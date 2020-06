Disidiencia lanza hoy '25 años de disidencia', el álbum doble con el que celebran su 25º aniversario

"Como todo el mundo sabe, 'Apología de lo evidente' (1998) y 'Bienvenidos a Occidente' (2002), colocaron a Disidencia entre las mejores bandas de punk rock en el Estado español. Pero luego llegaron turbulencias, cambios de formación e incluso una retirada temporal en 2010.



Pero, ya con Juanjo y Nano a la guitarra y batería respectivamente, estos alicantinos cabezotas lograron reflotar el barco (había empujado mucho Óscar, su técnico, y ayudado gente de Boikot y algún reincidente). Así que, aunque fuera en forma de directos o EPs, la banda logró remontar.



No demasiado satisfechos con su último trabajo 'La disciplina de la miseria' (2015) y en plena hecatombe sanitaria mundial, los “Disi” se nos descuelgan por sorpresa con un álbum doble en el que repasan gran parte de su ya dilatada carrera. Pero no se conforman con un recopilatorio al uso. Si el sonido se puede mejorar, se mejora. Si una letra ha quedado desfasada o descontextualizada, pues se cambia. Resultado: un doble CD que constituye una joya en estos momentos tan duros (ni siquiera se puede tocar aun), pero que va directamente a la esencia de esta banda: punk rock hecho con la rabia del punk y con cierta “dulzura pop” en cuanto a las melodías, que se ha hecho cada vez más visible en su forma de componer. Por eso Disidencia suena a Disidencia y a nada más. Incluso vuelve Maki a las baquetas.



Estamos ante una banda que ha pasado por malos momentos, a la que nadie regaló nada nunca y que reivindica un legado riquísimo en este doble álbum, que esperemos que sea el trampolín para nuevas composiciones, ya con la banda asentada, con la madurez propia de quien sabe lo que quiere. 25 temazos que han formado parte de la banda sonora de nuestras vidas, algunos regrabados, otros remezclados, otros con cambio de letra… Inquietud y compromiso. Y ¿calidad…? Toda.



Estás ante una obra infaltable y puede haber un antes y un después de este lanzamiento por parte de Maldito Records, de los que no vamos a decir nada que no sepáis en su historia de resiliencia, junto con la banda, en el panorama rockero de la península ibérica.



Mucha suerte y, cuando pase todo esto les queremos en los escenarios, en el local de ensayo, en los estudios de grabación, y así una y otra vez."