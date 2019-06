Conociendo a … Sergio Fernández

Breve Presentación

Sergio Fernández es divulgador de conocimiento y soluciones prácticas de desarrollo personal y profesional. Con este objetivo, Sergio escribe libros, colabora con medios de comunicación e imparte seminarios y conferencias, tanto en España, como fuera de nuestras fronteras.



Es director y fundador de Instituto Pensamiento Positivo, del Máster de Emprendedores y del Máster de Desarrollo Personal.



Presentó y dirigió “Pensamiento Positivo”, el primer programa radiofónico de ámbito nacional sobre desarrollo personal y profesional, en el que cada sábado se daban cita expertos en psicología práctica, consultores, coach o escritores.



Su andadura como escritor la comenzó con “Cómo gestionar la comunicación” [Narcea,2007], al que le siguió la trilogía “Vivir”, en Plataforma Editorial:

- “Vivir sin jefe” [2009, 29ª edición, cuatro idiomas], convertido en libro de referencia para emprendedores.



- “Vivir sin miedos” [2010, 16ª edición, tres idiomas], con una propuesta para vivir desde la confianza, la ilusión y la aceptación.



- “Vivir con Abundancia” [2015, 10ª edición], entendiendo ésta como la facilidad que tenemos de experimentar aquello que deseamos, basándonos en las leyes que la rigen.



Sergio también es coautor de “El Sorprendedor” [Ediciones Martínez Roca,2010], con Rubén Chacón y de “Misión Emprender” [Conecta,2017], junto a Raimon Samsó.



Su último libro, recientemente ha visto la luz y lleva por título “Libertad Financiera” [Plataforma Editorial, Mayo_2019, 2ª edición], basándose en la máxima de que los problemas con el dinero se solucionan con nuevas ideas y no con dinero.



Entrevista





Sergio, tras casi una década de trabajo, acaba de ver la luz en el mercado editorial, “Libertad Financiera”, ¿Con qué finalidad, se embarcó en la escritura de este libro?, ¿Por algún motivo especial, ha decidido que era el momento propicio para su publicación?

Pues mira, este libro lo he escrito porque desde siempre, me ha parecido una anomalía la escasa cultura financiera que tenemos. Es sospechoso, que tras estar diez, quince y hasta veinte años en el sistema educativo, las personas salgan sin saber nada, o peor aún salgan enfadadas con el dinero.



Como mi trabajo consiste en divulgar y democratizar herramientas de desarrollo personal para que las personas puedan vivir vidas más plenas, el tema del dinero me parece importante, y este es el principal motivo de escribirlo.



Al final, cuando usas a diario una herramienta, de la que desconoces su manejo, indudablemente tarde o temprano te dará problemas. Es algo similar a que todos los días tuvieses que manejar un coche, sin que nadie te enseñase a ello.



Como consecuencia habría muchos accidentes, y eso es lo que nos pasa con el dinero, al usar una herramienta que no sabemos utilizar.



Con respecto al momento puntual de su publicación, en realidad, ha sido cuando he conseguido acabarlo, ni más ni menos. Es cierto que llevaba tiempo trabajando en él y todos los libros que publico, lo hago con mi mejor capacidad en ese momento y hasta que no estoy completamente satisfecho, no lo saco.



“Libertad financiera”, es un libro denso, en el sentido de que tiene mucha información, muy práctica, y muy aterrizada, como habrás podido ver y con muchos conceptos para que cualquier persona que quiera mejorar su relación con el dinero, pueda empezar a leerlo.



Considera que, por lo general la sociedad española, financieramente hablando es “analfabeta”. Aprovechando la frase “De aquellos polvos, vienen estos lodos”, ¿De haber contado con cierta cultura financiera, hubiesen ocurrido los escándalos con las famosas preferentes, o anteriormente con los sellos?





La mayoría de los problemas que tenemos en la vida, por no decir todos, vienen por falta de información y por falta de consciencia.



