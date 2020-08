Enric Corbera nos habla sobre las claves del bienestar emocional

Hablamos con Enric Corbera, creador del método de la Bioneuroemoción®️. Nos explica en profundidad en qué consiste esta disciplina y los beneficios que puede aportar en la salud emocional de las personas que lo estudian a través de sus cursos, seminarios y conferencias por todo el mundo.



¿Qué es la Bioneuroemoción?

La Bioneuroemoción®️ es un método basado en disciplinas científicas, filosóficas y humanistas que busca el bienestar emocional de las personas. Se trata de un método no-dual, es decir, que el objetivo primordial no se basa en aprenderlo de forma académica para aplicarlo a otros sino que es necesario aplicarlo a la propia vida para poder acompañar. La esencia del método es vivir respetando la propia coherencia y entendiendo que lo que vivimos refleja nuestro estado interno, es por ello que la Bioneuroemoción®️ más que un método o una disciplina, es una experiencia, un estilo de vida. Enric Corbera Institute enseña diferentes herramientas de gestión emocional para que las personas aprendan a auto-aplicarlas y mejorar así tanto su calidad de vida como la de los demás.



¿Cuáles son los aportes que nos brinda aprender sobre estas materias, que literalmente, son partes esenciales de la vida misma?

Principalmente las materias en las que nos basamos están orientadas a darnos cuenta de que cambiar la percepción de nuestro entorno nos abre la posibilidad de modificar nuestras emociones y nuestra forma de afrontar las experiencias. Es aprender a distinguir el estímulo que nos hace reaccionar de la causa real que hay detrás de lo que nos molesta. Se trata de saber que si cambio mi forma de interpretar lo que me sucede cambió mi “universo”.



¿Todos necesitamos conocer sobre la Bioneuroemoción, o es un conocimiento que va dirigido para un selecto grupo de personas?

Suelo decir que la Bioneuroemoción®️ es para todo el mundo, pero no todo el mundo está dispuesto a aceptar lo que propone. El principio básico que presentamos implica admitir que todo lo que nos rodea habla de nosotros mismos y que nada de lo que nos ocurre es por causas externas, sino que es un espejo de nuestro estado interno que nos invita a desarrollar nuestro potencial. Aceptar este cambio de pensamiento suele despertar muchas resistencias. Por ello, más que requisitos académicos, la Bioneuroemoción®️ va dirigida a quien realmente está dispuesto a asumir la responsabilidad de sus sentimientos y su vida.



¿Cómo podemos crear o desarrollar “conciencia” en nuestras vidas? Asumiendo la responsabilidad de nuestras proyecciones. Todo lo que no aceptamos de nosotros mismos y que hemos relegado a nuestro inconsciente lo proyectamos en los demás, en nuestras experiencias cotidianas. Cuando aceptamos que lo que nos molesta de nuestro entorno, de nuestra pareja, de los compañeros de trabajo, de la familia, etc., es realmente una proyección de nuestro estado interno, de las creencias y los programas adquiridos en nuestra cultura y heredados de nuestra familia, ampliamos el conocimiento de nosotros mismos. Asumir que el cambio empieza en nosotros es un gran paso para desarrollar conciencia en nuestra vida.



¿A qué edad descubre Enric Corbera ese interés de investigación sobre las emociones?

Desde muy joven he tenido tendencia a pensar que las cosas tenían que ser más sencillas de lo que creemos. Crecí en una familia con creencias religiosas fundamentalistas, con juicios muy marcados hacia lo que estaba bien o mal. Desde siempre fui la oveja negra de mi familia, un rebelde que me enfrentaba a la autoridad. Buscar otro tipo de respuesta siempre ha sido una necesidad interna para mi, algo que me ha empujado a ser un buscador.



¿Qué entrega Enric Corbera en cada conferencia y cuáles son los objetivos fundamentales de los diferentes temas?

