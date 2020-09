Facebook lanza un Centro de cuentas que permite realizar publicaciones cruzadas en Instagram ​Facebook también ha subrayado que no es necesario tener la misma identidad en sus aplicaciones, aunque es posible sincronizar tanto el nombre como la foto de perfil en las plataformas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 30 de septiembre de 2020, 10:40 h (CET) La compañía Facebook ha lanzado un Centro de cuentas a través del que los usuarios podrán realizar publicaciones cruzadas en Instagram, así como iniciar sesión en la aplicación de mensajería Facebook Messenger.



Facebook ha afirmado que a partir de esta semana está probando el Centro de cuentas en la configuración de su plataforma principal, Instagram y Messenger.



Con el Centro de cuentas, los usuarios podrán publicar una misma historia en Facebook e Instagram, así como activar un inicio de sesión único, que la compañía ha afirmado que permite "iniciar sesión y recuperar sus cuentas más fácilmente". Aunque también tendrán la opción de desactivar las experiencias conectadas.



Además, la compañía ha señalado en un comunicado que antes de 2021 añadirá al Centro de cuentas Facebook Pay para usuarios de Estados Unidos, para que puedan realizar compras y donaciones en Facebook e Instagram.



Facebook también ha subrayado que no es necesario tener la misma identidad en sus aplicaciones, aunque es posible sincronizar tanto el nombre como la foto de perfil en las plataformas. En este sentido, si los usuarios cambian su nombre o foto de perfil en Instagram, se cambiará en Facebook de forma automática.



Asimismo, Facebook ha indicado que el Centro de cuentas no cambiará el hecho de que la compañía use información en sus aplicaciones para "personalizar su experiencia y mostrarle contenido más relevante".



"También usamos información sobre la actividad en nuestras aplicaciones para mejorar nuestros servicio y mantenerlos seguros", señala el comunicado. "También usaremos su información para personalizar experiencias en todas las cuentas, como amigos sugeridos y cuentas a seguir", añade.

