Presentación virtual del poemario “Invisibilidades”

miércoles, 2 de diciembre de 2020, 12:08 h (CET) En este año 2020, dar un beso, un abrazo o un fuerte apretón de mano se valora más que cualquier otra cosa. ¡Cómo se extrañan esas muestras de afecto! El 2020, notablemente, ha marcado un antes y un después de la pandemia. En la cotidianidad, hemos tenido que familiarizarnos, forzosamente, con la tecnología, y en el ámbito creativo, es curioso que los artistas, conferencistas, cantantes, escritores y poetas, a pesar de la crisis sanitaria, han encontrado nuevas formas de dar a conocer sus trabajos. Las actividades presenciales como ir a conciertos, practicar deportes o participar en competencias deportivas, asistir a festivales literarios, a ferias de libros y también a presentaciones de libros han tenido que ser de manera virtual, algo que para muchos ha sido totalmente extraño y a la vez muy difícil, pues hemos tenido que adaptarnos a esta nueva modalidad.

Este pasado sábado 28 de noviembre de manera oficial y virtualmente a través de Zoom y YouTube, la escritora, poeta, profesora y columnista internacional Tania Anaid Ramos González, conocida internacionalmente como Azula, presentó su poemario “Invisibilidades”, publicado recientemente por la Editorial Areté Boricua de Puerto Rico. La actividad duró una hora y 10 minutos, inició a la 3:00 p.m., hora de Puerto Rico y 8:00 p.m., hora de España. En este enlace puedes ver esa preciosa presentación:





Mayra R. Encarnación Meléndez y Ricardo Rodríguez son los directores de la Editorial Areté Boricua, ellos dieron la bienvenida. En la actividad, el virtuoso guitarrista Esteban, “Tebo”, Pérez Pierantoni tuvo dos intervenciones musicales. Invisibilidades es un libro que está dividido en tres secciones: la primera sección tiene 24 poemas y está dedicado a la poeta uruguaya Idea Vilariño (1920-2009), la segunda sección tiene 16 poemas y está dedicado a la escritora y poeta boricua Ángela María Dávila (1944-2003) y la última sección tiene 25 poemas y está dedicado a la activista puertorriqueña Lolita Aulet Concepción (1928-1984).

Esta presentación fue de lujo e histórica. Quienes fuimos invitados, recibimos una carta formal y personalizada. Estuvieron presentes maestros universitarios, escritores, poetas y periodistas de Puerto Rico y de muchos otros países latinoamericanos y de España. También estuvieron presente dos bisnietos de Rubén Darío: Rubén Darío IV y Martha Eloísa Darío Lacayo, mejor conocida como Meloisa Darío. Al final de esta sublime e inolvidable actividad literaria, Meloisa recitó dos acrósticos de su autoría, uno dedicado a Tania Anaid Ramos y otro al nombre del poemario Invisibilidades.

Mayra Encarnación como editora de esta obra a través de un mensaje al finalizar la presentación, le pregunté: ¿Que significó para la Editorial Areté Boricua haber publicado el poemario “invisibilidades”?

-“Para la Editorial Areté Boricua ‘Invisibilidades’ es un acto de celebrar la poesía desde una voz que construye y deconstruye el discurso como presencia inequívoca del sujeto. Invisibilidades nos ata a la dicotomía ausencia y presencia desde la palabra íntima, dominante y apasionada. Este poemario nos invita a todos, a todas, a desatar la invisibilización de la mujer”. Azula, durante su presentación en resumen, habló de su vida literaria y cito:

“Desde niña, escuché a mi abuela declamar poemas… su voz y selección de poetas abría un camino lleno de luces, de musicalidad y de reflexiones interminables. Al escucharla, me decía internamente una y otra vez, yo quiero eso, quiero jugar así con las palabras (…). Mi abuela fue para mí la gran sacerdotisa, la pitonisa de la poesía, pues ella la traía como un bien ancestral, como una ganancia histórica heredada que se debía salvaguardar”.

Sobre su libro al final expresó: “Este libro como un hijo, como una hija, palpitó antes en mis entrañas; lleva mis venas, mi aliento… la impostura de mis odios, de mis tristezas, de mis querencias… Son mías estas invisibilidades, pero sé que hoy remontan otro vuelo. Vagarán en el tiempo sin mí, dormirán en otras camas, acurrucarán otros deseos, vibrarán con otros sentires, como tiene que ser”.

¿Qué representó para Azula que estuvieran dos de los descendientes de Rubén Darío en la presentación de su libro? ¿Por qué leer “Invisibilidades”?

Azula: -Que los bisnietos de Rubén Darío estuvieran en la presentación de este poemario ha sido un privilegio, un regalo de vida del universo. Rubén Darío vibra en todo escritor hispanoamericano y tenerlos fue, desde mi construcción imaginaria y soñada, tenerlo a él también. Una validación metafórica de que en el fondo todos estamos conectados y la poesía no es la excepción.

Invisibilidades es una puerta para llegar a muchos lugares en donde anida el alma. Podrán identificarse o no, podrán percibir o no el ritmo que yace en los versos, intensamente trabajado, pero lo que sí estoy segura es de que ha sido para mí, indudablemente, una entrega y un pacto entre la poesía y mi corazón. Si desean conseguir mi libro pueden hacerlo a través de este enlace: https://www.editorialareteboricua.com/tania

La autora del prólogo de “Invisibilidades”, Melissa Figueroa, profesora escritora y poeta puertorriqueña, inició la presentación y nos deleitó con su lectura. Al terminar la actividad le pregunté lo siguiente con un mensaje de texto: ¿Qué significó para usted haber escrito el prólogo de Invisibilidades?

Melissa: -“Para mí, escribir el prólogo de Invisibilidades fue ante todo un acto de hermandad. A través de los años, he leído muchos de los escritos de Tania antes de que se pulieran y, como amiga, he tenido el privilegio de comentarlos. Por tanto, escribir el prólogo fue una manera de apoyar una escritura que no debía quedarse sin compartirse con otros lectores”, enfatizó la prologuista.

De igual forma, cuando terminó la presentación, me contacté con otros invitados y a continuación comparto sus comentarios sobre esta celebración poética:

Empezando por la magnífica organización de la Editorial Areté Boricua, que denota todo el trabajo que precedió a esta presentación, y que enmarca de manera muy profesional el arte que transmite a través de sus letras la autora, que sin duda posee una pluma magistral. Fue un honor y un placer haber podido estar presente y le deseo a Azula de todo corazón que siga cosechando éxitos. Ana Ayala escritora, editora y poeta mexicana.

El poemario tiene un bello origen relacionado con la figura más admirada de la poeta... su abuela, ese lazo entre ellas se traduce en el ingrediente principal de sus creaciones. Sus poemas derrochan sentires que llevan irremediablemente al lector escucha a generar imágenes, gracias a la magia de las palabras. Edith Hernández Villanueva, maestra, escritora y poeta mexicana.

