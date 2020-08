Nada como un tour romántico en Cancún para celebrar el amor Bien para los que buscan vivir aventuras o los que desean un completo relax, todos pueden encontrar algo que visitar para vivir una experiencia inolvidable, y los enamorados no son la excepción Redacción Siglo XXI

miércoles, 19 de agosto de 2020, 08:42 h (CET) Durante el período vacacional, muchos enamorados deciden viajar para desconectarse del mundo y pasar tiempo a solas. Tours como Columbus: The Romantic Dinner Cruise ofrecen un ambiente romántico en medio de la laguna, para que las parejas vivan un momento inolvidable y aviven la llama del amor.



Definitivamente, uno de los destinos turísticos más visitados de todo México y el mundo es Cancún. Algunos buscan conectar con la naturaleza visitando sus paradisíacas playas, mientras que otros, más interesados por la historia y la cultura, exploran las ruinas de las antiguas civilizaciones mayas. Sea cual sea la motivación, existe en esta ciudad un sinnúmero de actividades, servicios y tours disponibles para que los visitantes disfruten hasta más no poder.



Bien para los que buscan vivir aventuras o los que desean un completo relax, todos pueden encontrar algo que visitar para vivir una experiencia inolvidable, y los enamorados no son la excepción. Existen diversas actividades románticas en Cancún especialmente preparadas para que las parejas tengan una hermosa velada, todo con un ambiente de amor y pasión.



Entre estas actividades destaca el tour romántico Columbus: The Romantic Dinner Cruise. Este recorre los puntos más privilegiados de la laguna Nichupté en Cancún, brindando unos hermosos paisajes que los pasajeros apreciarán al lado de la persona que más aman. La buena atención, la deliciosa comida y la música de jazz deleitarán a todas las parejas, las cuales se sentirán enamoradas como en el primer día.



3 horas llenas de amor y pasión

El tour se lleva a cabo en el galeón español Columbus. Este fue construido con un elegante estilo clásico, imitando el diseño de los barcos antiguos del país europeo. La embarcación partirá desde Marina Aquatours y recorrerá la laguna Nichupté, pasando por los paisajes más destacados del lugar.



Hay dos horarios para el recorrido. A las 5:30 pm zarpa el primero, que es ideal para las parejas que desean admirar el hermoso atardecer en medio de la laguna. Quienes prefieren un ambiente nocturno, pueden tomar el recorrido de las 8:30 pm, para así tener una velada bajo las estrellas.



El viaje dura tres horas durante las cuales se contará con una cena para compartir en pareja. El menú tiene diferentes tipos de platos, para todos los gustos. Un host acompañará a los pasajeros durante toda la velada, dispuesto a atender todas las necesidades que puedan tener.



Además hay barra libre, donde los enamorados podrán degustar los mejores licores nacionales, pues cuenta con bebidas de las marcas más prestigiosas. También tiene refrescos para aquellos que no les agrada mucho el alcohol. Los organizadores del tour tienen claro que la música es parte importante. Es por esto que el viaje cuenta con el acompañamiento de un saxofonista en vivo, quien tocará los mejores temas de jazz para proporcionar un ambiente relajado y romántico para los pasajeros.



Distintas cenas para todos los gustos

La parte más importante del tour es la comida. No hay nada más romántico que cenar junto a la persona amada, en medio de un ambiente tan pasional como el que existe en Columbus: The Romantic Dinner Cruise.



Como cada pareja tiene gustos distintos, el tour ofrece 4 platos distintos para que todos se sientan a gusto con su comida. Sea cual sea el que se elija, se tendrá la posibilidad de degustar una cena de calidad, preparada por los mejores chefs de la ciudad.



El primer plato consiste en un corte Rib Eye, el cual está acompañado de verduras al vapor y patatas al horno. Es una buena opción para aquellos que les encanta la carne, pues podrán disfrutar de un buen corte, bien condimentado.



La segunda opción consiste en un plato de langosta con la misma guarnición, consistente de verduras y patatas. Es perfecto para quienes prefieren la comida procedente del mar. El tercer plato consiste en una combinación de los dos anteriores. El denominado Surf and turf consiste en un corte de Rib Eye junto con langosta, y está pensado para que esas parejas indecisas puedan disfrutar de lo mejor de ambas opciones.



Aquellos que por razones ideológicas o de salud prefieren no consumir carne también podrán disfrutar de la velada, pues existe una opción vegetariana para consumir durante la cena. Lo que se busca es que todos los enamorados puedan disfrutar de esta romántica experiencia, sin importar sus hábitos alimenticios.



