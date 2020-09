La apnea del sueño afecta al 14% de los hombres y al 7% de las mujeres en España Muchos pacientes rechazan estas terapias o no cumplen de forma continuada con el tratamiento. Lo que supone que aproximadamente el 50% de los pacientes no tienen un tratamiento eficaz Redacción Siglo XXI

lunes, 21 de septiembre de 2020, 10:25 h (CET) En España los últimos datos señalan una prevalencia de la apnea del sueño con un índice de apnea-hipopnea (IAH) >15/h (considerado moderado-grave) del 14% en hombres y 7% en mujeres de las edades antes señaladas. Hoy, 21 de septiembre, se celebra el Día Nacional de la apnea del sueño, un trastorno respiratorio del sueño cuyo tratamiento convencional consiste en el uso de dispositivos de presión positiva continua (CPAP) en las vías respiratorias que se administra con mascarilla. Otra opción es el empleo de un aparato bucal para permitir el avance de la mandíbula con el fin de aliviar la obstrucción.



Muchos pacientes rechazan estas terapias o no cumplen de forma continuada con el tratamiento. Lo que supone que aproximadamente el 50% de los pacientes no tienen un tratamiento eficaz y se exponen a un riesgo grave de morbilidad a largo plazo. En ellos la cirugía del paladar blando o de la faringe combinada con la cirugía de lengua permite reducir el número de episodios de apnea e hipopnea así como la somnolencia. Así lo demuestra un estudio reciente publicado en la revista JaMa y realizado con más de 100 pacientes.



