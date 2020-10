¿Cuáles son los operadores de Internet más rápidos del mercado? Se han tomado los datos que cada operador tiene publicados en su web. Ni más ni menos que lo que cada uno ofrece como velocidad máxima Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 26 de octubre de 2020, 15:05 h (CET) VIPNET 360 ha realizado una recopilación de las velocidades de conexión a Internet que hay en la actualidad en el mercado. Están prácticamente todas las compañías. Por supuesto, las principales.

En total, 21. Se han tomado los datos que cada operador tiene publicados en su web. Ni más ni menos que lo que cada uno ofrece como velocidad máxima. No tenéis más que pinchar sobre cada nombre para comprobar las respectivas ofertas en las propias páginas.



Se han limitado a recoger datos que son públicos, a los que cualquiera puede acceder, así que la fuente de esta información son las propias empresas. Creemos que es una comparación interesante en los tiempos actuales en los que el uso de Internet está disparado por las nuevas circunstancias que ha traído el coronavirus, siendo la demanda de una conexión de calidad cada vez mayor.

Teletrabajo, educación en remoto, comercio electrónico, ocio online, comunicar a las zonas más apartadas, etc.

Operadores que ofrecen hasta 1.000 Mbps: Yoigo Vodafone Adamo



Operadores que ofrecen hasta 600 Mbps: Movistar MásMóvil O2 Orange Finetwork Global Jazztel Pepephone Virgin



Operadores que ofrecen hasta 500 Mbps:

Digi Euskaltel R República Móvil Telecable Suop



Operadores que ofrecen hasta 300 Mbps: Lowi Llamaya



Operador que ofrece hasta 100 Mbps: Amena Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.