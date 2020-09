​Se acabó pagar por llamar a los servicios de atención al cliente de las empresas

Compras un nuevo aparato, contratas un vuelo o solicitas presupuestos para una obra. Motivos para usar teléfonos de atención al cliente hay muchos, razones que, de una forma u otra, nos han llevado no solo a pasar incontables minutos escuchando un hilo musical de espera, sino también a pagar grandes cifras en las facturas telefónicas por tener que contactar mediante números de pago.



Un problema que lleva mucho tiempo presente, pero que se está acabando ya. Internet tiene la solución a estas situaciones, y no lo arregla precisamente optando por otras vías de contacto, sino más bien, ofreciendo los números de teléfono gratuitos de esta compañía. Porque, si no lo sabías, están obligadas a ofrecer líneas gratuitas de atención al consumidor.



¿Cómo encuentro los números gratuitos de atención al cliente? Hay quienes podrían pensar en liarse la manta a la cabeza y ponerse a buscar por su propia cuenta los números de teléfono gratuitos de atención al cliente con los que cuentan las compañías. A veces se puede conseguir, a pesar de que los escondan con mucho recelo en las entrañas de sus portales web, o incluso a base de consultar por Google. Sin embargo, es una tarea bastante complicada.



Las empresas cumplen con su obligación, pero aprovechan cierto vacío legal, ya que no están obligadas a publicitar su número abiertamente. Con el mero hecho de colocarlo en alguna web de la red, ya cumplen con su obligación de ofrecer dicha opción. Luego, queda en manos del usuario el recurrir al teléfono gratuito o, en su defecto, al que siempre publican por todos medios, ese que normalmente es de pago.



Por eso, al final tienen que salir a la luz plataformas como la de No Más 900. Toda la información sobre teléfonos de contacto con atención al cliente la podemos encontrar en www.telefono.center, una de las divisiones de su web principal, en la que ofrece el acceso directo a todos los teléfonos gratuitos de las grandes compañías. No importa ni el sector ni la ocupación ni el tipo de línea o de contacto. Todo lo que vas a encontrar en esa web son números telefónicos gratuitos, para que no tengas que pagar ni un céntimo por pedir ayuda a una empresa.



Un puente directo entre esa obligación de los negocios a cumplir con la gratuidad de las llamadas de asistencia y el fácil acceso a los números de teléfono sin pagos. Una solución que ha llegado a internet para acabar con la problemática de antaño. Y es que no han sido pocos los que han manifestado incontables quejas al toparse con facturas de cifras estratosféricas, y todo por buscar una ayuda o querer reclamar algo derivado de un problema con un producto comprado o servicio contratado.



Las grandes empresas también ofrecen asistencia gratuita Vivimos en tiempos en los que internet nos ofrece vías de comunicación alternativas y muy eficientes. A la vista están los formularios de contacto de las páginas web, las direcciones de correo electrónicos o incluso los chats de texto en directo se posicionan como los grandes favoritos por los nuevos usuarios. Pero el teléfono sigue ahí, y la página web de Telefono.Center se encarga de que sigamos acudiendo a ellos. Son una forma directa de contactar con las empresas y de solicitar esa asistencia tan deseada.



Una forma que, además, destaca por las facilidades que se tienen a su alrededor. A través de esta web, puedes encontrar los teléfonos gratuitos de empresas como Amazon, Seur, Correos, AirBnB, MásMóvil, Adeslas, Cabify y otras tantas sin tener que complicarte buceando en sus portales online, ni tampoco perdiéndote en marañas de foros y buceando entre páginas. Todo está disponible ahí, con tan solo pulsar clic en la compañía que quieras y ver, así, el teléfono del que disponen.



Es una solución digital que abarca la inmensa mayoría de grandes empresas que trabajan a diario con el consumidor. Destacan sobre todo las operadoras de telefonía, precisamente las que son más propensas a recibir llamadas por consultas sobre tarifas, problemas con la línea o incluso incidencias con las facturas. Te lo ponen tan fácil que solo necesitas pulsar, ver el teléfono, llamar y comentar lo que necesites. Todo eso, sin la preocupación de pasar más o menos minutos al teléfono, ya que no hay que pagar ni un solo céntimo por ello.



Los tiempos cambian y, aunque siguen apareciendo alternativas para contactar gracias a los medios digitales, también las antiguas se renuevan. Olvídate de gastar grandes cantidades de dinero por tan solo querer consultar algo a una compañía, ahora puedes hacerlo gratis llamando por teléfono gracias a lo que ofrece esta página web que te hemos presentado. Aprovecha, anota todos los números que puedan interesarte y no dudes en recurrir a ellos, porque te van a ofrecer exactamente lo mismo que los de pago.