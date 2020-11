Semana de formación para mujeres víctimas en grave riesgo de exclusión de Fundación Adecco Comunicae

martes, 24 de noviembre de 2020, 13:08 h (CET) En el marco de su Semana contra la violencia de género, la Fundación Adecco desarrolla 4 talleres formativos con mujeres víctimas y una sesión con empresas, de cara a conectar las necesidades de ambas partes. Se trata de 4 sesiones sobre el objetivo profesional, la gestión de emociones en los procesos de selección, el uso de redes sociales de forma segura y el mentoring profesional El miércoles se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, contexto en el que la Fundación Adecco está desarrollando una semana de actividades con el objetivo de impulsar el empleo de las mujeres víctimas de la violencia de género, en una coyuntura de grandes dificultades. Esta acción ha sido posible gracias a la colaboración de empresas comprometidas: Aqualia, Consum, Grupo Red Eléctrica, PRAHealthSciences, Talgo, Ucalsa, Endesa y la firma de servicios profesionales EY.

El empleo, atributo esencial contra la violencia

La emergencia sanitaria que comenzó en marzo desató también la intensidad de las situaciones de violencia de género. El mayor tiempo de convivencia, el aumento de las tensiones en el hogar, el debilitamiento de las redes de apoyo familiar/social y las dificultades para acudir a centros de asistencia, incrementaron como nunca el riesgo de sufrir violencia, así como la invisibilidad de las víctimas. Tanto es así, que las mujeres han visto mermada su confianza hasta el punto de que el 85% no confía en encontrar empleo en el mercado laboral de la COVID-19, según el 8º informe Un empleo contra la violencia, desarrollado por la Fundación Adecco. En la misma línea, un 52% cree que en las empresas sigue habiendo un gran estigma que dificulta su contratación, al asociarlas con personalidades inseguras y débiles.

En este marco, la Semana contra la violencia de género de la Fundación Adecco centrará sus actividades, por un lado, en formar a mujeres víctimas en grave riesgo de exclusión para dotarlas de habilidades estratégicas para la búsqueda de empleo y, por otro, en concienciar a las empresas de cara a potenciar la contratación de víctimas de la violencia de género.

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “las víctimas de la violencia de género encuentran hoy más dificultades que nunca para acceder a un empleo, cuando éste es precisamente el vehículo por excelencia para normalizar su vida, al permitirles ser independientes económicamente, reforzar su red de contactos o incrementar su autoestima. Es fundamental acompañarlas en este proceso y, al mismo tiempo, sensibilizar a las empresas de su crítico papel en la generación de empleo, acercándolas, no solo los beneficios fiscales por contratar a una mujer víctima, sino intangibles como la resiliencia, la empatía o la escucha, que acostumbran a ver reforzados y que son esenciales para las empresas del siglo XXI”.

Talleres para empoderar a las víctimas

La Semana contra la violencia de género de la Fundación Adecco arrancó este lunes y finalizará este viernes, periodo en el cual se celebrarán 4 talleres formativos, en formato digital, para dotar a las mujeres víctimas de habilidades críticas para la búsqueda de empleo. Estos talleres serán impartidos por expertos de la Fundación Adecco y voluntarios de Endesa que, en el marco de su apoyo al proyecto #EmergenciaPorElEmpleo, se ha sumado a esta iniciativa. Además, voluntarios del grupo Adecco participarán en la sesión que tendrá lugar el viernes, actuando como mentores profesionales.

El primero de estos talleres se ha celebrado hoy y se ha centrado en la definición de un objetivo profesional como primera fase para el desarrollo de un currículum acorde al objetivo fijado, así como la importancia de mantener una actitud proactiva y positiva frente a la búsqueda de empleo.

El siguiente taller, con el nombre de “Gestión de emociones y proceso de selección” se centrará en que las mujeres aprendan a canalizar sus emociones de una manera positiva ante un proceso de selección, a través de técnicas de psicología positiva y el entrenamiento de las entrevistas en formato telefónico, presencial o dinámicas de grupo.

El próximo jueves se celebrará el siguiente taller, “Redes seguras”, con el objetivo de enseñar a las mujeres víctimas, especialmente sensibles a las redes, a utilizarlas de forma adecuada y segura, tanto en su vida personal como profesional.

El viernes finalizará la semana de actividades con una sesión de mentoring profesional, en la que las mujeres participarán en un encuentro digital en el que tendrán la oportunidad de charlar sobre su trayectoria profesional, pudiendo compartir dudas e inquietudes y contando con un apoyo moral y humano de voluntarios expertos del grupo Adecco.

Para complementar estos talleres, también se celebrará un encuentro con empresas, el propio día internacional contra la violencia de género, en el que, por una parte, se dará a conocer la Ley Integral de la Violencia de género y cómo integrar acciones en los planes de Igualdad y, por otra, se sensibilizará a las empresas sobre su importancia como agentes generadores de empleo que contribuyen a eliminar esta lacra social.

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

Personas con discapacidad, mayores de 45 años parados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género y otros grupos en riesgo de exclusión social.

