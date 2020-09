La expansión nacional de ACCEL MÓVIL

Si ya antes de que ocurriese el Covid 19 los dispositivos móviles eran el centro de las vidas de muchas personas, las estadísticas se incrementan a niveles exponenciales en el uso de smartphones con su aparición Pero no sólo el uso de los móviles se incrementa, sino que el surgimiento del teletrabajo, la necesidad de conexión en tiempo remoto y mantener la relación con gente que se quiere, lleva a establecer contacto no solo con las personas que se trabaja, sino también con familiares y amigos que antes se veían con cierta periocidad y que en ciertos momentos, como fue el confinamiento, resultó imposible. Aplicaciones como Zoom, Skype, etc, se colonizaban los primeros puestos en el ámbito de las telecomunicaciones.

En este año 2020 el 4,9% del PIB mundial se invertirá en tecnologías móviles creando miles de puestos de trabajo. Este panorama abre un abanico de posibilidades a aquellos que quieran formarse en esta rama de conocimiento que no cabe duda será una de las profesiones del futuro.

En resumen, este año se caracteriza por la tecnología móvil, el uso de smartphones, además del crecimiento del vídeo móvil y el internet 4G permitiendo que el tráfico de datos móviles se multiplique.

Si a esto se le suman buenas ofertas en móviles y las mejores tarifas del mercado como las que ofrece ACCEL MOVIL, hace que el mercado de telefonía móvil se consolide como el primer elegido por los españoles. Por todas estas razones, ACCEL MOVIL sigue creciendo de manera exponencial generando su expansión a nivel nacional.

Pero esto no es todo, ACCELMOVIL va a por todas, con tan solo un año de trabajo en su tienda oficial en Avenida de Oporto 24, Madrid y en su tienda online ha promovido grandes ventas, ganando muchos clientes y está obteniendo una gran visibilidad.

Por todas estas razones, ha tomado la decisión de abrir nuevos locales en Madrid en el próximo año 2021 con el objetivo de seguir creciendo, abordar mayor mercado y satisfacer a más clientes.

Paulatinamente se contarán más detalles, acerca de su localización, mercado móvil y novedades que incorporarán estas nuevas aperturas. Al día de hoy lo que se puede decir ciertamente es que, hay mucho ilusión con estos nuevos proyectos y se está apostando por ellos para ofrecer lo mejor del mercado de la telefonía móvil.