Johnny Gadea revela los duros hechos sobre las Guerras Nicaragüenses en una Autobiografía muy personal Comunicae

miércoles, 15 de julio de 2020, 12:54 h (CET) Las memorias de un combatiente contra el comunismo en Nicaragua en los años 80. La autobiografía de Johnny Gadea, un libro lleno de mensajes vitales para la juventud y los ciudadanos de hoy "La historia es importante, y no hay que dejarse engañar por las promesas de los políticos". Estos y muchos otros mensajes vitales para la juventud y los ciudadanos de hoy están bien ilustrados en el libro en español recientemente publicado por Johnny Gadea, Fui Un Combatiente Contra El Comunismo En Nicaragua En Los Años 80.

En inglés, el título de Gadea significa: "Fui un combatiente contra el comunismo en Nicaragua en los años 80". Estas son sus memorias de la época en que luchó contra el comunismo en Nicaragua, un país famoso por sus lagos, volcanes y playas, pero una historia llena de recurrencias de violencia. El país ha sido testigo de una larga lucha entre los liberales y los conservadores por el poder, y antes de 1979 las luchas fratricidas tras las cuales surgió un pacto entre los generales, produciendo la estabilidad.

"Escribí el libro porque sabía que tenía mucho que compartir. Es importante para mí dejar atrás el conocimiento que pude obtener durante esos años de guerra. El libro tiene detalles de lo que pasé, cómo empezó todo para mí y cómo terminó", dice Gadea.

En la autobiografía, Gadea cuenta su historia como testigo de las feas realidades de la guerra. Describe las cosas que lo hicieron ser quien es hoy en día. Describe de primera mano la forma en que Nicaragua cayó en la pobreza, la guerra, el asesinato y las divisiones. Más importante aún, describe cómo los puntos de vista radicales pueden ser devastadores y cómo los políticos se alimentan y manipulan a la gente sin educación para su beneficio.

Entre otras cosas, Gadea informa sobre las personas cuyas vidas se perdieron o fueron destruidas. Dado que Nicaragua sigue dividida entre diferentes puntos de vista y que su sistema educativo es pobre y no puede transmitir con precisión la historia política del país, el libro de Gadea asume una gran relevancia. El lector sabrá más sobre lo que ocurrió durante la guerra y por qué fue importante.

El libro será de interés para la juventud de América Latina, también en los Estados Unidos y en todo el mundo. El tema de la corrupción política y sus horribles efectos en las personas abrirá los ojos de los jóvenes, que aprenderán a observar las prácticas y no sólo a escuchar teorías y promesas.

"Mi mensaje más importante es que la gente no se deje engañar por políticos que hacen muchas promesas. Que el socialismo y el comunismo pueden parecer ideales y bonitos en el papel pero en última instancia puede resultar en la angustia. Aprender de la historia y de los patrones repetidos. Las teorías pueden parecer cautivadoras, pero hay que mirar las prácticas de la política", dice Gadea.

Fui un Combatiente Contra el Comunismo en Nicaragua en los años 80 (edición en español) se puede obtener en Amazon en Kindle, ediciones en rústica y de tapa dura.

Contacto con los medios:

Anna Reid

Global Summit House

admin@globalsummithouse.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.