La Renta Mínima Vital sólo llegará al 47% de las familias en riesgo de exclusión

Con la actual crisis social que atraviesa España, fruto de la pandemia, el Gobierno de la nación entiende que la Renta Mínima de Inserción (RMI), debe ser complementada hasta los 1042€ por familia, y que englobarían a 4 o más miembros, con la Renta Mínima Vital (RMV). La Vicepresidencia de Asuntos Sociales ha promovido esta iniciativa con fecha 15 de junio de 2020.



En este sentido, las familias que reciben la RMI tendrían automáticamente y de oficio la RMV. Sin embargo, este modelo tiene algunos inconvenientes para Fundación Madrina después de analizar durante la semana pasada alrededor de 1200 usuarias que se han acercado a la entidad, para solicitar información de la RMV así como ayuda de alimentación y enseres de bebe.



Con el modelo de Renta Mínima Vital actual que ha desarrollado el Gobierno, el concepto de unidad familiar contempla únicamente a aquellos que residan en el mismo domicilio con o sin vínculos familiares, limitando a dos el número de máximo de titulares del ingreso mínimo vital en cada domicilio.



Fundación Madrina considera más equitativo que esta distribución de la RMV viniera definida por los integrantes del “libro de familia”, y no limitada el máximo de dos titulares por vivienda que define el actual modelo del Gobierno, ya que en la situación actual de crisis social post-pandémica, nos encontramos con pisos donde conviven más de 3 y 4 familias en el mismo hogar. Este hecho provoca que el 27% de las familias atendidas, y objetivo de RMV, se quedara fuera de la ayuda.



Asimismo, con la renta mínima vital propuesta, una familia con 9 hijos cobraría lo mismo que con 3 hijos, es decir, a partir de 4 miembros el importe de ayuda no se ve incrementado. Las familias con más de 3 hijos atendidas por Fundación Madrina suponen el 70% de todas las familias necesitadas, luego sería una ayuda insuficiente.



El 8% de las familias con necesidad atendidas, tanto de asilo como de extranjería, al tener menos de 1 año de legalización en España, se quedarían también fuera de la ayuda.



Cabe señalar, además, que a día de hoy hay muchas familias españolas, especialmente embarazadas y familias sin papeles, que carecen o se les niega el empadronamiento y por lo tanto nunca conseguirán ninguna ayuda o bien asistencia sanitaria, ya que existe una exclusión social y administrativa permanente de estas mujeres y familias con hijos a cargo por problemas legales y administrativos. Efectivamente, servicios sociales y la administración no dispensa asistencia social o sanitaria sin el empadronamiento, y muchos propietarios de inmuebles, o familias que les subarriendan, no quieren empadronar este perfil de mujer con hijo a cargo por el riesgo que conlleva de impago o por no perder las ayudas sociales respectivas. Es decir, hay un porcentaje significativo de familias con hijos a cargo en España que se encuentran actualmente en una situación fantasma para la administración, encontrándose en grave situación de calle como consecuencia de la pandemia.



Cabe añadir igualmente, que sigue habiendo una gran brecha digital en las familias vulnerables de siempre, que dejará a muchas familias también fuera de la ayuda, ya que se cambia el modelo de referencia de la ayuda, que es la trabajadora social y los servicios sociales, por un “modelo de gestión” que será más informatizado y a través de la Seguridad Social, lo que complica la accesibilidad de esta ayuda y provoca una gran indefensión en estas familias; además de que muchas de ellas carecen de internet o conocimientos informáticos.



Asimismo, nos hemos encontrado que un 32% de la muestra de usuarias atendidas se encuentran en situación de ERTEs impagados a día de hoy; y que otro 7% de la población cobra solamente una pequeña prestación de paro mínima de 200€ al mes. Todo ello imposibilita al 39% de la población total acceder a cualquier tipo de ayuda, encontrándose en una situación igualmente de riesgo de calle inminente.