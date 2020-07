Los Teatros del Canal repiten el éxito de Ópera Locos y presentan un verano lleno de musicales, danza y humor

Tras dos años de exitosa gira, los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid acogen de nuevo The Opera Locos, una idea original de Yllana y Rami Eldar, dirigida por Yllana. El espectáculo se podrá ver en la Sala Roja del 14 de julio al 2 de agosto de 2020. La asistencia del público estará regulada por una serie de medidas de seguridad e higiene, a través de un protocolo creado al efecto y que garantiza la seguridad, tanto del público como de sus trabajadores.



Esta producción de la compañía Yllana busca acercar los grandes éxitos de la ópera al gran público, de una manera original y llena de humor: cinco de los más prestigiosos cantantes líricos del momento se juntan para dar un recital, pero pronto salen a relucir sentimientos y pasiones ocultas que convertirán el escenario en un auténtico campo de batalla, con consecuencias disparatadas e impredecibles. Una divertida guerra de egos en la que la ópera se fusiona con otros estilos musicales para crear una experiencia diferente en torno al género.



Durante el acto de presentación de The Ópera locos, el intendente de los Teatros del Canal, Jorge Culla, ha presentado también la programación que podremos ver los próximos meses sobre estos escenarios: una propuesta distinta dirigida a público de todas las edades y gustos, en la que se podrá disfrutar de musicales al más puro estilo de Broadway, espectáculos de humor, flamenco, teatro o música contemporánea.



“Hemos hecho un gran esfuerzo para encontrar el equilibrio entre la seguridad y la excelencia de la programación. Para nosotros era imprescindible que se cumplieran las medidas sanitarias y de higiene de forma exhaustiva y que eso no impidiera ofrecer una propuesta que se ajustara a la exigencia del público de los Teatros del Canal, un público que día a día nos sigue demostrando su fidelidad y que ha respondido de forma excepcional tras la reapertura de nuestros teatros. Sabemos que tenemos limitado el aforo, pero contamos con esas limitaciones y con ellas intentamos llegar al máximo; para llegar al máximo necesitamos tener un público concienciado con que en este teatro se cumplen todas las medidas, que se puede venir a este teatro tranquilamente”



Además, ha querido reconocer de forma especial el mérito de aquellos creadores que han apostado por estrenar espectáculos tras la crisis sanitaria del COVID-19, “como es el caso de María Pagés o Sergio Bernal, ya que han sido ellos los que más se han visto perjudicados por la parálisis del sector estos meses.”



Entre el 5 y el 29 de agosto de 2020 será el turno de ¿Y si nos enamoramos de Scarpia?, una reyerta lírica, una visión irónica y mordaz de las intrincadas relaciones entre géneros a través de la ópera dirigida por Albert Boadella y Martina Cabanas. Del 25 de agosto al 6 de septiembre vuelve Yllana, esta vez con Maestrissimo (Pagagnini 2), un espectáculo que mezcla la música de cámara, la comedia satírica y el retrato de época. Els Joglars llegan del 2 al 20 de septiembre con Señor Ruiseñor, una sátira que pretende tratar el conflicto catalán con atrevimiento, humor e inteligencia.



La música contemporánea será la protagonista los días 6, 13, 20 y 27 de septiembre con el festival COMA'20 y los días 4, 11 y 18 de octubre con el Festival de Ensembles. Entre el 9 y el 13 de septiembre, el Ballet Flamenco de Andalucía presenta Naturalmente Flamenco, un espectáculo de música y danza que muestra este arte tan racial.



La temporada de musicales se abre en el Canal con Jekyll & Hyde, un clásico del género con estética gótica que se podrá ver entre el 16 y 26 de septiembre, y continúa con uno de los musicales más exitosos de Broadway, con 7 premios Tony Award y 3 premios Grammy: Annie, que estará entre el 18 y el 27 de septiembre.



Entre el 23 de septiembre y el 18 de octubre vuelve el éxito de Lehman Trilogy, un fascinante viaje que narra con humor el ascenso y caída de la familia Lehman dirigido por Sergio Peris Mencheta. Y los días 9, 10 y 11 de octubre, el festival India en concierto, mostrará la riqueza cultural india a través de la música y la danza clásicas del país. Entre el 14 y el 25 de octubre será el turno de El paraíso de los negros, de María Pagés y El Arbi El Harti, una coreografía flamenca sobre la perpetua búsqueda de la felicidad, inspirada en Poeta en Nueva York, de Lorca.



La máquina de Turing, dirigida por Claudio Tolcachir, se podrá ver entre el 22 de octubre y el 15 de noviembre; inspirado en la obra de Hugh Whitemore Breaking The Code, basada a su vez en Alan Turing: The Enigma, de Andrew Hodges. Por último, el argentino Enrique Piñeyro repite en nuestros escenarios entre el 5 y el 8 de noviembre con Volar es humano, aterrizar es divino, uno de los grandes éxitos del Teatro Maipo de la calle Corrientes de Buenos Aires