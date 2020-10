Belastik confía en Signaturit para certificar la seguridad jurídica de sus contratos Comunicae

jueves, 1 de octubre de 2020, 13:58 h (CET) Belastik es una plataforma que reduce a tres pasos la contratación de servicios como préstamos, renting y leasing. El desarrollo de la plataforma, que tiene su origen como solución digital para FCA Capital, ha sido posible gracias a los productos que ofrecen Bonzzay y Signaturit Gracias a la avanzada tecnología de Signaturit, empresa tecnológica española líder en servicios de confianza para la firma y entrega electrónica de documentos y la identificación de usuarios, la tecnológica, especializada en software, Bonzzay, ha desarrollado la plataforma Belastik, una solución digital para la automatización de procesos de contratación.

Belastik, que tiene su origen como solución digital para FCA Capital, una nueva financiera digital al servicio de los conductores más exigentes, permite a sus usuarios solicitar la contratación de un préstamo, renting o leasing de vehículos de forma online, inmediata y automática, en tres pasos: validación digital de la identidad del cliente, revisión del scoring bancario del cliente y, firma electrónica del contrato.

Así, esta nueva plataforma permite al cliente autocompletar la solicitud con los datos que aparecen en el documento, ajustándose, además, a la necesidad del cliente y evaluando al momento la probabilidad de un impago.

Por su parte, el uso de la firma electrónica para la finalización de la transacción, garantiza la seguridad jurídica de los contratos formalizados mediante el uso de Belastik y que cumple con las características de seguridad europeas (EIDAS).

Todo ello a través de la tecnología OCR que aporta Signaturit, y mediante la que se aplican numerosos parámetros de seguridad y se comprueba que el documento sea válido y auténtico, agilizando y facilitando la trazabilidad de los procesos de contratación. Así, el cliente podrá fotografiar su documento de identidad a través de cualquier dispositivo electrónico y se realizará de manera inmediata el scoring bancario, usando los parámetros que indique, con el objetivo de minimizar al máximo el riesgo de las operaciones de los usuarios.

Para Juan Zamora, CEO de Signaturit, esta alianza ha supuesto “la certificación de que el ritmo de adopción de las soluciones de firma electrónica está en alza, y cada vez más empresas están decididas a seguir utilizando nuestros servicios de confianza, porque suman un plus de seguridad y agilidad, que ofrecen evidentes ventajas de eficiencia y productividad”

Por su parte, Jose Ignacio de Castro, CEO de Belastik: “Este proyecto refleja cómo con la aplicación de la tecnología se pueden reducir a cinco minutos gestiones que antes requerían de mucho tiempo y recursos. Y es que, gracias al trabajo conjunto con Signaturit y FCA Capital hemos desarrollado una plataforma que automatiza la contratación de servicios de renting y leasing y reduce el proceso a tres pasos: validar la identidad del usuario, realizar el scoring bancario y finalizar la transacción utilizando Firma Digital Avanzada”.

Signaturit es una compañía Legaltech, acreditada como prestador cualificado de servicios de confianza (QTSP) que ofrece soluciones innovadoras de firma electrónica, entrega electrónica certificada e identificación electrónica. Estas tecnologías facilitan cualquier proceso de firma o comunicación digital, con plenas garantías legales y de seguridad. Fundada en el año 2013 y con 10 millones en financiación, Signaturit tiene actualmente 1.800 clientes, entre ellos BBVA, Bankinter, Banco Sabadell, Acciona, Cuatrecasas, Vueling, DAS y Manpower. Con oficinas en Barcelona, Madrid y París, Signaturit ofrece sus servicios en 40 países, y ha sido recientemente reconocida como la 1º empresa de tecnología española en el ranking del Financial Times 1000. Podrás encontrar más información en la página web de Signaturit en www.signaturit.com

