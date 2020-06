​Diferentes formas de adquirir un coche Actualmente muchos concesionarios están ofreciendo ofertas y planes de financiación con descuentos y otros beneficios Redacción Siglo XXI

martes, 23 de junio de 2020, 10:10 h (CET) Las ventas de vehículos en toda Europa se han desplomado, lo que en España ha significado un 96,5 % menos de ventas en comparación con el año anterior. Por ello, no es sorprendente que muchas marcas de coches y concesionarios estén intentando reactivar las ventas mediante grandes ofertas y descuentos. Es decir, si estabas pensando en comprar un coche, es un buen momento para hacerlo. Pero ¿cómo financiarlo? A continuación te resumimos las diferentes fuente de financiación disponibles para comprar un coche.



Leasing Una de las fuentes de financiación más desconocidas, pero digna de ser mencionada primero, es el Leasing. Mediante el Leasing puedes alquilar un coche a medio o largo plazo y con opción a compra al finalizar el periodo de arrendamiento. Estos rentings de coches tienen varias ventajas, entre ellas: pagos mensuales menores, puedes conducir un mejor coche por menos dinero, costes de reparación más baratos pues el vehículo tiene garantía y puedes cambiar de coche cada dos o tres años. Las desventajas: no eres dueño/a del coche, es común tener un límite de kilómetros anuales, a largo plazo puede salir más caro que comprar un coche y terminar el contrato de arrendamiento antes de plazo comporta costes económicos. Sin embargo, si no tienes claro qué coche comprar o crees que tus necesidades van a cambiar en pocos años, sigue siendo la mejor opción.



Préstamo coche o préstamo personal Las entidades financieras y bancos ofrecen este tipo de préstamo con el objetivo de que puedas financiar tu coche.



En caso de seleccionar esta fuente de financiación, se deben analizar los siguientes puntos: Tasa Anual Equivalente (TAE): es el tipo de interés que se aplica sobre el préstamo e indica el porcentaje que deberemos pagar.



Comisión de apertura y/o de estudio: un gasto que se debe pagar al iniciar un contrato. Por lo general solo se paga una vez; no obstante, el contrato puede establecer que se vaya pagando junto al préstamo.



Comisión por cancelación anticipada total o parcial: la ley establece que esta comisión puede ser de máximo un 1 %. Así pues, si se cancela anticipadamente el préstamo, se deberá pagar al banco dicho porcentaje. Productos añadidos: hay que fijarse si la entidad financiera requiere que contrates otros productos para acceder al préstamo.



Financiación a través del concesionario Actualmente muchos concesionarios están ofreciendo ofertas y planes de financiación con descuentos y otros beneficios. Este tipo de financiación es muy parecido al préstamo coche; pero, en vez de que un banco preste el dinero, directamente el concesionario o marca es el prestamista. No obstante, es importante fijarse en los puntos que se han explicado anteriormente (TAE y comisiones) para evaluar si sale más a cuenta optar por este tipo de financiación.