Allá donde hay un área de nuestra vida donde no sabemos, acabará dando problemas. Alguien dijo que cualquier verdad ignorada, está permanentemente preparando su venganza.



Si ignoramos la verdad sobre las matemáticas, no podremos construir puentes que se sostengan. Si ignoramos la verdad sobre la alimentación, no podremos llevar una vida saludable, y si ignoramos la verdad sobre el dinero, no podremos tener una vida económica saludable.



Hay una cosa importante, y es que nos contemos verdad y contarse verdad al respecto del dinero es saber dónde estás, saber lo que quieres y saber con lo que sabes, hasta dónde quieres llegar.



Y cuando nos contamos verdad, somos más conscientes y cuando somos conscientes, además entendemos que hay gente que quiere nuestro dinero y que va a hacerlo posible por conseguirlo a cualquier precio y que, si nosotros no tenemos la información, estaremos facilitando el trabajo a esas personas.



Sinceramente esto es algo que me enfada, y he sacado este libro desde esa energía para decir basta ya de tomar el pelo a la gente buena de este país, a las personas trabajadoras, que con su mejor intención se levantan cada mañana para construir una vida, una familia, y un país mejor, porque no saben de dinero.



Casi al final de “Libertad financiera”, pongo la metáfora de aquella famosa serie de Tv "El equipo A", cuatro personas al margen de la ley que iban haciendo el bien por el mundo, que funcionaban bien porque cada uno de ellos era especialista en algo.



La mayoría de las personas en España, toman decisiones económicas, sin contar con asesores y una de las recomendaciones que hago en el libro es que te formes tu propio “Equipo A”. No puedes ir a un banco y firmar algo, sin entenderlo. No puedes firmar una hipoteca, sin hablar por ejemplo con un abogado, que te explique qué es lo que estás firmando.



En definitiva, necesitamos contar con buena información. En el seminario de "Vivir con abundancia”, suelo decir que del mismo modo que necesitamos convertirnos en nuestro propio ministro de educación, para no delegar la educación de tu vida a un tercero, nos tenemos que convertir en nuestro propio ministro de economía, liderando nuestra vida económica, sabiendo un poco de dinero y tomando la buena costumbre de preguntar antes de tomar decisiones económicas, nos daremos cuenta de que vamos aprendiendo poco a poco, y a medida que vamos aprendiendo, las posibilidades de que nos tomen el pelo, son cada vez menores.



Resumiendo, educación, educación y educación; contarse verdad y tomar decisiones basadas en conocimiento, no en intuición o proyección y mucho menos en apuestas.



En sus libros, introduce los capítulos, con aforismos, citas o refranes. La primera cita que aparece en “Libertad Financiera”, es de Óscar Wilde, y dice así: “Solo hay una clase social que piense más en el dinero que los ricos: Los pobres”, ¿Podría decirnos por qué motivo la seleccionó como apertura del libro?

Hace tiempo, un amigo me dijo, “La mejor manera de ayudar a los pobres es no siendo uno de ellos". Esta frase que es un poco bestia, en el fondo tiene toda la razón.



Creo que hay muchas personas que constantemente están despreciando el dinero y al despreciarlo, están condenando sus vidas a estar permanentemente trabajando por él.



La intención del libro es que las personas se reconcilien con el dinero. Personalmente mi vida ha pasado por muchas circunstancias y verdaderamente cuando más he pensado en el dinero, ha sido cuando menos he tenido.



Cuando uno llega raspado a fin de mes, en lo único que piensa es en el dinero, no piensas en otra cosa. Igual que cuando tenemos una enfermedad, en lo único que pensamos es en nosotros mismos, la pobreza nos convierte en personas egoístas. Si estás acatarrado, en lo único que piensas es en tu catarro y en ponerte bueno, y te da igual el deshielo de los polos, la salvación de las focas o la deforestación del Amazonas.



¿Quieres cambiar el mundo? ¿Quieres una sociedad mejor?, empieza a preocuparte por tus propias cuentas. Empieza por encargarte de tu propio dinero y que la salud de tu economía esté bien.



