El Gobierno Paraguayo bajo el mando del Presidente Mario Abdo Benítez – zapatu un lado, está estafando y defraudando al pueblo paraguayo con el manejo de la política exterior, y los recursos humanos dentro del servicio exterior. En el Reino de España, zapatu un lado envió a Ricardo Laviero Scavone Yegros como embajador plenipotenciario, a pesar de la terrible gestión que ha hecho este embajador cuando prestaba servicios como Director de Gabinete del Ministro Luis Alberto Castiglioni, específicamente jugando un papel importante en el desarrollo del acuerdo entreguista entre Paraguay y Brasil sobre ITAIPU. Estas actas firmadas el 24 de mayo del 2019, que se anularon tres meses después (Agosto, 2019) hicieron posible el uso de la energía (que le pertenecía al Paraguay) por la Industria Brasilera, causando un daño y perjuicio de más de USD 300 millones al tesoro público paraguayo. Este mismo embajador con fraudulento pasado, fue enviado en Julio 2020 a España como jefe de la representación diplomática del Paraguay, de tal manera siendo promovido por su traición a la patria en el trascurso del año pasado (2019).



Es de imperiosa necesidad para implementar profundos cambios en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) del Paraguay, en su Ley Orgánica y la Ley del Servicio Diplomático, ambas con artículos inconstitucionales, y en gran medida erróneas en sus prácticas administrativas. El servicio exterior, según declaraciones del actual Canciller Nacional, es el destino del 75% del presupuesto de USD 91 millones de dólares anuales del MRE, lo que equivale a aproximadamente 65 millones de dólares. Este monto ni siquiera fue modificado en éste tiempo de crisis sanitaria, ya que quedó exceptuado de lo dispuesto por el Decreto N° 3506/20, que establece medidas de racionalización del gasto público.



Los gastos multimillonarios del actual Ministro Antonio RIVAS PALACIOS, incluyen también el seguro médico internacional del actual Ministro Consejero en la Embajada del Paraguay en Bolivia, HÉCTOR RICARDO LACOGNATA (ex Canciller Nacional), con el salario mensual de más de siete mil quinientos dólares y el Gobierno Paraguayo le cubre su seguro médico (debido a sus enfermedades crónicas). Pregunto: ¿Cuál es el resultado tangible del servicio diplomático prestado por el Sr. Lacognata en Bolivia? Lacognata se fue a Bolivia porque está enfermo de cáncer, volviendo al MRE en una institución de beneficencia, de tal manera se puede cubrir su tratamiento médico por el seguro internacional que le costaría una fortuna al estado paraguayo. En su época como ministro, HÉCTOR RICARDO LACOGNATA les trataba a sus subalternos como perros; en la forma más miserable posible. Desde el año pasado (2019) se fue a ‘trabajar’ en la Embajada del Paraguay en Bolivia; siendo el jugoso premio recibido por los votos favorables de los senadores nacionales de Frente Guasu a favor de la candidatura de la Dra. María Carolina Llanes Ocampos como ministra de la Corte Suprema de Justicia. La reincorporación de Lacognata en el MRE, es el fruto de las transacciones turbias que Fernando Armindo Lugo Méndez y sus colegas hacen perversamente en el Senado del Paraguay.



La misma practica ejecutó, el Embajador Federico Alberto González Franco, ex Viceministro de Relaciones Exteriores y Ex - Director General del Ceremonial del Estado (de la Presidencia), primo de la señora del Ex Canciller Eladio Loizaga Caballero; este último la nombró con decreto exprés a Federico González como embajador en la Naciones Unidas (nota 197 enviada al Presidente del Senado Nacional el 31 de octubre del 2014), para facilitar el seguro medico internacional a la Señora esposa del Embajador González, que fue diagnosticada con cáncer y requería atención medica muy costosa; el gasto total de estos procedimientos fue pagado por el pueblo paraguayo. En Abril del 2016, Federico González Franco fue nombrado como Embajador del Paraguay en Argentina (solo un año y cinco meses después de su misión diplomática en la ONU). En septiembre del 2017, por medio de decreto 7.796 del Presidente Horacio Cartes, González vuelve en Asunción para ocupar el cargo de Vice Ministro. Todas estas movidas de González Franco le habrán costado muy caro al erario público del Paraguay. Actualmente Federico González tiene dos salarios: como miembro del equipo de negociadores para el ITAIPU y representante de la Cancillería ante el Consejo de Administración de la ITAIPU Binacional; y Ministro Asesor del Poder Ejecutivo; anteriormente (2018) se ocupaba también como director general de protocolo del estado.



