Con Mustela, noches tranquilas y sin picor para los niños con piel atópica y para la familia también

viernes, 4 de diciembre de 2020, 16:29 h (CET) La dermatitis atópica se caracteriza por una sequedad cutánea extrema con periodos de brote con eczema y picor intenso de la piel. Además, se manifiesta fundamentalmente entre los 0 y 2 años. Stelatopia ofrece la gama más completa de productos para las pieles atópicas y ahora, la nueva fórmula en los productos de baño y cuidados emolientes incluye Girasol BIO procedente de agricultura ecológica 1 de cada 5 niños está afectado por eccema o dermatitis atópica. Además, los niños con piel atópica duermen una media de 46 minutos menos por noche. Por estas razones, es fundamental seguir una rutina especial para aliviar el picor y mejorar el estado de la piel y la sequedad extrema.

La dermatitis atópica es una patología pediátrica mucho más común de lo que los papás se piensan y suele manifestarse, en la mayor parte de los casos antes de los dos años de edad. Consciente de ello, Mustela, la marca de Laboratorios Expanscience, presenta un innovador plan de acción en tres pasos para aliviar el inconfort y mejorar el estado de las pieles atópicas:

1.Baño. Bañar o duchar al pequeño, con agua templada, utilizando un gel de baño o un aceite de baño y ducha específico, como los de Stelatopia. Enjabonar directamente con las manos, sin usar esponja, y sin frotar y no prolongar mucho el baño.

2. Hidratación. Después del baño secar la piel cuidadosamente, con ligeros toques, sin frotar. Después aplicar un cuidado emoliente específicamente formulado para pieles atópicas, como el Bálsamo Emoliente o la Crema Emoliente Stelatopia. Se debe aplicar por todo el cuerpo, de la cara a los pies, realizando un suave masaje, para restaurar la piel y mejorar la flexibilidad e hidratación. Este cuidado emoliente también ayuda a combatir el picor.

3. Innovación. Por la noche, o como prenda interior, utilizar un pijama específico de algodón suave, certificado para las pieles más sensibles, si es posible con las costuras por fuera para que no rasquen ni irriten más la piel. El nuevo pijama de alivio Stelatopia -que ha sido reconocido como uno de los 100 productos más innovadores por Actualidad Económica- además de reunir todos estos requisitos, es eficaz para aliviar el picor y mejorar el sueño de los niños atópicos, gracias a sus activos de origen natural microencapsulados, que se van liberando en contacto con la piel. Está demostrado que con el pijama Stelatopia, en 7 días se duerme mejor. Y el resto de la familia también.

Otro truco que puede ayudar a calmar el inconfort de la piel atópica es guardar la crema emoliente en el frigorífico y sacarla justo antes de ser aplicada. El frío tiene efecto anestésico, por lo que su efecto de alivio será aún mayor. También ayudan las compresas de agua fría o vaporizar agua fría con un spray. Por último, si a pesar de todo el pequeño no para de rascarse, intentar procurar que tenga las uñas cortas para evitar que empeore el estado de la piel por el rascado.

Los productos Mustela recomendados para esta rutina

Gel de baño o Aceite de baño y ducha Stelatopia. Con dos texturas a elegir, gel o aceite, los productos de baño Stelatopia están formulados con un 98% de ingredientes de origen natural y ahora con Girasol BIO, para su uso desde el nacimiento. Limpian con suavidad, alivian la sensación de inconfort y tirantez, compensan los efectos resecantes del agua calcárea y relipidizan la piel, dejando una película protectora y un efecto antiirritación. El aceite además, puede usarse diluido en el agua para mayor eficacia relipidizante.

Bálsamo o Crema emoliente Stelatopia. El Bálsamo, con textura rica y untuosa, o la Crema emoliente, con textura más fluida, son dos cuidados emolientes, para cara y cuerpo, desde el nacimiento. Hidratan, relipidizan y alivian la sensación de picor, contribuyendo a restaurar la barrera cutánea alterada de las pieles atópicas. Ahora su nueva fórmula contiene Oléodestilado de Girasol BIO, un activo patentado con propiedades calmantes que aporta los lípidos indispensables para la construcción de la barrera cutánea. Sin perfume y con eficacia y tolerancia testadas, los cuidados Stelatopia han sido específicamente formulados para la piel de los más pequeños.

El Pijama de Alivio Stelatopia Es el primer pijama diseñado para aliviar el picor y mejorar el estado de la piel atópica para que duerman mejor. Confeccionado en tejido 100% de algodón, cuenta con certificación Oeko-tex Standar100® y una tecnología de microencapsulación de activos 100% de origen natural, que se liberan progresivamente sobre la piel de los pequeños para aliviar el picor y reducir la tendencia al rascado, lo que mejora, por tanto, su calidad de vida y la de toda la familia. Además, ha sido sometido a un doble test clínico y probado en condiciones reales de utilización en colaboración con la Asociación Francesa del Eczema.

La gama Stelatopia®, de Mustela, para pieles atópicas, surgida de un programa de investigación inédito a nivel mundial, siempre ha dado prioridad a los ingredientes de origen natural obtenidos de fuentes responsables. Hoy va más allá con una nueva fórmula en los productos de higiene y baño con Girasol BIO procedente de agricultura ecológica sin dejar de responder a las exigencias de este tipo de piel: productos sin perfume, con eficacia y tolerancia clínicamente probadas; con una alta tolerancia desde el nacimiento*, seguridad garantizada gracias a una carta de formulación muy rigurosa que va más allá de lo exigido por la reglamentación y texturas adaptadas a las pieles más frágiles, agradables de utilizar para facilitar el uso diario.