Arranco esta frase porque creo que no hay nada más revolucionario para una sociedad que el hecho de que las personas aprendan a gestionar el dinero. Al final las personas cuando tomamos consciencia y nos encargamos de nuestra vida, transformamos la sociedad.



Sergio, en un momento determinado, se consideró damnificado de lo que denomina “El pack completo” , (estudios universitarios, trabajo de por vida, hipoteca …) y tuvo la osadía de virar 180 º, y despedir a su jefe, ¿Cómo reaccionó ante esta decisión su entorno más cercano?

Aunque parezca que no, España ha cambiado mucho en los últimos años. Recuerdo que cuando publiqué el libro “Vivir sin jefe” hace diez años, libros de emprendedores había muy pocos. Ser emprendedor en aquella época era una mezcla entre exótica y aventurera. Era algo que no se entendía muy bien. Tampoco es que hoy se entienda del todo, pero se va entendiendo un poco mejor.



Cuando decidí hacerme emprendedor, como que el entorno no lo entendía muy bien. Al final un tío con gafas que sacaba buenas notas, básicamente lo que se esperaba de él, es que se preparara unas oposiciones o que trabajase para una gran empresa, que de hecho fue lo que empecé haciendo, cuando acabé mis estudios universitarios.



Si te soy sincero, en mi entorno más cercano, nunca nadie me ha incordiado. Te diría que mi decisión se la tomaron entre la indiferencia y el apoyo.



Con el reclamo de ganar dinero fácil, rápido y sin esfuerzo, a los juegos de azar más consolidados en nuestra sociedad (lotería, quinielas, bingos), se suman la proliferación alarmante de casinos y casas de apuestas deportivas ¿Hasta qué punto, cree que lo que podría considerarse un “golpe de suerte” al ganar una elevada suma de dinero, puede acabar arruinándote la vida?

El camino hacia la libertad financiera no es jugar a juegos de azar. No es que lo diga yo. Esto ya se sabe.



Al final los seres humanos somos capaces de manejar una cantidad de dinero determinada, en función de la persona que somos.



Hace años y lo cuento en mi otro libro “Vivir con abundancia”, cuando estudiaba la carrera, era asiduo a concursos de televisión y conocí a personas que ganaron mucho dinero y sistemáticamente, estas personas lo acabaron perdiendo con el paso del tiempo.



¿El motivo? Porque hay un orden natural en la vida que es: Ser, hacer, tener y si este orden te lo saltas, por ejemplo, tener dinero, sin haber realizado las cosas para tener ese dinero, o cuando haces cosas, sin ser la persona que hay que ser para poder hacer esas cosas, al final dejarás de hacer esas cosas y por tanto dejaras de tener el resultado.



Ser, hacer, tener. Soy una persona abundante, también en lo económico. Hago cosas de persona abundante, también en lo económico y por último tengo resultados abundantes, también en lo económico.



Hay estudios, que demuestran que personas que han ganado dinero mucho dinero en la lotería, no solo han acabado perdiendo ese dinero, sino que también se ha visto alterado su contexto social.



No me parece una idea muy sofisticada jugar a la lotería para mejorar tus resultados económicos. De hecho, me parece una idea absurda, si te soy sincero, porque dejar al azar algo que podrías obtener de manera segura no es muy inteligente.



Me parece que este tipo de actividades lo que promueven es la pereza en la sociedad. Es la manera de decirle a la gente que puedes obtener algo, a cambio de nada.



Mi posicionamiento al respecto es que no juego, porque no me parece tan interesante.



La canción de Donna Summer “She Works Hard For the Money”, está muy relacionada con lo que denomina trabajo nutricional. Mientras que le parece enriquecedor desarrollar una actividad libremente elegida, hacerlo por necesidad, no se lo parece tanto, ¿De qué modo se puede romper ese circulo vicioso de trabajar para vivir?

