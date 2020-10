Paraguay: Propuestas para Reformar la ley 1335/99

Republica del Paraguay



Honorable Cámara de Senadores



Honorable Senadora Nacional Lilian Graciela Samaniego



Honorables Senador Dr. Antonio Barrios, Flamante Senadora Georgia Arrua, Estimado Senador Carlos Gómez Zelada



Señora presidente de la Comisión, Senadora Samaniego, Nde ha'e peteī kuña katupyry ojapo kuaava tembiapo porã política rupive okape paraguaigui.



Estimada Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, como usted lo ha bien dicho anteriormente, con esta audiencia publica tenemos un antes y un después; en esta magnifica oportunidad tengo el honor de exponer algunos flagelos, desafíos y obstáculos que están estratégicamente afectando la imagen del Paraguay en el exterior. Actualmente la política exterior del Paraguay esta implementada por diplomáticos y embajadores que son alumnos de la filosofía de Bartolomé Mitre.



Yo tengo más de trece anos que estudio cada día la performancia de la política exterior del Paraguay y, como ciudadano de Estados Unidos que vive en Paraguay y Estados Unidos por muchos años, enamorado con la nación Guaraní y su magnífica historia, tristemente observo una política exterior kachiãi, con pésimos resultados, que fomenta la corrupción, nepotismo, prebendalismo y la mediocridad. Con el permiso de ustedes quiero resaltar algunos ejemplos y falencias dentro del servicio exterior los cuales demuestran la ineptitud de funcionarios dentro del escalafón diplomático.



Las relaciones del Paraguay con la Federación de Rusa son nulas en el ámbito comercial y político.



El embajador Ramon Antero Diaz Pereira, fue decretado como embajador del Paraguay en Rusia el 26 de diciembre de 2012, numero de decreto 10363, sigue prestando servicios a la Cancillería a pesar de su avanzada edad (88 años), falta de resultados contundentes en la economía paraguaya, y graves daños patrimoniales que le perjudican al pueblo paraguayo con las cobranzas del gasto de representación sin hacer ninguna actividad pública en beneficio del país.



El año pasado (2019) estuve acompañando en ginebra al poderoso empresario europeo Sr. BEHGJET ISA PACOLLI, ciudadano suizo, en reunión con el Vicegobernador de San Petersburgo el Sr. Sergey N. Movchan. Durante la reunión el Sr. Pacolli compartió su terrible experiencia cuando estuvo coordinando en el 2018 para viajar a Paraguay invitado por el Ministro de Industria y Comercio Gustavo Leite; esta visita nunca ocurrió porque el Ministro de Relaciones Exteriores Eladio Loizaga le negó y no le entrego la visa al Sr. Pacolli a pesar de varios intentos en la embajada paraguaya en Roma y Viena.



Durante su exposición el Vicegobernador empezó de compartir su reunión con una comitiva que se fue a San Petersburgo dirigida por una mujer paraguaya. Sucesivamente me entere de la señora paraguaya que estuvo bien capacitada sobre las relaciones bilaterales entre Paraguay y Rusia. Al final de dicha reunión el Sr. Movchan me compartió un texto introductorio que me gustaría compartir con los honorables miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores y la nota de Movchan pide cuanto sigue:



“Quisiera exponer el siguiente punto principal a las autoridades del Paraguay, hay una mujer joven, profesional , Paraguaya, con Cedula de Identidad Civil que termina con 60994; estuvo como funcionaria en dos gobernaciones con cargos de confianza, luego fue a Rusia a representar a su país en un programa de jóvenes líderes de América latina y el caribe en Moscú. Pasando el tiempo y por las buenas relaciones publicas implementadas organizó para el sector cooperativo la participación de una feria de alimentos en Moscú en 2017 con la Embajada de la República del Paraguay en Moscú, fue capacitada por el sector productivo para promover sus productos en Rusia, en el transcurso de su buena gestión tuvo el apoyo del sector privado y público del Paraguay y de la Embajada de la Federación de Rusia en Asunción y fue electa como parte de la Cámara de Comercio Paraguaya - Rusa, por el buen trabajo el sector productivo solicitó al Presidente de la República del Paraguay por nota la apertura de Consulado en San Petersburgo y proponen a la Señora para servir como Cónsul General pero lastimosamente y por ley ese cargo es para los escalafonados, se reiteró la solicitud y se le propone como Embajadora de la República del Paraguay en Moscú pero no habiendo presentado la Cancillería en el 2019 para cambio de Embajador no se pudo realizar cambios.



Estimados senadores y líderes del Ministerio;

Apreciados Senadores de la Nación, Hay que destacar que esta señora es una persona joven, mujer paraguaya y guapa, profesional conocida y reconocida por el sector privado de la Cuidad de San Petersburgo fue recibida en el Gobierno de San Petersburgo ha elaborado un plan de trabajo con una planificación a largo plazo para que Paraguay dejé de ser un país que solo produce materia prima sino más bien consorciarse con un país como la Federación de Rusia con altas tecnologías más allá de estar aislado por 50 años hoy día demuestran que son muy buenos en distintos rubros, teniendo una persona que se ganó el espació tanto en el país como en el extranjero y está capacitada para aportar en el desarrollo económico y social para el Paraguay será un gran lujo de ser nombrada como embajadora del Paraguay en Rusia. Este asunto tiene tramite en el ministerio de hacienda con número 87606/19 de la fecha 9 de octubre, 2019. También esta señora paraguaya tiene el apoyo del Director Ejecutivo del Centro de Negocios “Rusia – América Latina” Don Vitaliy V. Stepanishchev.



