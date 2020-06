El plan de ayudas a la automoción duplica la demanda de vehículos nuevos Tal como ha explicado, también se está dando un "despertar" de los modelos eléctricos, ya que las ayudas del plan están provocando que los vehículos que antes no eran accesibles ahora sí lo sean Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 19 de junio de 2020, 10:00 h (CET) El plan de ayudas a la automoción anunciado por el Gobierno esta semana y que cuenta con una dotación presupuestaria de 3.750 millones de euros ha duplicado la demanda de vehículos nuevos, según datos de la plataforma de venta 'online' de coches Carwow, que ha registrado un incremento del 122% de las solicitudes diarias de presupuestos.



"En tan solo 72 horas de vigencia del plan de ayudas a la automoción, se ha generado una recuperación de la demanda en general, con un incremento diario del 122% en la solicitud de presupuestos a concesionarios, en comparación con la última semana", ha indicado el director general de Carwow, Borja Badiola.



Tal como ha explicado, también se está dando un "despertar" de los modelos eléctricos, ya que las ayudas del plan están provocando que los vehículos que antes no eran accesibles ahora sí lo sean. Además, ha subrayado que en algunos casos el ahorro llega hasta un 41% del precio del vehículo.



Por su parte, Carwow ha destacado el precedente del mercado alemán, ya que el Gobierno del país germano puso en marcha un paquete de estímulo económico para la compra de vehículos nuevos que ayudó a que la demanda de automóviles se incrementase un 90%.



"Esta gran subida de la demanda ha permitido al sector acelerar la recuperación de puestos de trabajo en los concesionarios, además de acelerar la transformación del parque hacia uno más sostenible", ha insistido Carwow.

