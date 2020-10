Nueva web de Vallès Clima: Empresa de aires acondicionados Comunicae

miércoles, 21 de octubre de 2020, 13:45 h (CET) La empresa Vallès Clima estrena nueva página web, en la que presentan cada uno de los servicios que ofrecen relacionados con la instalación y mantenimiento de aires acondicionados y todo tipo de sistemas de climatización En esta nueva web se ha conseguido una mejora en la experiencia de navegación del usuario, el cual puede encontrar rápidamente aquello que está buscando en el apartado de servicios o productos, seleccionando el tipo de sistema de climatización o de aires acondicionados que más le interese.

En Vallès Clima cuentan con más de 20 años de experiencia trabajando y adquiriendo experiencia y conocimiento en el sector de la climatización en Sabadell y proponen soluciones completamente personalizadas y ajustadas a las necesidades de cada cliente. En lo que se refiere a los aires acondicionados, el cliente puede disponer de un amplio catálogo y de un equipo completamente conocedor del producto y servicio que ofrece, ya que cuentan con una amplia experiencia en todo tipo de sistemas de refrigeración.

Se presentan diversas opciones para conseguir el mayor confort térmico posible, desde opciones más convencionales a opciones más innovadoras: Aires acondicionados, calderas, aerotermia, calefacción, suelo radiante, gas natural, climatización inteligente/airzone, ventilación y extracción, contraincendios, purificadores de aire/ozono, etc.

Es una empresa que ofrece todo tipo de servicios, tanto a nivel industrial como a nivel particular, valorando siempre las mejores opciones y las posibilidades que presenta cada espacio, para la instalación de un sistema de climatización que se adapte a las preferencias y necesidades de cada cliente.

Cuentan con un equipo técnico especializado en todo tipo de sistemas de climatización, que se ocupa de hacer el estudio y la valoración de cada caso, el mantenimiento, la reparación y el asesoramiento técnico de cada cliente, para ofrecer una atención al cliente realmente efectiva y única para cada uno de ellos.

En la nueva web de Valles Clima se puede solicitar, fácilmente, un presupuesto a través de un formulario de contacto, en el que el cliente debe poner todos sus datos y su consulta o petición o bien llamar al 605 84 48 20 o bien enviar un correo electrónico a info@vallesclima.com. En ambos casos la empresa responde rápidamente, para que el cliente pueda obtener una respuesta sólida y realista de lo que está buscando.

Contar con la experiencia de una empresa especializada en el sector de la climatización en Sabadell, permite obtener todas las garantías en la instalación y el funcionamiento de este tipo de productos, obteniendo como resultado un gran aumento del confort térmico del espacio y una mayor eficiencia energética.

