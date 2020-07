Twitter confirma que 130 cuentas se vieron afectadas por el hackeo La compañía limitó las funciones de varias cuentas, así como de todas las cuentas verificadas, incluso aquellas que no parecían haber estado comprometidas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 17 de julio de 2020, 10:33 h (CET) La compañía Twitter ha confirmado que alrededor de 130 cuentas de la red social se vieron afectadas por el hackeo de este miércoles, el mayor incidente de seguridad de la historia de la plataforma.

La red social sufrió este miércoles un ataque informático por el que las cuentas verificadas de personalidades reconocidas como el cofundador de Microsoft, Bill Gates, el expresidente estadounidense Barack Obama o el CEO de Tesla, Elon Musk, fueron hackeadas para llevar a cabo estafas con criptomonedas.



El hackeo hizo que ciertas cuentas verificadas mostraran un mensaje que instaba a los seguidores a pinchar el enlace adjunto y realizar una donación en bitcoins.



"Creemos que aproximadamente 130 cuentas fueron atacadas como parte del incidente. Para un pequeño subconjunto de estas cuentas, los atacantes pudieron obtener el control de las cuentas y luego enviar tuits desde ellas", ha afirmado Twitter a través de su cuenta oficial en la red social.



La compañía ha señalado que está trabajando con los propietarios de las cuentas afectadas y analizando si los datos privados relacionados con las cuentas se han visto comprometidos.



Asimismo, la compañía ha asegurado que para todos los usuarios de la plataforma la descarga de datos de Twitter "todavía está deshabilitada mientras continuamos esta investigación". También ha manifestado que está tomando medidas agresivas para "asegurar nuestros sistemas".



Twitter afirmó que sus sistemas internos fueron comprometidos por piratas informáticos, por lo que el hackeo del miércoles no podría haberse llevado a cabo sin acceso a las herramientas de la empresa y los privilegios de los empleados.



La compañía limitó las funciones de varias cuentas, así como de todas las cuentas verificadas, incluso aquellas que no parecían haber estado comprometidas.

Además Twitter bloqueó las cuentas afectadas e indicó que restaurará el acceso a sus propietarios "solo cuando estemos seguros de que podemos hacerlo de forma segura".



Según estimaciones de la compañía de ciberseguridad Kaspersky, "n sólo dos horas", al menos 367 usuarios transfirieron alrededor de 120.000 dólares a los atacantes, como recoge un comunicado enviado a Europa Press.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.