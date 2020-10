La pandemia elimina la histórica brecha de género en formación online, según ThePowerMBA Comunicae

jueves, 22 de octubre de 2020, 15:33 h (CET) La última promoción de esta escuela de negocios online se ha cerrado con prácticamente las mismas matriculaciones masculinas que femeninas: un 56% frente a un 44%, respectivamente En la actualidad, la formación online en el área de los negocios ya es prácticamente equiparable entre mujeres y hombres. En este contexto es importante destacar como diferentes escuelas de negocios online dan consistencia a esta afirmación, como es el caso de ThePowerMBA, que cerró su última promoción con casi las mismas matriculaciones masculinas que femeninas: un 56% frente a un 44%. Del número total de alumnos inscritos, 1.310 eran varones frente a 1.026 alumnas, rompiendo así con la falsa creencia de que el género masculino cursa más másters de negocios en escuelas online que el femenino y, por ende, está más formado. Ahora todos quieren seguir enriqueciendo su LinkedIn a golpe de click en los apartados de formación, y esto no depende del sexo, sino de las inquietudes y de las metas de cada uno.

ThePowerMBA, la escuela de negocios online que triunfa con su modelo de enseñanza disruptivo, tiene claro que la brecha formativa entre hombres y mujeres está desapareciendo cada vez más, especialmente a la hora de hablar de formación en el ámbito de los negocios, un área que hasta hace no tantos años únicamente estaba relacionaba con el género masculino. Por ejemplo, a principios de 2018 una famosa consultora realizó un estudio de comparativa entre las mujeres y los hombres que cursaban MBA´s, y el sector femenino únicamente alcanzaba el 36% de las matriculaciones (El País). Por otro lado, otras investigaciones revelaron cómo en exclusivas escuelas de negocios de EE.UU, sólo un 37% del alumnado eran mujeres (Expansión).

Además, el profesorado de ThePowerMBA cuenta con grandes empresarias del panorama internacional femenino como Rosie O´Neill, Co-fundadora de Sugarfina, Bisila Bokoko, CEO de BBES, María Pombo, influencer a gran escala, Pilar Zaforteza, Directora de Marketing de Blablacar, Izanami Martínez, emprendedora española, Sarah Harmon Ex-country Manager de LinkedIn España y Daniela Goicoechea, Ex -CMO de Goiko.

En palabras de Borja Adanero, CEO de ThePowerMBA: “Lo que pretende principalmente nuestra escuela de negocios es democratizar la educación. Es decir, que cualquier persona, independientemente de su sexo y de su extracto social, pueda acceder a los mejores conocimientos y a la mejor educación en el área de los negocios”.

Acerca de ThePowerMBA

ThePowerMBA es una escuela de negocios cuya misión es democratizar la educación en el mundo, haciendo accesibles los mejores conocimientos a todos aquellos que tengan inquietud y ganas de aprender. Con una propuesta de másters muy disruptiva, basadas en clases de 15 minutos al día, reforzadas con cientos de casos de éxito y de fracaso de emprendedores y directivos de las empresas que están revolucionando todos los sectores (Netflix, Tesla, Shazam, Youtube, etc.). A un precio asequible, han conseguido crear una comunidad con más de 37.000 alumnos por todo el mundo.

