Test COVID-19 en Getafe, Madrid

Los rebrotes de casos de contagiados por coronavirus se están multiplicando por la geografía española con una gran rapidez. Los expertos habían estimado que esta situación podría haberse dado con la llegada del otoño, con la esperanza de que el calor del verano pudiera mitigar el contagio del temido virus; desgraciadamente no ha sido así, y el peligro sigue estando latente. Las pruebas diagnósticas, tanto la de PCR como de anticuerpos, son el mejor medio para saber si se ha pasado esta enfermedad vírica y se ha creado inmunidad.



Si estás interesado en realizar una prueba del coronavirus en Madrid Sur, la Clínica Magnetosur, todo un referente sanitario en la región, pone a tu disposición los más fiables test de COVID-19 en Getafe, Madrid.



Pruebas para la detección del COVID-19 En la Clínica Magnetosur puedes realizar las dos principales pruebas existentes para la detección del COVID-19: la PCR y la serológica.



Las dos pruebas proporcionan información complementaria, por lo que es recomendable realizar ambas. Prueba de la PCR o test PCR



El test PCR determina la existencia o no existencia del virus en el organismo del paciente, no su carga viral.

La PCR facilita la detección del ARN del COVID-19, el material genético del virus, mediante muestras respiratorias tomadas en la zona posterior de la faringe.



La PCR está considerada la prueba diagnóstica más fiable para la detección del coronavirus, y es la recomendada por la OMS para determinar cuándo se requiere asistencia médica. La muestra es tomada realizando un sencillo hisopado en la garganta o nariz del paciente.



Test serológico Mientras que el test PCR es una prueba diagnóstica indirecta, el test serológico es un método directo: no detecta el virus SARS-CoV-2, que es el causante del coronavirus, sino que proporciona información, a partir de una muestra de sangre, de la respuesta inmunológica del paciente.



Este test serológico puede realizarse mediante test rápidos, muy similares a los del embarazo, o por medio de otros procesos más complejos y fiables.



El periodo de incubación del COVID-19

Se denomina periodo de incubación al tiempo transcurrido desde que el paciente entró en contacto con el virus y su detección mediante la PCR.



El tiempo puede oscilar entre 3 y 12 días; en ese periodo las pruebas no pueden detectarlo debido a que el virus se está reproduciendo.



Cuando un caso es detectado y se estudia a personas que han estado en contacto, se observa que muchos dan positivo sin presentar ningún tipo de síntomas: es lo que se llama fase presintomática. La evolución de muchos de estos pacientes refleja el inicio de síntomas al cabo de unos cuantos días.



Este es el motivo por el que se recomienda que quienes hayan mantenido un contacto con los infectados guarden cuarentena, aunque no hayan mostrado fiebre, tos o alguno de los síntomas característicos del coronavirus.



Realizar los test de COVID-19 es la mejor forma de proteger a tu familia, amigos y compañeros de trabajo de un posible contagio de este temible virus. Clínicas como Magnetosur cuentan con la mejor tecnología sanitaria para su realización, además de la garantía que proporciona su cualificado personal y sus más de 15 años de experiencia