El Grupo All Stars presenta Portal de Reservas asociado y nueva Imagen Coorporativa

martes, 11 de agosto de 2020, 13:00 h (CET) El Grupo All Stars nace de la unión de asociaciones sin ánimo de lucro que tienen como objetivo impulsar el Turismo Gastronómico excelente en Andalucía, Marbella y Cádiz y que adelanta el arranque del curso 2020 – 2021 con la presentación del innovador Portal de Reservas propio https://marbellaallstars.es/cocinadelretorno/ El portal de reservas de última generación se ha construido a partir del confinamiento y ya ha arrancado con éxito con la comercialización de las entradas de la V Cumbre #MarbellaAllStars2020, el primer evento gastronómico y de estilo de Vida de ámbito nacional importante que se ha celebrado tras la crisis del Covid-19 y que contó con el apoyo y patrocinio de la Diputación de Málaga a través de Sabor a Málaga, el Sabor que nos une.

Ahora acaba de iniciar la comercialización de reservas de los Menú Celebración de los restaurantes del Festival Cocina del Retorno organizado por Grupo All Stars para estimular el sector hostelero después del confinamiento.

La presentación de la Plataforma de Reservas propia desarrollada por el Grupo ALL STARS https://marbellaallstars.es/cocinadelretorno/es una estupenda herramienta para seguir impulsando, profesionalizando y digitalizando el sector de la hostelería en Andalucía.

La plataforma de reservas de última generación es el resultado de más de 2.400 horas de trabajo de un equipo pluridisciplinar de ingenieros de software, diseñadores, maquetadores y gestores de contenidos. Está dotada de las últimas herramientas para la gestión de contenidos, reservas personalizadas, sistema de gestión de eventos y control de acreditaciones o aforo, así como herramientas de posicionamiento SEO. Se ha construido a lo largo del periodo de confinamiento y ha arrancado con éxito comercializando las entradas para la V Cumbre #MarbellaAllStars2020

La nueva marca, Grupo ALL STARS

ALL STARS presenta una nueva imagen corporativa, que integra su seña como Grupo y la iconografía de las diferentes Marcas creadas durante sus casi cinco años de trayectoria.

GADIR ALL STARS, nacida para impulsar el Turismo Gastronómico Excelente en toda la provincia, así como potenciar y dar la máxima visibilidad tanto al sector de la hostelería, como de los productores, es la Marca más reciente del Grupo ALL STARS, ya que ha presentado a primeros de agosto

Más del Grupo ALL STARS

Los diferentes proyectos vinculados a la Marca Gastronómica All Stars nacen del grupo de profesionales que logró traer la presentación de la Guía Michelin 2015 a Marbella. Dicho logro cambió para siempre la Alta Gastronomía tanto en Marbella como en el resto de Málaga y Andalucía, impulsándola como referente nacional e internacional.

De hecho, el mayor poder creativo de la Alta Gastronomía española actualmente está en Andalucía, con Marbella y Málaga como capitales y toda la provincia de Cádiz avanzando muy deprisa.

El colectivo All Stars forma parte del propio tejido social y empresarial de los destinos donde trabaja y genera sinergias de éxito, impulsando las zonas económicas, turística y gastronómicamente.

El lema es #JuntosBrillamosMas

El Grupo All Stars ha realizado las siguientes once puestas en escena de éxito en los últimos cuatro años:

Cinco Cumbres de Marbella All Stars. Como arranque del verano gastronómico.

Tres Fiestas POP del Primun Oleum Premium, de presentación de las nuevas cosechas de Aceite de Oliva Virgen Extra y de la Navidad gastronómica, con los escenarios anexos de Marbella Magnum y Jamones de Leyenda.

A Todo Queso 2019.

Marbella, el destino de los 1001 Sabores en FITUR 2020.

Festival Gastronómico Cocina del Retorno, verano de 2020.