Desde el 2017 el Sindicato de Funcionarios y Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores

(SINFUEMIRE) ha venido planteando al MRE - Paraguay la necesidad de una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos, basados en criterios administrativos de aplicación internacional, dejando de lado la discrecionalidad como práctica habitual. A modo de ejemplo, recientemente el MRE adoptó un índice de la ONU (ICSC/CIRC/PAC/543) para determinar la remuneración adicional a los funcionarios destinados a lugares con mayor costo de vida (Resolución N° 218/20), utilizándose para ello el objeto del gasto 122 – gastos de residencia – del clasificador presupuestario. Según este índice, los países con el costo de vida más alto en la actualidad son Japón, Suiza y el Reino Unido, en ese orden. Sin embargo, la asignación de los montos destinados al alquiler de residencias de embajadores en el servicio exterior (Resolución N° 154/20), pagados del mismo objeto del gasto 122 – gastos de residencia – es discrecional, ya que tres de los montos mayores son para Nueva York, Washington DC y Brasilia, aún cuando en estas dos últimas ciudades el Estado Paraguayo es propietario de viviendas para embajadores, que no son ocupadas por los mismos. También la asignación de recursos para cubrir los gastos de operación y mantenimiento de las embajadas y consulados es discrecional, ya que los montos mayores se destinan a las embajadas en Estados Unidos (US$ 12.000 mensuales), Argentina (US$ 12.000 mensuales) y Brasil (US$ 10.800 mensuales), mientras que, a la embajada en Japón, el país más caro del mundo según la ONU, se destinan US$ 7.200 mensuales (Resolución N° 142/20). Estudios hechos por dicho gremio demuestran que éstos montos están sobrevaluados en promedio en un 40%. El costo operativo promedio de cada consulado paraguayo es de US$ 45.000/mes. A modo de ejemplo, el consulado en Resistencia, Argentina, tiene una recaudación promedio de US$ 39/mes, pero el MRE antes que reevaluar la situación de ésta oficina, le asigna US$ 2.500 para gastos de mudanza (Resolución N° 321/2020), lo que se puede asumir implica un nuevo contrato de alquiler, para que todo siga igual.

En cuanto a recursos humanos, un ejemplo de la discrecionalidad imperante es el de una funcionaria que fue nombrada ministra de la embajada Paraguaya en el Japón (Decreto N° 767/18) el 28/11/18. La misma funcionaria fue trasladada de la embajada en Japón al consulado en Córdoba, Argentina (Decreto N° 3069/19) el 18/12/19, vale decir poco más de un año después, correspondiéndole el pago de gastos de traslado en ambas ocasiones. Pero eso no es todo, ya que dicha funcionaria desde su regreso a Asunción el 02/11/19, hasta asumir su cargo en Córdoba el 18/08/20, percibió durante 9 (nueve) meses su salario del servicio exterior (Gs. 50.068.077/mes, total de Gs. 450.612.693) más la remuneración adicional por diferencia de costo de vida, como si aún estuviera en Tokio, de noviembre/19 a mayo/20, de Gs. 24.866.522/mes, total de Gs. 174.065.655, más el alquiler por noviembre/2019, aun cuando ya estaba en Paraguay, por Gs. 32.450.404. Ante la vista complaciente de las autoridades del MRE, ésta funcionaria percibió en total Gs. 657.128.752 sin trabajar, desde noviembre/2019 a julio/20, un promedio de Gs. 73.014.306/mes. En Córdoba, una de sus primeras decisiones administrativas fue disponer el alquiler mensual de un vehículo Chevrolet Spin por 70.355 pesos, equivalente a US$ 900/mes, a ser pagados con fondos del consulado, que recauda en promedio US$ 560/mes. Este es un claro ejemplo del descontrol administrativo en el servicio exterior, y zapatu un lado está enfocado solo como enriquecer a su entorno familiar y ha dejado totalmente abandonado la gestión administrativa del servicio exterior y demuestra nulo interés en la eficiente implementación de la política exterior del Paraguay.