Lo explico en la segunda parte de “Libertad Financiera”, donde hablo de desarrollo personal y hasta que no elevemos nuestro nivel de conciencia y seamos capaces de descubrir nuestros dones y ponerlos al servicio de los demás, el dinero seguirá siendo un problema.



Por mi trayectoria vital, he conocido a muchas personas con problemas económicos y otras tantas que tienen la vida solucionada para ellos, sus hijos, sus nietos, sus biznietos…Y de manera recurrente me encuentro lo siguiente: Las personas con problemas económicos, están deseando dejar de trabajar y las personas que no tienen problemas económicos, disfrutan trabajando. Esto ya nos debería dar una pista.



En realidad, ¿Qué es la abundancia económica? Es la consecuencia natural de aportar valor, ¿Cómo? A través de tus dones y de tus talentos.



Al final, si no descubrimos quienes somos, y no salimos a la vida a expresar nuestro verdadero ser, el dinero seguirá siendo un problema. Por lo tanto, mi interpretación es que cuando uno tiene problemas económicos es que la vida te da una colleja y te invita a que descubras verdaderamente quien eres.



Sinceramente me parece que es mucho más estimulante decir que cualquier persona que haga un proceso de autoconciencia y descubra verdaderamente quien es, que se empodere, que esté dispuesto a estudiar, que esté dispuesto a aportar, que salga a la calle desde la generosidad y la entrega y no desde el resentimiento, podrá mejorar notablemente sus resultados económicos.



En el momento actual, en el que se tiende a trabajar por proyectos y a una deslocalización de los trabajos, ¿Tiene algún sentido la nueva normativa de control de fichaje a la entrada y salida de los centros del trabajo?

Me parece una medida decimonónica y propia de personas que están tan alejadas del contexto real del mundo profesional. Me parece que nos retrotrae a un tiempo arcaico, cuando la tendencia, como bien dices es a trabajar desde casa o desde cualquier esquina del planeta.



La tendencia es que vamos a ser trabajadores del conocimiento y que fichar era propio de mi abuelo, que trabajó en una mina.



Me parece muy lamentable que estemos perdiendo el tiempo hablando de esto, -no tu y yo-, me refiero cómo sociedad.



Cuando me enteré de la noticia, me dio la risa porque pensaba que era una broma. Luego me puse a profundizar en la noticia, y efectivamente hay gente que tiene esto en la cabeza.



A veces pienso que vivimos en planetas diferentes. Hay gente que aún vive en el Siglo XIX por elección y gente que vive en el Siglo XXI por elección. Pero a lo mejor el raro soy yo, porque al parecer, hay mucha gente encantada con esta medida.



La tendencia es que cada vez habrá más trabajadores autónomos y si estuviese al cargo de un puesto político, lo promovería porque creo que es mucho mejor que haya trabajadores autónomos, porque las personas tienen que ser responsables de su trabajo y de sus resultados, tienen que ser responsables de sus horarios y de su economía.



Sergio, ha prologado el libro “El Sistema Hanasaki” de Marcos Cartagena, Cofundador de Descubriendo Japón, y en él dice que, al no prestar suficiente atención a lo obvio, corremos el peligro de obviarlo, ¿Cuáles son los aspectos vitales que considera obvios y que requieren de nuestra atención?

Hay una cosa que es obvia y que solemos obviar y es el no ser conscientes de que el ser humano tiene diferentes dimensiones, y nos olvidamos de cuidar por igual de todas ellas.



Por una parte, me parece obvio que debemos de cuidar de nuestra dimensión física, de nuestra salud, de nuestro cuerpo.



Tenemos también una dimensión intelectual, y a veces obviamos que tenemos un cerebro y se nos olvida alimentarlo convenientemente, con información que lo nutra y le permita crecer, ampliando su visión y le permita caminar hacia sus objetivos.



Me parece que obviamos la información emocional y que como seres humanos que somos, las emociones tienen un peso importante y necesitamos saber mínimamente algo sobre inteligencia emocional.



