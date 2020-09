"Efectos secundarios del Trasplante Capilar ¿son reales?" según el Dr Carlos Crespo

Como cualquier cirugía, la operación de microinjerto de cabello no está exenta de efectos secundarios. Como toda cirugía estética, es necesario conocer todos los posibles efectos adversos a los que se arriesga el paciente en ciudades como Barcelona o Bilbao La pérdida de pelo es una experiencia desagradable siempre tanto para hombres como para mujeres. Es cierto que no hay una solución definitiva para este problema. Sin embargo, la evolución del trasplante capilar ha evolucionado mucho en los últimos años. Sobre todo, en grandes ciudades como Barcelona o Bilbao. Realmente el pelo es un factor importante. Puede quitar 10 años de encima de forma muy evidente.

Aquí se mencionan todos los pros y contras de estas técnicas, así como otras también extendidas. Por supuesto es vital recordar que cualquier cirugía tiene sus propios riesgos y hay que tenerlos en cuenta.

¿Qué es el trasplante capilar?

En primer lugar, es importante recordar qué es el trasplante de pelo. Se realiza desde hace décadas. Es un procedimiento quirúrgico que implica extraer folículos capilares de una zona donante. Después se implanta en una zona receptora que coincide con la calvicie del cuero cabelludo. Por supuesto, este cuero cabelludo es anestesiado antes del procedimiento mediante inyección. Esto permite que la intervención sea indolora.

Al terminar el implante, el paciente en Barcelona o Bilbao, debe tomar ciertos medicamentos ya prescritos para las molestias. Sobre todo, para evitar cualquier infección que pudiera complicar la regeneración de la cicatriz. Casi siempre los pacientes notan ya un crecimiento importante al cabo de medio año. Por supuesto también depende de la técnica aplicada. Por ejemplo, en Clínica TrasplantecapilarBilbao, la técnica más utilizado es FUE. En cambio, hay otros centros donde todavía se realizan técnicas más clásicas como FUSS. ¿Cuál es mejor? Depende de cada caso. Por eso siempre es importante ir de la mano de un médico especializado. Aun así, la FUE es la técnica más novedosa y que menos efectos secundarios produce.

¿Cuáles son los efectos secundarios del injerto de pelo?

Hoy en día, el trasplante capilar se ha convertido en una intervención muy demandada y extendida. Es cierto que tiene resultados increíbles, pero es necesario conocer cuáles son los posibles efectos secundarios.

Sangrado

Este es un efecto secundario poco común. El sangrado persistente es un posible efecto secundario del procedimiento de trasplante de pelo. Aunque algunas hemorragias se pueden detener de manera fácil, otras pueden necesitar un pinchazo adicional. Incluso volver a producirse pasados unos días ya que la circulación sanguínea en esa zona puede ser abundante.

Infección

Este factor se produce de manera más habitual. Afecta a uno de cada 500 casos. De todos modos, es posible prevenirlo mediante el uso de antibióticos durante varios días. Es decir, es un factor relativamente fácil de corregir.

El pelo primitivo se adelgaza

Lo habitual de los implantes de pelo es que el pelo que se ha injertado se caiga pasados unos días después de la intervención. Lo bueno es que volverá a crecer de manera más fuerte. Lo malo es que durante unos meses el paciente se puede ver incluso más calvo que al principio por esas zonas tan despobladas. Es importante entender que este hecho es temporal y hay que tener paciencia.

Cicatrización

Un efecto secundario muy importante a considerar. Si el paciente cicatriza de manera inadecuada, puede dificultar bastante la regeneración y la aparición de pelo nuevo. Los problemas de cicatrices son un factor a tener en cuenta en muchas cirugías estéticas. Por ejemplo, en la abdominoplastia. En la cirugía de abdomen, la cicatriz que se produce es bastante notable y es muy importante estimular una buena regeneración del tejido. Ya sea mediante cremas específicas o parches de regeneración. En cualquier caso, los últimos avances en estas cirugías han hecho posible que las cicatrices sean menos visibles. En Barcelona, la abdominoplastia se realiza mediante un bisturí eléctrico que permite una cicatrización casi perfecta. De todos modos, hay poca posibilidad de que el trasplante capilar produzca arrugas en los pacientes propensos a las cicatrices queloides.

Gran picazón

El picor es uno de los efectos secundarios más difíciles de llevar. La sensación puede llegar a ser muy intensa y puede ser grave si no se trata de manera temprana. El picor se debe principalmente a la formación de costras. Puede mejorar gracias un champú adecuado. Aún así, es muy importante contactar con el propio cirujano plástico, en este caso de Barcelona o Bilbao, para poder realizar una valoración correcta. El tipo de picazón varía mucho entre cada paciente. Como alternativas al champú, también existen aceites para hidratar la zona cutánea.

Hipo, un curioso efecto secundario

Puede parecer cómico, pero el hipo de forma reiterada durante días puede llegar a ser muy desagradable. Es un efecto secundario que se puede producir después de un trasplante capilar. Aunque la probabilidad de padecerlo no es alta, bastantes pacientes en ciudades como Barcelona o Bilbao la pueden experimentar. No hay grandes soluciones para ello, si bien es cierto que realizar ciertos ejercicios respiratorios puede ayudar. En los últimos años, la fisioterapia respiratoria abarca patologías de esta índole como hipo crónico, EPOC, asma, etc. En clínica FisioterapiaenPozuelo, la fisioterapia respiratoria se realiza tanto en hombres como en mujeres. Además, están especializados en el tratamiento de las contracciones involuntarias del diafragma producidas durante el Hipo.

Por tanto, el trasplante capilar es una de las soluciones más efectivas para atacar la alopecia androgénica. Tiene grandes ventajas y no tantos inconvenientes. Por eso es muy importante conocer cuáles son los riesgos y no ocultar el hecho de que puede haber problemas postoperatorios. Si un paciente se realiza un trasplante capilar en Barcelona o cualquier otra ciudad, debe informarse primero de todo lo necesario. El cirujano tiene la obligación de dar a conocer todos los posibles riesgos.