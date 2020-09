La asamblea de Londres reconoce que hay "3 millones de personas de habla hispana y portuguesa" en UK Isaac Bigio

lunes, 21 de septiembre de 2020, 00:56 h (CET) Cada septiembre cuando se realiza el pleno mensual de la asamblea de Londres con el alcalde de Londres, la principal junta del mayor municipio capitalino de Europa comienza con un homenaje a las comunidades latinas, hispanas y lusofonas, quienes juntas son la mayor minoría etnolingüística en el corazón del idioma inglés, a sus contribuciones y a su mes de la herencia: el “Amigo Month”.



No importa que cada año cambie el puesto de presidente de la asamblea de Londres o que cada 4 años se elija a un nuevo alcalde, ya se ha hecho una tradición que al inicio de cada pleno de la asamblea de Londres con el alcalde de ésta siempre en su única sesión conjunta mensual de cada septiembre ésta comience con un homenaje a nuestras comunidades de habla hispana o portuguesa.



Navin Shah, el Primer Presidente de dicha Asamblea en tener un origen indio, leyó un mensaje basado en esta carta que ha hecho llegar a quienes impulsan el mes de la herencia latina, hispana y lusa del Reino Unido el cual se da parcialmente al mismo tiempo de otros meses similares en EEUU y Canadá.



Esto es lo que dice su texto: ASAMBLEA DE LONDRES PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA DE LONDRES



Navin Shah Miembro de la Asamblea por Brent y Harrow



AMIGO MONTH, Isaac Bigio



Estimado Isaac Bigio, En nombre de los 25 miembros electos de la Asamblea de Londres de todos los partidos, me gustaría ofrecer un mensaje de apoyo y agradecimiento a las crecientes comunidades hispanas, latinas y lusófonas que ayudan a hacer de nuestra ciudad una de las más diversas del mundo. Durante el Mes Amigo de este año, quisiera expresar mi apoyo a sus celebraciones durante las próximas semanas. Aunque las celebraciones pueden ser diferentes este año debido a COVID-19, aún es importante que reconozcamos el aporte que usted y sus comunidades traigan a nuestra gran ciudad.



El Mes Amigo es una gran oportunidad para que todos nos unamos y reconozcamos la cultura, contribuciones económicas y sociales que los tres millones de hablantes de español y portugués del Reino Unido traen a Londres y al país. Las comunidades de hispanos, latinos y portugueses-hablantes contribución a Londres, desde la música a los negocios y del arte a la comida, han enriquecido a Londres y a la sociedad en la que vivimos.



La palabra "amigo" se utiliza con frecuencia en todo el idioma inglés. Término utilizado para describir un amigo. No podría ser más apropiado llamar a este mes el "Mes Amigo". A lo largo del "Mes Amigo".



La Asamblea de Londres estará al lado de las comunidades hispanas, latinas y de habla portuguesa que celebran la historia, la cultura y la contribución que traen a nuestra ciudad cada día. Cuando la actual crisis de Covid ceda y todos podamos encontrarnos una vez más en persona, entonces yo, como Presidente, estaría encantado de darle la bienvenida a una de nuestras reuniones públicas en un futuro próximo.



Sinceramente, Navin Shah AM Presidente de la Asamblea de Londres



Para los latinos y para los hablantes del español y del portugués de todo el mundo es un honor y una distinción el grado de reconocimiento que ellos vienen alcanzando en Inglaterra, donde ya el español se ha convertido en la lengua de moda en el aprendizaje de las escuelas.