Y por último, me parece que obviamos la parte espiritual. Solemos pensar que somos nuestro cuerpo, cuando desde mi punto de vista, no solo somos nuestro cuerpo, sino que somos algo más que habita en nuestro cuerpo.



Así que, creo que cuando obviamos la realidad de estas cuatro dimensiones de nuestro cuerpo, estamos obviando una parte de la vida, y cuando obviamos una parte de la vida, los resultados que obtenemos, no pueden ser completos, sino simplemente parciales



La tecnología, tiene la virtud y la capacidad de ser un instrumento conector entre personas y quizá más que nunca, los contactos son pieza clave en los negocios. Para romper la barrera de la virtualización, son muchos los eventos en los que hay tiempo para el Networking. Para Sergio ¿Qué es y qué no es hacer Networking?

Estoy muy vinculado al mundo del networking desde mi etapa de Londres, cuando colaboré con el Paddington Business Network. Para mí la manera más efectiva de hacer networking es preocupándote por los demás.



No creo especialmente en los eventos de Networking y sí que creo en los sitios donde uno va a aportar para hacerla vida más fácil a otros.



Sí que creo en los sitios como Mastermind, el club de emprendedores de Instituto de Pensamiento Positivo, donde las personas van a compartir experiencias personales y profesionales y donde no está permitido vender, ni ofrecer productos y servicios.



Desde mi punto de vista, a los eventos de networking, no puedes ir a buscar clientes. Los clientes se encuentran en la calle, en internet o por teléfono y aportando valor de manera clara al mercado.



En sus ponencias y formaciones, no suele apoyarse en medios audiovisuales, solo unos pocos folios, o tarjetas a modo de hilo conductor, ¿Es este el modo más eficaz para evitar que su audiencia se desconecte de su discurso?

Hubo un día que me di cuenta de una cosa, Jesucristo la lio sin PowerPoint, Mahoma la lio sin PowerPoint, Malcolm X la lio sin PowerPoint, Mandela la lio sin PowerPoint, pues posiblemente yo tampoco necesite PowerPoint.



Mi punto de vista es, que la verdad tiene mucha más fuerza que el PowerPoint. Creo que nada es mejor que decir la verdad que uno lleva dentro para ser capaz de generar atención.



No tengo nada en contra del PowerPoint, pero siento que a mí me resta, convirtiéndome en un esclavo de lo que pensaba que iba a decir en lugar de permitirme fluir con lo que está pasando en ese momento y es fácil que lleve casi diez años sin usar PowerPoint.



Su libro “Vivir sin miedos”, lo finaliza con el poema “Viaje a Ítaca” de Kavafis. Inmersos como estamos en una vida de prisas y recompensas instantáneas, ¿Sería ésta la metáfora perfecta para transitar por la vida, poniendo de manifiesto la importancia de disfrutar tanto o más del trayecto, que de la meta?

Creo que cuando perdemos la perspectiva de que lo importante es el camino y no el resultado, nos despistamos de una de las enseñanzas fundamentales de la vida, la de que el premio, es aquí y es ahora. Eso no lo digo yo. Se sabe desde hace miles de años. Un libro de sabiduría ancestral como es el "Tao te King" te habla de vincularse con la acción y desvincularse del resultado y creo que cuando estamos vinculados en la acción y desapegados del resultado, curiosamente lo atraemos más.



Cuento en mi libro "Vivir con abundancia" cuando hablo de la ley del desapego, que cuando quiero mucho un resultado, en realidad lo estoy poniendo más difícil. La mejor manera de obtener resultados es pensar que si deseo algo, ya soy ese algo y cuando tenga que aparecer, aparecerá.



Yo trato de agradecer cada minuto del camino, sabiendo que es lo mejor que necesito en ese momento, para ir a otro sitio donde quiera dirigirme, así que “Cuando emprendas el camino, ruega que el camino sea largo", es una frase que tiene una sabiduría espectacular, desde mi punto de vista.



Más Personal

- Sergio, en su libro “Vivir sin miedos”, introduce la siguiente cita de Descartes: “La lectura de los buenos libros es como una conversación con la gente más fina de generaciones pasadas”, ¿Con quién a tenido ocasión de conversar últimamente, a través de la lectura?

