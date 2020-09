​Datos sobre nupcialidad (matrimonios y parejas de hecho)

En mi anterior artículo donde traté el invierno demográfico de España a la vista del informe del Instituto de Política Familiar, ya advertí que la evolución de la población está ligada a la nupcialidad y los hogares, en resumen, con la base de la familia.



Tomando los datos que ofrece el citado IPF puede constatarse que la familia ha sido la institución que con más fuerza ha sido combatida por las ideas dominantes que se han ido desarrollando en el último siglo.



Si la base de toda familia era el matrimonio estable entre un hombre y una mujer, el dato inquietante es el descenso vertiginoso de los matrimonios en España. Entre los años 1975 y 2017 se han perdido casi 100.000 matrimonios, han pasado de 271.347 a 173.626, una reducción del 36%, disminución que se hubiera acentuado si no fuera por la inyección de matrimonios internacionales (27.391 en el 2017). La tasa de nupcialidad se ha desplomado y junto con Italia, Portugal y Eslovenia, presentan la tasa más baja de Europa.



Los matrimonios están siendo sustituidos por parejas de hecho, como puede comprobarse en el habla coloquial en el que se dice con más frecuencia “mi pareja” que mi esposa o esposo. Estas parejas, cada vez más, no tienen hijos. Los matrimonios tienen más hijos que las parejas de hecho. De un total de 10 millones de parejas casi cuatro no tienen hijos.



Por otro lado cada vez hay más hogares mono-parentales: unos dos millones de los que 9 de cada 10 se trata de madres con hijos. Estos hogares mono parentales pueden tener situaciones muy diferentes como la viudedad, separación, divorcio o procreación sin pareja.



Hay que notar que los españoles se casan cada vez más tarde: a los 36,4 años de media. España es con Suecia los dos países de Europa donde más tarde se casan.



De los que contraen matrimonio casi el 75% lo hacen exclusivamente por lo civil. Si en el año 2000 eran 52 mil en 2017 son 124 mil.



Estas variaciones en la nupcialidad han dado como resultado que cerca del 50% de los nacimientos son ya extramatrimoniales. En definitiva los matrimonios españoles están sufriendo grandes variaciones tanto en sus aspectos cuantitativos como estructurales.



Esta situación ha significado un aumento de las rupturas familiares. Casi un millón de matrimonios se divorcia al año. Las parejas de hecho no necesitan divorciarse. Cada día se producen 288 rupturas

familiares.



Los divorcios se han duplicado en el periodo 2004 a 2017, lo cual afecta anualmente a unos 90.000 niños (89.700 en 2017), siendo los más afectados los menores de edad ya que 4 de cada 5 rupturas tienen hijos menores.. Los primeros años de matrimonio son críticos pues uno de cada tres matrimonios que se divorcia no ha llegado a durar ni 10 años y el 10% de los divorcios procede de parejas que se habían divorciado anteriormente.



Desde la aprobación en 2017 de la ley de divorcio exprés la población separada o divorciada ha tenido un crecimiento espectacular. Se está produciendo un aumento de la ruptura familiar y cada vez hay más hijos afectados por el divorcio.



Con todos los datos que he aportado de los informes del Instituto de Política Familiar, resulta clara la crisis de la familia, la institución que tradicionalmente era la columna vertebral de la sociedad.