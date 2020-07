BusUp lanza un nuevo bus de empresa especial Covid-19 para un transporte seguro Comunicae

viernes, 10 de julio de 2020, 12:26 h (CET) Casi 9 de cada diez pasajeros consideran el bus empresa como un transporte seguro o muy seguro. El 64% de usuarios tiene miedo de usar el transporte público tras el confinamiento BusUp, la empresa líder en Europa de transporte empresa compartido, lanza en España un nuevo servicio especial Covid-19, adaptado a las necesidades de empresas y empleados en tiempos de coronavirus.

El nuevo servicio, que se ha implantado con gran éxito en Portugal de la mano de grandes empresas como Auchan, Millenium bcp, Novo Banco, Altice Portugal, ya está disponible para sus más de 4.000 usuarios diarios. en Portugal, Brasil y España, donde ya trabaja con grandes empresas y parques industriales como Siemens, Accenture, Nestlé, Louis Vuitton y el Hospital Germans Trias i Pujol, entre otros.

El nuevo servicio especial Covid-19 está pensado para dar respuesta a las necesidades de las empresas, que necesitan servicios de transporte que garanticen la máxima seguridad i trazabilidad de sus empleados, disminuyendo así su riesgo de contagio, así como máxima flexibilidad en la contratación y adaptación de rutas para minimizar el riesgo financiero de las empresas en caso de fuertes cambios en la demanda de transporte.

Por un lado, se han implantado una serie de medidas de prevención e higiene que minimizan el riesgo de contagio. “Se garantiza la limpieza y desinfección del vehículo después de cada servicio, la obligación del uso de mascarillas y gel hidroalcohólico tanto para conductores como para usuarios, así como la limitación de capacidad con asientos señalizados, en caso de requerirlo el cliente o la legislación”, afirma Eva Romagosa, CIO de BusUp.

Por otra parte, y gracias a la plataforma de reservas on-line y al control de embarque electrónico totalmente contactless, el nuevo servicio también permite a las empresas minimizar el riesgo durante los traslados al centro de trabajo, garantizando la trazabilidad de los posibles contagios.

Según Rui Stoffel, CEO de la compañía “en caso de contagio, en menos de una hora, el cliente tiene un informe con los empleados que han compartido bus con la persona contagiada durante los últimos 15 días. Un servicio pionero que no ofrece ninguna empresa de transporte actualmente y que es de vital importancia para los clientes”.

Además, para garantizar la máxima flexibilidad a las empresas, y reducir su riesgo financiero, BusUp ha impulsado un servicio de contratación exprés que permite unos tiempos de contratación e implementación en un máximo de 72h y de cancelación en 24h.

La seguridad, el ahorro y la flexibilidad son factores que cobran especial importancia en tiempos de coronavirus donde los picos de demanda de algunas empresas pueden ser muy cambiantes. Para Rui Stoffel, “con este nuevo servicio, pretendemos ayudar a disminuir el riesgo de contagio de los pasajeros, a la vez que se facilita el ahorro y la gestión financiera de los clientes, en unos momentos de alta incertidumbre producida por el Covid-19”.

Desde sus inicios, BusUp -líder en Europa en servicios de bus de empresa compartido- se ha caracterizado por generar una gran eficiencia y flexibilidad para las empresas por su capacidad de compartir rutas entre empresas vecinas con un ahorro de hasta un 50% en el coste de las rutas de bus para empleados y de hasta un 82% de reducción en las emisiones de CO2, comparado con el coche.

Durante el periodo de confinamiento, BusUp ha realizado un estudio, a más de 600 usuarios de su plataforma, que pone de manifiesto que el 88% de los usuarios consideran el bus de empresa como un transporte seguro -o muy seguro- ante la alternativa del uso diario del coche, la moto o el transporte público.

El estudio, también, indica que el 64% de usuarios tiene miedo de coger el transporte público tras el confinamiento. Además, destaca que el 75% de los usuarios de BusUp considera a la plataforma entre el primer o segundo beneficio más valorado proporcionado por su empresa.

