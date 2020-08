StingBye crea camisetas que ayudan a repeler los mosquitos Comunicae

lunes, 10 de agosto de 2020, 12:52 h (CET) Una empresa española diseña ropa para repeler los mosquitos durante la práctica de deporte al aire libre Las lluvias que han caido durante los meses de primavera y la ausencia de actividad humana han disparado la aparición de mosquitos, que se prevé que aumente los próximos días a causa del incremento de las temperaturas. Algunos entomólogos prevén incluso que en el caso del mosquito tigre, su población se multiplique por tres con respecto al pasado año durante las próximas semanas y hasta septiembre, que es cuando la presencia de este tipo de insecto se multiplica.

Los ríos, pequeños charcos de agua y ambientes húmedos son suficientes para que éstos se concentren, sobre todo por la mañana y a última hora de la tarde, antes de que se ponga el sol, lo que incomoda la práctica de deportes como el running al aire libre o la pesca. No en vano, los ríos son grandes polos de atracción de los mosquitos.

Para poner remedio a esta situación y evitar inconvenientes en la salud, un grupo de jóvenes empresarios catalanes ha creado una firma que comercializa prendas tratadas con repelente. Éstas, además de evitar el olor, son capaces de ahuyentar a todo tipo de mosquitos.

La innovación es la seña de identidad de camisetas, polos, leggins, calcetines o gorras antimosquitos ya que sus tejidos actúan como barrera protectora de enfermedades como el Lyme y otras más presentes fuera del país como el dengue, la malaria, la fiebre amarilla o el zika. El material que utiliza StingBye para elaborar los tejidos garantiza, a través de certificaciones de institutos de higiene y medicina tropical, una durabilidad de hasta 100 lavados, con una garantía del 94% de efectividad en sus tejidos y es respetuoso con la naturaleza. Se trata de una formulación realizada con un componente antibacteriano que verifica que los productos son sostenibles. De hecho, no hace falta lavar tan a menudo las prendas, ya que el tratamiento neutraliza el olor corporal ocasionado por las bacterias. De manera que una mochila con estas prendas reduce su tamaño y su peso considerablemente, un factor muy importante para viajes deportivos, campamentos o actividades al aire libre en los que la reducción del peso del “equipaje” es esencial para poder moverse de un destino a otro. Las prendas se venden en farmacias y en la web www.camisetasantimosquitos.com.

