Horizont Atlantic: El sector del transporte en tiempos de COVID 19

lunes, 30 de noviembre de 2020, 16:17 h (CET) En tiempos de pandemia COVID 19 son muchos los sectores que se han reinventado y aplicado una serie de protocolos cuya finalidad es ejercitar su actividad priorizando la salud de las personas por encima de todo. Por recomendación de organismos tan relevantes en el ámbito sanitario como la OMS (Organización mundial de la Salud) dependiente de la ONU, todas las empresas deberán de implementar una serie de medidas para frenar su expansión Por recomendación de organismos tan relevantes en el ámbito sanitario como la OMS (Organización mundial de la Salud) dependiente de la ONU, todas las empresas deberán de implementar una serie de medidas para desacelerar o frenar la expansión del virus COVID 19. Ahora más que nunca es vital mantener la economía a flote sin perjudicar los derechos de los trabajadores adquiridos en el pasado.

Pero esta preocupación no deberá de ser efectiva una vez encontrada una cura para LA COVID 19 sino que deberá de mantenerse vigente durante un tiempo prudencial, tanto como el que se considere oportuno para llegar a las cifras de negocios pre COVID-19.

La Sociedad actual esta en un punto de la historia en la cual la humanidad se encuentra frente a una serie de desafíos de magnitud y efectos globales como puede ser esta pandemia, el cambio climático el incremento de las desigualdades. Es por ello que las respuestas a todos estos males deberán de ser consensuada por los organismos internacionales y grandes legisladores sin olvidar a la clase científica y grandes pensadores los cuales podrán discernir la forma de contrarrestar los efectos negativos.

Con la aparición de la pandemia y su rápida propagación a escala mundial en un corto espacio de tiempo se ha resaltado la fragilidad de al humanidad y el efecto devastador potenciado que la pandemia tienen sobres las clases más vulnerables. Sí estos efectos no se afrontan de manera inmediata la dignidad de las personas y el desarrollo sostenible se podría ver afectado.

¿Cuál es el papel que deberían seguir las empresas de transporte durante tiempos de pandemia?

El abastecimiento de la sociedad es el fruto del trabajo de innumerables personas. La rapidez con la que suceden los acontecimientos en la vida diaria que impide pararse a pensar esto. Las personas dan por hecho que el internet que hay en casa, la fruta que se compra en el supermercado, el agua que se obtiene al abrir un grifo van a estar siempre disponibles independientemente de las acciones.

En tiempo de crisis la empresas abordan una serie de retos a los cuales deberán de responder rápidamente y con determinación. El rol que deben de seguir las empresas es de reconstrucción y mejora de la sociedad. En tiempos de COVID 19 se han de reforzar las relaciones y la importancia de las personas por encima de todo. Se ha de aprovechar esta situación de impasse para sentar los cimientos de un nuevo orden social y económico el cual se plasmará rápidamente con la ayuda de la nueva era digital.

¿Cuál es el futuro de las empresas de transporte tras abordar los primeros problemas producidos por los efectos del COVID 19?

Con el confinamiento fueron muchas empresas que tuvieron que trabajar bajo mínimos o incluso paralizaran su actividad. Por otro lado, el cierre de fronteras trajo también consecuencias negativas. Diversos estudios realizados a nivel Europeo corroboran que la disminución de facturación de las empresas de transporten ronda un 18%.

Por otra parte todo esto no ha hecho más que reforzar a las empresas que venían prestando sus servicios de manera profesional y que disponían de una amplia trayectoria y experiencia acumulada en el sector. De hecho las previsiones son esperanzadoras y se estima que el sector del transporte sea uno de los que se recupere en menor tiempo.

