El precio de la vivienda acumula una caída cercana al 5%

No obstante, Molet opina que el impacto real empezaremos a verlo al finalizar septiembre. “Será en el último trimestre del año cuando comencemos a ver la magnitud del desastre en el sector inmobiliario”. Antes no parece posible porque, en opinión del experto, los precios de los pisos suben o bajan lentamente a lo largo del tiempo, así que habrá que dejar pasar unos meses para poder conocer el impacto real.



¿Comprar o no comprar?

¿Es recomendable comprar en plena pandemia, o es mejor esperar a que pase? Responder a esta pregunta en tiempos de COVID-19 no es sencillo, porque se han de tener en cuenta muchos factores que, en circunstancias normales, no tienen tanto peso. “No podemos ignorar que hay personas que, por diversas causas, no pueden aplazar la venta o la compra de una vivienda”, explica Eduardo Molet, que cree que, en estos casos, lo mejor es tener en cuenta ciertos criterios para realizar a mejor operación posible.



El consultor cree que uno de los mejores productos para comprar ahora son las viviendas de obra nueva, ya que suelen contar con financiación, un factor decisivo en muchas ocasiones. “Los promotores y los bancos ofrecen unas condiciones de financiación imbatibles. Es por ello que la obra nueva se está vendiendo más y mejor en plena pandemia”.



Las viviendas más buscadas, y las que pueden ser la mejor inversión en estos momentos, son pisos bajos con jardín, áticos con terraza en ciudades, o pisos y casas en pueblos cercanos a las ciudades.