Siempre que doy una conferencia, igual que cuando imparto una clase, de lo único que me ocupo es de entregarme al máximo, de saber que lo he dado todo y que no me he guardado nada. El objetivo fundamental en los diferentes temas que propongo en cada conferencia es ofrecer un cambio de conciencia que, desde distintas perspectivas, nos lleven a desarrollar una conciencia de unidad.



¿Elige el contenido y título de sus conferencias basado en la cultura y el estilo de vida de cada ciudad que visita?

En muchas ocasiones tratamos que así sea, pero no necesariamente. Desde hace unos años cuento con el apoyo de un equipo multidisciplinar que propone temas y títulos, que se inspira en consultas que llegan por las distintas redes sociales, o bien por el tipo de institución que me ha invitado. En general, las temáticas que desarrollamos consideramos que pueden ser de interés para todas las culturas y para las diferentes personas que asisten a las conferencias. Además, luego las subimos a nuestro canal de Youtube, en la medida de lo posible, para que todo el mundo pueda disfrutar de ellas.



¿Podemos llegar a conocernos a nosotros mismos?

Personalmente pienso que la verdadera función en este mundo es deshacernos de la identidad falsa que nos hemos construido para encontrar la verdadera identidad a la que pertenecemos. Conocernos a nosotros mismos implica renunciar a lo que creemos que somos, deshacernos de las creencias que tenemos sobre todo lo que nos rodea y darnos cuenta de que cada una de ellas puede ser un obstáculo para descubrir la realidad. Conocernos a nosotros mismos implica conocer nuestra verdadera esencia y para ello es necesario renunciar a nuestra identidad.



¿Cómo podemos amarnos a nosotros mismos? ¿Y cómo cambia la vida en el entorno familiar cuando logramos ese empoderamiento de bienestar interior?

Esta pregunta es difícil de contestar porque implica creer que la respuesta está fuera de nosotros y que tenemos que hacer algo para llegar a conseguirlo y esto no es así. Pero un paso importante es dejar de juzgar. Del juicio se desprende la culpa y el castigo y esta sensación de ser inadecuados nos aleja del bienestar. Cuando dejamos de juzgar y nos responsabilizamos de nuestras proyecciones ciertamente el entorno va a cambiar, pero es imposible predecir cómo lo va a hacer.



¿Qué es un curso de milagros? ¿Y qué logramos cambiar internamente y externamente, al término del mismo?

Un Curso de Milagros es una enseñanza metafísica advaita, es decir, no-dual, que se compone de tres libros: el Texto, el Libro de Ejercicios y el Manual para el maestro. El Curso establece una clara distinción entre lo que es real y lo que es irreal, entre el conocimiento y la percepción. Nos dice que el mundo que vemos solo refleja nuestro marco de referencia interno, de tal forma que lo que proyectamos en el exterior es el mundo que queremos ver desde nuestro interior. Lo que hace que nos parezca real son las interpretaciones que hacemos de lo que vemos. Por tanto, el Curso cambia totalmente la perspectiva que tenemos de nuestras experiencias. En cuanto a qué logramos cambiar al terminar el curso, eso depende de cada persona.



¿De qué se trata el curso de resonancias familiares?

Es un seminario de tres días en el que se desarrolla la capacidad de auto-indagarse. A partir de una dificultad analizamos la forma en que percibimos la experiencia para descubrir las resonancias familiares que se manifiestan en las experiencias de nuestra vida. Es un curso para darnos cuenta de que las decisiones que tomamos, nuestra forma de percibir el mundo o de relacionarnos con los demás viene determinada por el entorno en el que hemos crecido y en el que hemos sido educados.



¿Qué otros cursos imparte el instituto y de que se tratan? Además de “Resonancias familiares” impartimos otros dos cursos presenciales: «El viaje del héroe», en el que nos enfocamos en la transformación personal apoyándonos en las fases que componen el “Mito del Héroe”; y “Emociones tras los síntomas”, donde planteamos los diversos factores que pueden relacionarse con un síntoma desde una perspectiva holística e integral con la finalidad de responsabilizarnos de nuestros estados y utilizarlos como fuerza para el cambio interno.



