​Fallece el último humano inteligente

Desde la Tierra nos llegó una alarma de un nivel elevadísimo. En Neutrión X11 recibimos multitud de señales de la Tierra, a la estación central. La que conecta con todos los planetas habitados por inteligencias.



Desde la última cumbre de Galaxias en que también intervino Neutrión X11, en la que se propuso con urgencia anular de la lista de planetas donde habita la inteligencia a la Tierra, por la diferencia de un sólo voto a favor -y era de los anormales de Verdosa-Sá-, todavía queda en lista de mundo inteligente la tierra, así que los técnicos han de seguir recibiendo ondas de ese planeta deshabitado de cerebro.



La alarma era alta, como digo, así que se mandó con urgencia extrema una nave, para determinar qué sucedía.



Mediante invisibilidad, un hato de nuestros hombres se aproximaron al lugar donde se situaba la proyección. Territorio España. Ampliando foco: Madrid. Ampliado foco: barrio de Vallekas.

Un grupo de humanos arremolinados alrededor de un hombre que había caído desplomado en una acera. Los agente neutrionos hicieron desaparecer a los terrícolas molestos para quedarse solos frente a ese humano, que parecía estar en proceso agónico.



Los miró, boca arriba, a los nuestros, el tío.



-Ustedes no son de este planeta, ¿cierto? -preguntó el señor.



-¿Cómo nos ve? -preguntaron los viajeros-. Nos tapamos con el aire.



-Hombre -dijo semiincorporándose el hombre, 72 años +3 meses +11 días, pelo blanco, 68 kilos, operado de hernia de hiato dos veces, padeciendo gota, padeciendo diabetes normal y mellitus, padeciendo artrosis y un grave problema cardiovascular-, es que... es sólo por deducción. Antes... me caí, al perder paso, mareado, y la gente me rodeaba, todos como idiotas sólo mirándome y sin hacer demasiado. De pronto veo que son lanzados a tomar por culo, y me siento observado, desde donde ahora me hablan ustedes. Y pienso, claro, alguienes capaces de mandar a tomar por culo a los idiotas con tal diligencia, sólo puede ser de otro planeta.



-Efectivamente, pero por motivos que comprenderá, no podemos revelarle más datos.



-Lo entiendo.



-Ahora vamos a proceder a realizar una prueba protocolaria ante la alerta que nos llegó.



-Sí, pero dense prisa, que pronto la palmo -el hombre se encontraba ya sentado apoyado en la pared, en la acera. Respiraba con dificultad, tenía la cara lívida.



-Iremos rápido. ¿Qué entiende usted por gobierno?



-El de mi gato -respondió el tipo-. Tenemos dos sofás en casa y ambos son suyos.



-Gobierno real, el que opera en la Tierra -pidieron los Neutrionos.



-Sí, lo entendí -dijo el humano-. Eso, esa es la mayor polla daporculo del universo. Toda la humanidad desde que se levanta lo único que hace durante el día, aunque crea realizar tareas y hacer cosas diversas- es ponerse con el culo en pompa, y el poder les culea, la bandera de Japón, así se diseñó. Y se follan a sus perros, a sus casas, a sus hijos, a sus cielos, se corren en sus camas y en las caras de sus mujeres. Eso es el poder. Gente siendo vulnerada en lo más íntimo y aplaudiendo.



-Nombre de tres buenos escritores rusos -pidieron los extraterrestres.



-Chéjov, Tolstoi, Turguénev, y pues Pushkin, claro: Dostoievski, Gorki, Nabokov...



-Díganos los nombres de al menos dos de los jugadores del equipo de fútbol español.



-Ni puta idea -dijo el hombre, quitándose el sudor de la frente con la camiseta.



-¿Qué hacemos con el problema de la monarquía española? -preguntaron los viajeros, la Comisión de Revisión de la Tierra.



-Fuego. O con un cohete, si los quieren se los mandamos a ustedes.



Comisión de Revisión de la Tierra: -¿El feminismo avanzará algún día?



Humano -Cuando dejen de crear palabras raras que separan tanto a mujeres entre mujeres como a éstas más de los hombres y realmente se pongan a vivir sin justificar nada, vivir sin justificar nada ni explicar porqués es toda la mayor revolución.



CRT: Covid19



H: O se les escapó de un puto laboratorio donde merdean con bombas bacteriológicas o ha venido de la naturaleza, jodida por culo durante siglos y que ahora nos lanza sus fantasmas, o ambas cosas imbricadas.



CRT: Nombre de tres reyes que existieron desde el siglo XV hasta el XVIII en Europa.

H: Manolo el del bombo, Leonardo Dantés y mi puta madre.



Los CRT se llevaron su comunicador con su planeta a la boca: "Situación límite, estamos ante un humano inteligente. Alerta, necesitamos instrucciones de urgencia".



Desde la estación central les respondieron: "Confirmen detalle. Es un hallazgo sumamente raro, confirmen detalle, por favor".



El hombre tenía ya los ojos cerrados, pero aún respiraba.



CRT: Señor...



H: Tira, dale. Suelta la pregunta. Ya estoy viendo a la Parca, viene vestida con trikini. Siempre pensé que hasta mi muerte iba a ser la puta hostia.



CRT: Si la Tierra avanza hacia su destrucción, y el humano sabe qué hacer para reparar o mitigar los daños de la capa de ozono y detener el daño climático, como poco, ¿por qué no lo hace?



H: Segismundo. Todos llevan el maldito traje de Segismundo. Viven un onirismo, no ven la realidad. Follan, comen, cagan y mueren. O... -el hombre estaba agonizando ya, casi ni se le entendía- no follan pero bien que cagan, y bien que comen, enferman y la espichan...



CRT: "Atención, central, central, ¿lo recuperamos? Es el último, podría generar mímesis. Sería la única esperanza. Central, instrucciones"



H: ...hijos de puta...



CRT: (chirrido) "...déjenlo, no actúen. Repetimos de Central. Déjenlo y vuelvan. Matemáticamente está comprobado que de uno que hay listo son diez mil los lerdos. Ese hombre, de sobrevivir, no tiene opción la inteligencia para propagarse, de ninguna forma, no al menos entre la naturaleza humana, puede que sí en la de los orionitas, cuyas sinapsis contienen cien veces más electricidad, o en el reino natural vegetal, también, no en el humano. Retornen. Atención: Vuelvan, es una Orden"

Los extraterrestres desaparecieron. Silencio.



H: Se las han pirado, hijos de puta. Me hacen perder el tiempo como los del Círculo de lectores y se las piran. Ahhgg (expira, está muriendo). Ya... ya me lo dijo mi madre: "hijo mío, vive con todos los placeres que puedas, sé el más hijo de puta del reino, que aquí ni en ningún lugar la inteligencia, la bondad, se paga ni corresponde". Y mira qué razón tenía la yaya.



-Señor ¿se encuentra bien? -le pregunta al abuelo un chaval que para su bici.



-¿Tú de mayor votarás, chico?



-¡Claro, como todos! -dijo el chaval, alegre.



-Vete a tomar por culo, gremlin! ¡VETE A TOMAR POR CULO, GREMLIN!



El chaval pedaleaba con todas sus fuerzas, sus padres tenían razón: nunca hables con extraños.