Tu Guía Montessori organiza un congreso gratuito por el 150 aniversario del nacimiento de la dotoressa

viernes, 7 de agosto de 2020, 13:04 h (CET) Eventos por todo el mundo homenajean a la Dottoressa. Este año se celebra el 150 aniversario de su nacimiento el 31 de agosto de 1870 en Chiaravalle, Italia Pareciera que últimamente se ha puesto de moda la nueva pedagogía en la que tuvieron oportunidad de educarse algunas de las figuras de la élite más creativa, tales como los fundadores de Amazon, Google, Facebook o la Wikipedia; pero nada más lejos de la realidad, ya que este año se cumple el 150 aniversario del nacimiento de Maria Montessori, por lo que ya se cuenta con un siglo y medio de historia.

Miriam Escacena, guía Montessori, docente y madre de dos niños, que recientemente ha organizado la segunda edición del Congreso Internacional Montessori, un evento online que ha reunido a más de 52.000 personas y 33 ponentes de varios países del mundo y que ofrece un curso online gratuito para finales de mes como nueva aportación para festejar la efeméride, lo explica: "Estamos en un año muy especial, no solo porque se cumplen aniversarios de personas que han dado un vuelco al mundo de la educación como Maria Montessori o Alfred Adler (creador de la Psicología Individual base de la Disciplina Positiva), sino porque todo el contexto que estamos viviendo debido a la crisis sanitaria nos ha regalado algo que no podemos comprar con dinero: tiempo para conectar con nuestros hijos, tiempo para observarles, para replantearnos qué es lo que realmente importa, así como el legado que les queremos dejar".

"Un padre que opta por Montessori apuesta por la libertad y el desarrollo integral del niño. De hecho, Montessori es mucho más que un método, es una filosofía de vida, una forma de mirar y entender la infancia. Ya en 2017, 65 años después de la muerte de Maria Montessori, la prestigiosa revista Nature publicó un artículo en el que se hacía una recopilación de los estudios científicos realizados sobre esta pedagogía, y una de las conclusiones más importantes es que resulta casi imposible comparar la educación Montessori con la tradicional, ya que, mientras que el objetivo de la tradicional es medir el logro en materias académicas, como alfabetización y matemáticas,la filosofía Montessori promueve el desarrollo intelectual al mismo tiempo que el físico, emocional y social de los educandos":

"Maria Montessori fue una mujer adelantada a su tiempo que luchó con todos los prejuicios de su época", señala Escacena, 2comenzó trabajando con niños con necesidades especiales a los cuales la sociedad llamaba 'ineducables', dándoles oportunidades que el sistema no les daba, enseñándoles a leer y escribir y haciéndoles sentir que eran dignos de una vida mejor sin representar una carga para la sociedad. "

"Se calcula que en la actualidad hay 25.000 escuelas Montessori en el mundo, aunque es difícil contabilizarlas porque no tienen obligación de registrarse en la Asociación Montessori Internacional. Se trata de una pedagogía universal que se ha extendido con gran éxito por muchos países y culturas del mundo, educando a millones de niños para que adquieran una fuerte autoestima y unas ganas inmensas por aprender, anhelo de muchos los progenitores."

"Sin embargo, el hecho de que las a las administraciones les cueste reconocer otras pedagogías alternativas diferentes a la tradicional, hace que parezca que las escuelas Montessori están dirigidas solamente a cierto estrato social, ya que en su mayoría se constituyen como iniciativas privadas por las propias familias que creen realmente en este tipo de educación como la mejor opción para sus hijos. Por tanto, no reciben ayudas y los costes evidentemente son mayores."

"El legado de Maria Montessori debe llegar a muchos más niños del mundo, y este momento de cambio de paradigmas a nivel mundial es una gran oportunidad. Aunque los padres no podamos llevar a nuestros hijos a la escuela que nos gustaría, o incluso quien sabe si este año tendremos un curso escolar en formato presencial o no, podemos hacer mucho en casa, y esta es la razón por la que quiero contribuir con mi pequeño granito de arena en su difusión. "

“Ruego a los queridos niños que todo lo pueden, se unan a mí para la construcción de la paz entre los hombres y el mundo”.Maria Montessori

