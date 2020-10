La Fundación ICO se suma a la celebración del Día de la Educación Financiera Comunicae

jueves, 1 de octubre de 2020, 14:18 h (CET) Durante la jornada repartirán los premios Finanzas Para Todos 2020, en varias categorías El próximo lunes, 5 de octubre, se celebra el Día de la Educación Financiera, una jornada promovida por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en colaboración con una veintena de instituciones públicas y privadas entre las que se encuentra la Fundación ICO y que tiene como objetivo la toma de conciencia de la importancia de la cultura financiera en el día a día.

El lema elegido en esta edición es Finanzas responsables, Finanzas para todos, con el que se pretende acercar a la población el principio de prudencia y conocimiento, dos pilares básicos para ciudadanos, empresas e instituciones bancarias en el uso y gestión de las finanzas personales y profesionales.

Por quinto año consecutivo esta jornada se celebra el primer lunes del mes de octubre y durante todo el día tendrán lugar actividades para mostrar la importancia de la cultura financiera, el conocimiento de nuestra propia economía, el control de la gestión de las cuentas personales y el estudio de acciones como compras, ventas, inversiones, etc.

A las 11:00 horas tendrá lugar el acto central en el que participarán la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, la ministra de Educación, Isabel Celaá, el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, el Gobernador de Banco de España, Pablo Hernández de Cos y, como invitada especial asistirá la catedrática de Ética, Adela Cortina. La ceremonia será virtual y podrá seguirse por streaming.

Asimismo, se entregarán los Premios Finanzas Para Todos 2020. En esta edición el premio a la Trayectoria en el Desarrollo del Plan de Educación Financiera ha recaído en el Instituto de Estudios Financieros por su labor en la formación de niños, jóvenes y ciudadanos en riesgo de exclusión, a través de proyectos realizados por todo el país. Por su parte, el Premio a la Mejor Iniciativa de Educación Financiera ha recaído en el Ayuntamiento de Barcelona por el curso de economía básico que impartió para la mejora de la toma de decisiones, dirigido a colectivos vulnerables.

Entre las actividades que se han organizado en torno a este día están el Concurso de Conocimientos Financieros, un juego que enfrenta a varios colegios y cuyos finalistas se batirán en la prueba final el 5 de octubre, y la IV Carrera Solidaria por la Educación Financiera y la Inclusión, que se realizará de manera virtual entre el 27 de septiembre y el 4 de octubre. La recaudación está destinada a la campaña "No estáis solos" de Fundación ONCE.

La Fundación ICO está alineada con los valores que promueven ambas instituciones y que se han plasmado en el portal Finanzas para todos (http://finanzasparatodos.es/). Este movimiento trata de acercar la educación financiera a todos los estratos sociales para que la población tome conciencia de sus propias cuentas y sepa obrar de manera correcta. Lucinio Muñoz, director de la Fundacion ICO señala que “el Plan Nacional de Educación Financiera es una iniciativa fundamental para promover la cultura financiera en la sociedad y que el Día de la Educación Financiera es un recordatorio anual de la importancia que tiene en nuestra vida diaria ser capaces de entender y manejar nuestras finanzas, tanto en el ámbito personal, como en el colectivo”.

La Fundación ICO cumple con su compromiso de impulsar y divulgar el conocimiento en materia económica y financiera, a través de la reflexión, el debate y el apoyo a iniciativas educativas y de formación, así como con el intercambio de ideas y conocimientos. La educación financiera forma parte de esta responsabilidad divulgativa para concienciar a la sociedad del valor de controlar las cuentas propias y de hacer un uso correcto de las finanzas personales.

Junto al Banco de España y a la CNMV colaboran el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones, el ministerio de Consumo, ACADE, ADECOSE, AEB, AHE, ASEAFI, ASGECO, ASNEF, ASUFIN, CAUCE, CECA, CECE, CEMAD, CGE CICAE, CON+EA, Cruz Roja Española, FEBF, FERE-CECA, FIDED, FUNCAS, Fundacion AFI, Fundacion Área XXI, Fundacion MAPFRE, Fundación Nantik Lum, Fundación ONCE, Fundación UCEIF, ICREF, IEAF/FEF, IEB, IEF, Instituto BME, INVERCO, Isadora Duncan, PIGNUS, SPAINSIF, Universidad Complutense de Madrid, UDP, UECoE, UNACC, UNESPA y la Fundación ICO.

