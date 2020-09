El 68% de los españoles no tiene una buena silla para teletrabajar

La web especializada en salud, deporte y alimentación Cortaporlosano, ha realizado una encuesta a 585 trabajadores españoles en situación de teletrabajo para conocer su salud y qué problemas están padeciendo a causa de estar en casa trabajando sin los medios adecuados.



A comienzos del año 2020, la mayoría de población que realizaba trabajo de oficina o de una forma presencial no esencial fue mandada a sus casas a teletrabajar. Una minoría de esa población ya conocía el teletrabajo, pero para la gran mayoría ha sido y es una situación completamente nueva.



Según nuestra encuesta, el 52% de los trabajadores españoles ha sufrido algún problema físico durante el teletrabajo.



Son varios los factores que han influido: los espacios de trabajo como son las oficinas, cumplen una serie de características reguladas por la Normativa de Salud Laboral del Ministerio de Sanidad. Pero los hogares no están pensados para trabajar, si no para vivir, por lo que el traslado de la actividad laboral a este espacio, no ha sido siempre beneficioso para el trabajador.



El trabajador debe encontrar en el hogar un espacio con luz suficiente, una buena mesa, una silla adecuada y mantener una posición correcta frente al ordenador o el papel para evitar lesiones de cuello, espalda y lumbares que terminan derivando en dolores de cabeza, problemas de visión, falta de concentración, irritabilidad…



Todas estas dolencias están relacionadas con la falta de movimiento y las actividades estáticas que se realizan en los puestos de trabajo de oficina. Estos problemas, presentes con anterioridad, se han visto agravados por los espacios de trabajo no adecuados de las casas particulares.



Para evitar estas lesiones, lo mejor es el ejercicio y una visita al fisioterapeuta especialista, ya que si no se realizan los ejercicios adecuadamente, o la lesión es más severa de lo que se piensa, el ejercicio puede ser contraproducente.