Yo conozco personas en Paraguay muy bien entrenadas y calificadas que trabajan para gobiernos extranjeros porque no tuvieron apoyo institucional dentro del Gobierno Paraguayo pero sirven por dieciocho y veinte años a otros gobiernos y cada vez más quieren trabajar por su país ellos encuentran un muro enorme un muro enorme de desafíos por culpa de estos zapallos que están allí en la Cancillería por 40 años, obstaculizando el futuro de paraguayos jóvenes brillantes.

Paraguay está siendo mirado por el mundo, y todo lo que se hace en Asunción, está siendo mirado por el mundo uno no puede esconder las cosas en el Paraguay, porque el mundo está mirando, no es "apente ha opata" no es así. El mundo está observando y son muchas embajadas y consulados en los cuales uno se va y no hay servicio para los compatriotas no hay servicio cívico tampoco servicio consular. en el MRE falta gente idónea que conoce fluidamente el inglés, frances y otros idiomas. Los diplomáticos de Carrera que prestan servicio al Gobierno Paraguayo tienen tremenda carencia de patriotismo, devoción al servicio público y no tienen ganas de servirle a sus connacionales. La primera ventana de presentación en el Paraguay es el Aeropuerto Silvio Petirossi; el único aeropuerto internacional que el Paraguay tiene, existe solo un funcionario de migraciones que sabe hablar el inglés, portugués y poco mandarino.



También estoy seguro de que la mayoría de los diplomáticos paraguayos no saben el guaraní, ndoñe'ekuaai la avañeeme ha ndoikuai mo'o rupipa la iryguazu okuaru. Estos diplomáticos zapallos como Ceferino Valdez en Turquía, Genaro Pappalardo en Gran Bretaña, Rigoberto Gauto Vielman en Bruselas y otros, nunca se han enfrentado con la pobreza extrema que se encuentra en los rincones del Paraguay Profundo; hay que reemplazarlos con paraguayos jóvenes con estudios avanzados en EE. UU. y Europa.



Señoras y señores, hoy en día estamos viviendo en una época de transparencia, y todo lo que ocurre en el ámbito de gestión diplomática en el Paraguay, se divulga instantáneamente a nivel mundial, y el nepotismo, el abuso con el poder en la Cancillería, el estilo mafioso que se aplica en la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene consecuencias graves en la imagen del país, y actualmente Asunción con el secuestro del Sr. Oscar Denis tiene una imagen bastante complicada y el servicio exterior en este sentido está durmiendo hace años.



El actual Embajador Ceferino Valdez Peralta, en la Republica de Turquía, en tres diferentes ocasiones ha anunciado públicamente al Gobierno de Turquía la visita oficial del presidente de la Republica del Paraguay en Ankara, y hasta hoy en día Asunción sigue mintiendo a la Administración del Presidente Recep Tayyip Erdoğan. Inclusive en Junio 2019, el Canciller Luis Alberto Castiglioni se fue a gastar el erario público (con el viatico, hotel de cinco estrellas y otros gastos) en Turquía con el pretexto de coordinar la visita oficial del Presidente Paraguayo a Turquía. El Presidente Erdogan estuvo en Asunción, el 2 de Diciembre del 2018. Por otra parte el Paraguay no tiene relaciones buenas con el Estado de Israel, desde Septiembre 2018.



Otro tema escandaloso que quiero abordar son las dos embajadas fantasmas que el Gobierno Paraguayo tiene presupuestado a pesar de que las mismas están cerradas hace más de seis años.

La embajada del Paraguay en Suecia tiene presupuesto asignado por la hacienda, la embajada del Paraguay en Indonesia, Yakarta tiene presupuesto también mientras autoridades de REDIEX no tienen ningún conocimiento que la embajada en Yakarta ya no existe hace casi seis años desde Diciembre, 2014.



El ultimo Embajador en Suecia Estocolmo, es JOSÉ EMILIO GOROSTIAGA PEÑA, él es el actual embajador del Paraguay en la Republica del Ecuador; Donde trabaja juntos con el Primer Secretario DIDIER FERNANDO OLMEDO. El gran trabajo que hemos hecho con el Embajador de Indonesia Jonny Sinaga en Buenos Aires, se fue todo al mazo, con el cierre de la Embajada en Yakarta.

Este es otro importante detalle que merece la máxima atención y certifica nuevamente la urgente necesidad para modificar los artículos 21 inciso D; artículos 29, 34, 42, 56, 58, y 59 de la ley Nr. 1335/99 del Servicio diplomático y Consular de la Republica del Paraguay.



Por cuestión de tiempo quiero cerrar pidiendo la incorporación de comisarios principales de la Policía Nacional en las embajadas de Europa, facilitado de tal manera, el entrenamiento y fortalecimiento de la integridad profesional dentro de la institución y comandancia de la Policía Nacional. Es sumamente importante asignar cinco puestos diplomáticos, para empezar, a altos funcionarios de la Policía Nacional, para prestar servicios en las embajadas del Paraguay en Europa y Asia. Iniciar en esta manera la introducción de mejores prácticas en la administración del combate contra el crimen organizado y promoción de la honestidad y alto nivel de ética dentro de la institución que vela por mantener orden pública. Sobre todo la adquisición de nuevos equipos tecnológicos para la Policía, es fundamental y esta nueva dinámica le ayudara muchísimo a la policía en comprar nuevos equipos y helicópteros. Aprovecho la oportunidad de enviarle saludos afectuosos a la Dra. STELLA FRUTOS, directora de la Comisión de Relaciones Exteriores; a la Sra. Paola Penayo y al flamante equipo técnico en el Senado Nacional.



Muchas gracias a todos por la atención.



PETER M. TASE

Milwaukee, Wisconsin,

16 de octubre del 2020