Online tenemos actualmente dos cursos: un “Curso de Introducción a la Bioneuroemoción®️”, en el que se estudian los principios más básicos que fundamentan la Bioneuroemoción®️; y el “Postgrado en Bioneuroemoción®️”, que es actualmente la formación más completa sobre el método. Aunque aparezca la palabra “postgrado”, no hay requisitos previos de acceso y cualquier persona puede estudiar esta formación, tanto para aplicarla a nivel personal como profesional. Actualmente y como novedad, estamos desarrollando diversos cursos online, que se publicarán a lo largo de este año a través del nacimiento de Institute of Emotions®️. Se trata de una nueva marca en paralelo al proyecto Enric Corbera Institute®️ donde nos dirigimos a colectivos más específicos aplicando la Bioneuroemoción®️ en áreas concretas como: organizaciones, educación, deporte, voluntariado, salud, centros penitenciarios, etc.



Hemos visto en algunas de sus disertaciones, hablar sobre la abundancia, pero bajo otra óptica y otros conceptos, con puntos muy diferentes a lo que estamos acostumbrados escuchar o pensar. ¿Qué es la abundancia según su criterio?

Desde mi perspectiva el universo es abundante por naturaleza. La dificultad está en las limitaciones que imponemos a nuestra mente que nos impiden ver la abundancia que se esconde en cada experiencia. Tenemos tendencia a centrarnos en lo que nos falta, en apegarnos a relaciones de dependencia por miedo a la incertidumbre, a esclavizarnos con deseos y expectativas que nos mantienen en una conciencia de escasez. La abundancia empieza en nuestra mente y descubrirla implica deshacer nuestras creencias para descubrir el potencial que hay detrás de cada una de nuestras vivencias.

¿Qué tiempo tiene desempeñando sus funciones Enric Corbera Institute?

Como Enric Corbera Institute®️ propiamente dicho, unos 5 o 6 años. Pero impartiendo talleres sobre cambio de conciencia o Curso de Milagros, más de 25 años.



¿Cuáles han sido sus logros hasta la fecha?

El primer sorprendido por cada uno de los “logros” que se me pueden atribuir soy yo mismo. Hace poco YouTube me dijo que mis videos han sido visualizados más de 60 millones de veces. Para mí esto había sido impensable. Lo único que puedo decir es que hago lo que siento profundamente, y esto es en lo que me esfuerzo a transmitir.



¿Qué cantidad de estudiantes han pasado por aquí? Actualmente por mi instituto, entre los cursos presenciales y online, más de 25.000 estudiantes.



¿Cuáles son los requisitos para pertenecer al círculo de estudiantes del Enric Corbera Institute? No hay requisitos previos para acceder a cualquiera de nuestros cursos. Están abiertos a todo el mundo. De hecho en el Postgrado hemos desarrollado varios itinerarios adaptados al nivel académico de quien lo desee realizar. Los cursos presenciales están más enfocados en la experiencia y son más prácticos.



¿En qué partes del mundo se imparte como materia la Bioneuroemoción? Actualmente la Bioneuroemoción®️ se imparte exclusivamente desde Enric Corbera Institute. Hay acuerdos con algunas Universidades que avalan la formación, pero las imparte mi Instituto. Como nuestra formación es online, tenemos estudiantes de todas las áreas del mundo.



¿Qué opina usted sobre el poder del pensamiento y el poder de la palabra? Enric Corbera ¿Cómo se auto define? Buda decía que ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Solemos creer que nuestros pensamientos no van a ninguna parte y eso es falso. El mundo que vemos es el resultado de nuestros pensamientos. Si los pensamientos ya tienen este poder, cuando lo expresamos con palabras los potenciamos. Creo que deberíamos ser conscientes de que cada pensamiento, sea el que sea, contribuye a construir el mundo que percibimos, y por tanto responsabilizarnos de lo que esto significa.



No sabría definirme, porque cada definición entraña una limitación. Diría simplemente que soy un buscador en su propio viaje, como lo somos cada uno de nosotros.