Talio incorpora a Mónica Cuñado como responsable comercial del área de Soluciones Comunicae

miércoles, 21 de octubre de 2020, 15:09 h (CET) Mónica Cuñado se incorpora a la empresa Talio en el departamento de Soluciones. Área en la que se desarrollan servicios de desarrollo de Plataformas Web Interactivas, Servicios IT Gestionados, Transformación Digital, APIs, RPA, y Soluciones de Productividad entre otros Mónica Cuñado, se incorpora al equipo de Talio, como responsable comercial del área de Soluciones. Ingeniera informática por la Universidad de Deusto, MBA Executive en gestión y Dirección de empresas por la Universidad del País Vasco, certificada en ITIL y SCRUM, ha participado en diversos cursos de Coach y Coach Team y otras certificaciones como NNA, experto en Cloud Computing, etc.

Afronta esta nueva experiencia profesional con mucha ilusión y con ganas de formar parte del nuevo equipo de profesionales. En un principio entra en Talio como parte de Soluciones, por ello se centra en el desarrollo de Negocio, prestando atención a los clientes, creando alianzas y sinergias con empresas del sector.

Conoció a Talio por las redes sociales, además de por un contacto que ya trabajaba en la empresa. Se interesó por un puesto de trabajo y tras varios encuentros resultó positivo. Le llamó la atención la manera sencilla de enseñar las cosas y que el punto de mira se centre en las personas.

Su recorrido profesional siempre ha estado ligado a las nuevas tecnologías, aunque también a la gestión de equipo multidisciplinares, al desarrollo de negocio y al contacto con las personas tanto internas de la empresa como clientes. Comenzó realizando prácticas del sector eléctrico en Iberdrola. Entró en un proyecto para poder realizar la lectura de los contadores en remoto, donde participan empresas como Ikusi e Ingeteam entre otros.

De esta forma consiguió su suficiencia investigadora aunque abandonó al comenzar a trabajar en Airtel, donde desarrolló sus siguientes 10 años, comprados por Vodafone, y los últimos dos años, el área TIC vendido en outsourcing a IBM. Realizó varios perfiles, en los comicios soporte para cualquier tarea debido a que fue la expansión de las territoriales, pasando por implantación de la nueva red de datos TCP/IP y de Voz de Vodafone, como responsable de lo relacionado con el área de TIC en la territorial Norte, colaboración en el traspaso de la plataforma SAP al CPD en Italia, lo mismo con la migración y traspaso del Data Ware House al CPD de Alemania, etc. Fueron años duros pero muy bonitos, a nivel de una compañía joven.

Tras ello, realizó un MBA Excutive en gestión y Dirección de empresas y entre formar parte del grupo Eroski, en su negocio de diversificación, Perfumerías IF, como responsable del área de Procesos y Sistemas. Fue un proyecto muy bonito, pero la crisis pudo con él y finalmente se vendió.

Más tarde, participó en unos proyectos de Lantik, para la diputación Foral de Bizkaia, en la compañía Dominion. Fue un cambio importante para Mónica ya que pasó de la empresa privada a la administración pública. Realizó el papel de personal de Lantik, controlando tiempos, entregas, horas, pases… Debido a esta experiencia ganaron dos ofertas públicas de Lantik y pasó a gestionar uno de ellos y a ser el contacto principal de Lantik con Dominion.

Finalmente se incorporó a Talio, donde trabaja actualmente. “Creo que lo que más me impulsó al cambio fue el trato humano que me transmitieron además de su forma de trabajar y de enfocar la empresa”, añade Mónica.

Mónica ve estos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo como una buena oportunidad para afianzar relaciones y encontrar nuevas oportunidades y nichos de mercado emergentes.

Para saber más o para cualquier consulta no dudar en contactar con Talio.

