Schneider Electric se une al programa de partners de iMasons para impulsar la infraestructura digital

Como patrocinador, Schneider Electric ofrecerá sus recursos para promover e impulsar los principios fundamentales de iMasons, que incluyen la sostenibilidad y la diversidad en los centros de datos. iMasons proporciona un foro independiente a profesionales técnicos y directivos en el que pueden conectar, crecer, desarrollarse y compartir conocimiento Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, se ha convertido en Partner de Infrastructure Masons (iMasons), una asociación profesional sin ánimo de lucro del sector de la infraestructura digital. Como Partner, la compañía proporcionará a iMasons el acceso a aquellos recursos que puedan apoyar sus programas educativos, de networking y de donativos para el sector.

iMasons es un grupo formado por directivos, profesionales técnicos e influencers líderes en la industria de las infraestructuras, que quiere contribuir a crear las bases de la era digital. La organización se centra en promover la imagen de los centros de datos y el desarrollo de sus profesionales. Desde su lanzamiento en 2016, se ha comprometido a hacer avanzar el sector y a empoderar el uso de estas infraestrcuturas para mejorar la economía, el entorno y la sociedad. Actualmente, sus miembros representan más de 150 mil millones de dólares en proyectos de infraestructuras en más de 130 países.

Foco en la diversidad, la inclusión y el desarrollo

Schneider Electric participará en esta asociación a través de varios de sus líderes, algunos de los cuales ya participaban a nivel individual, y colaborará en proyectos que favorecen la diversidad y la inclusión, así como en programas de mentoring y formación, muy alineados con los principios de la compañía. Juntos, iMasons y Schneider Electric apoyarán a la nueva generación de profesionales del sector mediante talleres, prácticas y becas.

Ivonne Valdes, Vice President of Global Sales for the Cloud and Service Provider Segment de Schneider Electric, y Claudia Massey, Global Vice President of Business Operations for the Cloud & Service Provider Segment de Schneider Electric, actualmente son presidenta y copresidenta, respectivamente, del grupo LatinX de iMasons. “Hace tres años, me uní a iMasons porque compartían mi visión de fomentar las carreras profesionales en el campo de la tecnología y los centros de datos, y porque apoyaban a los estudiantes de grupos minoritarios que estaban interesados en las carreras STEM,” asegura Ivonne Valdes. En 2019, Ivonne Valdes fue reconocida por su liderazgo al ganar el premio The Diversity & Inclusion Champion Award.

“La diversidad está en el ADN global de Schneider Electric, así que pertenecer y ayudar a iMasons a crear un sector más diverso e inclusivo tiene todo el sentido para nosotros. Nuestra experiencia demuestra que los equipos diversos impulsan la innovación, la exigencia y la creatividad dentro de la compañía. Y todo esto tiene un claro impacto positivo en el negocio”, asegura Pablo Ruiz Escribano, VP de Secure Power y Field Services de Schneider Electric Iberia. “Los centros de datos suponen una gran oportunidad de liderazgo para España y la innovación en el sector es clave. Las principales empresas tecnológicas ya están impulsando el crecimiento de estas infraestructuras haciendo grandes inversiones en nuestro país.”

Acerca de Infrastructure Masons

Infrastructure Masons (iMasons) es una asociación profesional sin ánimo de lucro de líderes tecnológicos y empresariales que representan más de 150 mil millones de dólares en proyectos de infraestructuras en más de 130 países. Al frente de la organización se encuentra un Consejo Asesor que incluye a líderes globales que gestionan algunas de las mayores carteras de infraestructuras digitales del mundo. La visión de iMasons es Unir a los Constructores de la Era Digital habilitando nuestra afiliación global para Conectar, Crecer y Retornar. Los miembros conectan como individuos. iMasons tiene cuatro prioridades estratégicas para el sector – incrementar el Conocimiento, mejorar las oportunidades de Formación, luchar por la Diversidad y la Inclusión e inspirar la Sostenibilidad a través del compromiso de sus miembros. Visite la página web en www.imasons.org