son los promotores, los dependientes y los comerciales los más buscados. También los azafatos de imagen, los degustadores, los animadores, así como gestores del punto de venta, con gran vocación comercial orientada a la atención al cliente.

Sin embargo, ya no solo se demandará personal para las tiendas físicas, como años anteriores, sino que, gracias al e-Commerce y las áreas vinculadas a este, se ha visto reforzada la incorporación de trabajadores destinados a la preparación y la distribución de los pedidos, como empaquetadores. Estos perfiles ahora se desplazan del comercio tradicional a las plataformas logísticas: se mantienen los mismos puestos, pero el trabajo se realiza en una ubicación diferente.

La distribución y el retail se llevan buena parte de los puestos de trabajo que se generan en esta época. La demanda de cajeros, inventaristas, administrativos, reponedores, empaquetadores, envasadores, o mozos de almacén aumenta considerablemente dentro de las empresas de esta industria.

Y si la distribución y el retail tiran del carro, la logística y el transporte van de la mano. Los puestos que más necesita cubrir este sector son: mozos, preparadores de pedidos, peones de almacén, repartidores, ayudantes, carretilleros, y administrativos para los departamentos de tráfico. En las zonas de costa, la logística portuaria además precisará de estibadores y conductores de maquinaria pesada.

El sector alimentario busca en estos meses perfiles como carretilleros, envasadores, manipuladores de alimentos, verificadores de calidad y mozos tanto de expedición como de picking, pero también electromecánicos y peones agrarios. El perfil estrella seguirá siendo el de operario en la industria alimentaria, que es el que realiza los procesos de recepción, manipulación, transformación y elaboración de productos alimentarios o en la fabricación de los alimentos.

