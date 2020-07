El auge del mundo del orden durante el confinamiento: se triplica el interés por la marca Compactor Comunicae

lunes, 13 de julio de 2020, 16:22 h (CET) La expansión del coronavirus por el mundo ha provocado una pausa de la economía y ha modificado las pautas de consumo de la sociedad y sus necesidades. Debido a las limitaciones de movimiento en el confinamiento ha aumentado el comercio electrónico, sobre todo de los artículos de primera necesidad como la comida, pero también la decoración y el orden del hogar Los domicilios han sido el único mundo del que se podía disfrutar durante meses, y eso ha hecho darle mucha importancia a su decoración y a su orden. El confinamiento ha permitido que la gente redescubra sus hogares y ha puesto sobre la mesa el hecho de que las casas son un lugar esencial en caso de crisis extrema. Mucha gente ya se estaba dando cuenta antes del confinamiento de los beneficios del orden en la salud y el bienestar personal. Por esta razón, figuras como las organizadoras profesionales son cada vez más demandadas gracias al trabajo de la japonesa Marie Kondo por dar a conocer esta profesión. La nipona es la organizadora profesional más conocida mundialmente, pero en Europa cada vez se lanza más gente a ejercer esta profesión como las profesionales de la limpieza y el orden Titty&Flavia en Italia. Además, se están creando sindicatos y asociaciones como la AOPE en España o la FFPO en Francia que trabajan para dar a conocer la importancia del orden en casa.

El confinamiento ha dado un empujón a este sector en auge y empresas como Compactor, especialistas en orden y almacenaje al vacío, han visto el cambio de necesidades claramente reflejado por el incremento de su popularidad. Este interés se demuestra con el aumento de un 300% del tráfico en su web, consiguiendo medio millón de visitas en abril y mayo provenientes de los 6 países europeos donde tiene presencia online. Los productos más vendidos durante este período excepcional han sido sobre todo los de almacenaje al vacío, pues el confinamiento ha tenido lugar en plena época de cambio de armario primaveral y los productos de almacenaje al vacío permiten hacer esta tarea mucho más fácil y además permiten economizar mucho sitio en los hogares. Como comenta su director general Cesar Epicureo: “El confinamiento ha servido para reafirmarnos y estar seguros de que los productos Compactor son muy útiles y necesarios para esta época, donde las casas son cada vez más pequeñas y necesitamos más espacio”. Tal ha sido el éxito de la web de Compactor durante el confinamiento que el pasado mes de abril recibió el premio a la segunda mejor web de decoración y mobiliario de la parte de la célebre revista económica francesa Capital, que realizó una encuesta entre 3000 compradores online que eligieron Compactor como una de las mejores webs para el hogar. Ahora después del confinamiento, Compactor confirma sus ambiciones lanzando nuevas líneas de productos para optimizar el espacio en casa.

No se sabe qué pasará en el futuro ni si los gobiernos van a volver a imponer un confinamiento, pero está claro que, confinados o no, el hogar es una parte muy importante de la vida diaria y por esta razón hay que tenerlo ordenado y decorado al gusto de cada uno. Además está demostrado que el orden tiene efectos muy positivos para la salud y es muy importante estar lo más sanos posibles de cuerpo y mente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.