Lo cuento en mi blog, en pensamientopositivo.org, donde recomiendo libros constantemente y ahí están alguno de los mejores libros que he leído de desarrollo personal y profesional.

Últimamente, estoy leyendo "Dejar ir" y "Dotcom Secrects" y he terminado de leer recientemente "Organizaciones exponenciales". Esas son mis lecturas de este mes.



- Durante 19 días, con sus correspondientes noches, estuvo navegando con un velero por el Océano Atlántico, ¿Constituyó esta travesía, una cura reparadora de mente y espíritu?

Creo que nunca lo hubiese verbalizado como cura reparadora de mente y espíritu, pero lo que sí es cierto es que fue una experiencia memorable, que recordaré siempre y que personalmente me vino muy bien. Estar 19 días sin una actividad frenética, como la que normalmente desarrollo, para mí fue un ejercicio interesante.



Creo que a veces es bonito en la vida, situarnos en lugares donde no estamos habitualmente. El que tenga una energía baja que se pase 20 días a tope, el que tenga una energía alta, como es mi caso, que se pase 20 días en un barco, tranquilo, sin poder hacer nada, sin poder hacer deporte, sin posibilidad de conexión a internet y donde poder trabajar era completamente imposible.



Por tanto, este tiempo, básicamente lo pasé charlando, leyendo, viendo atardeceres y estrellas. Me supuso un reto y me ayudó a mejorar como ser humano.



- Vivir sin jefe; sin miedos; con abundancia… Sergio, ¿Qué es lo que no falta en su mochila vital, para vivir a pleno rendimiento y con sentido, como reza el título del libro de Víctor Küppers?

Yo creo que lo que no falta nunca en mi mochila, o lo que no quiero que falte es la visión de transcendencia y propósito, la visión de para qué estoy viviendo. Cuando tenemos esa visión profunda todo acaba funcionando bien.



- En su libro “Vivir con Abundancia”, sugiere habituarse a la belleza por sus beneficios saludables. En Madrid, ¿Cómo se rodea de belleza?

Madrid es una ciudad cuyo centro es bello. Me gusta mucho el parque del Retiro, y la casa de campo.

Tenemos brillantes museos. Quizá las mejores pinacotecas del mundo se encuentran en Madrid. La arquitectura de Madrid es espectacular, con la plaza de Oriente y el Palacio Real.



La sierra, tiene lugares asombrosos, que no te puedes creer que estén a una hora de la puerta del Sol. Y están ahí, y son gratis. Yo suelo ir con frecuencia.



- ¿Cuál es esa canción, pieza musical, intérprete o grupo que le inspira y que podría escuchar de forma cíclica, mil veces o más?

No creo que escuchase algo de forma cíclica y eterna, porque me gusta mucho aprender y ver cosas nuevas, pero me suele gustar mucho el Chill out y la música clásica también.



Bonobo es un artista que me gusta mucho.



- Uno de los capítulos de “Vivir sin miedos”, lleva por título “¿Qué ha hecho esta última semana?”, y Sugería hacernos esta pregunta como guía de por dónde va nuestra vida, ¿Le importaría compartir brevemente con nosotros, su última semana?

En mi última semana, he estado trabajando en el proyecto online del Máster de Emprendedores. Hay una cosa que me propongo y es sacar todos los años al menos un producto estrella, con el fin de que mi aportación al mundo siga funcionando.



Hace menos de un mes hemos publicado "Libertad financiera" y a finales de año, saldrá el máster de emprendedores online.



El viernes estuve presentando un evento de Instituto de Pensamiento positivo. Este sábado estuve dando clase en el máster. Domingo y parte del lunes me los tomé libres para pasear por el campo y descansar, ya que como contaba en "Misión emprender", al menos hay que proteger un día a la semana, no agendando nada de antemano. Y por último el martes estuve configurando un nuevo ordenador.