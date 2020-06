Cochesmenorca.es crea un protocolo para eliminar el covid19 de sus coches de alquiler Comunicae

lunes, 15 de junio de 2020, 12:25 h (CET) El covid19 ha obligado a muchos negocios a cambiar su metodología. Con la llegada del verano llegan las vacaciones y las dudas. Entre todas ellas la seguridad con el alquiler de coches. En este comunicado cuentan cómo harán las empresas de alquiler de coche para que las vacaciones sean 100% seguras Son muchas las empresas que han tenido que adaptarse a las nuevas normativas tras la llegada del covid-19. El turismo quizá está siendo unos de los sectores más afectados y que más cambios han tenido que implementar en tiempo récord. Si es verdad que escuchamos con normalidad noticias acerca los hoteles y apartamentos , hay una gran industria secundaria que está cambiando a la velocidad el ave. LAs empresas de alquiler de coches.

Tras varios meses de incertidumbre y Ertes, las empresas de alquiler de coches que siguen abiertas poco a poco retoman la actividad y deben prepararse para el nuevo escenario generado por la pandemia del coronavirus COVID-19.

En Menorca, isla dependiente del turismo, la empresas especialidad en alquiler de coches cochesmenorca.es ha aprovechado el confinamiento para crear nuevo protocolo desinfección con el fin de garantizar la higiene y seguridad para sus clientes.



Estas medidas han sido pensadas en base a las indicaciones del Gobierno de España y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cochesmenorca.es ha adaptado su funcionamiento a los tiempos que corren para evitar contagios de coronavirus y, por lo tanto, la propagación del virus.Este protocolo esta pensado en tres fases:

Fase 1:higiene y desinfección de las partes más susceptibles al contacto físico

Después de cada alquiler, cada vehículo pasa por un proceso especial de lavado y limpieza usando productos certificados con un alto grado de desinfección para bacterias y virus usando productos como viricidas autorizados en España para uso ambiental, industria alimentaria e higiene humana.

En esta primera las labores de limpieza se pone especial atención a las partes del vehículo que el conductor y pasajeros tocan regularmente como volante, salpicaderos, asientos, palancas , controles, portavasos, tiradores de puerta, etc.

Fase 2 : tratamiento de interior de los coches de alquiler con ozono

Tras la desinfección esta empresa de coches de alquiler en Menorca sigue con un tratamiento de Ozono de 30 minutos lo que ofrece un plus de desinfección al limpiar también los conductos y filtros del aire acondicionado como los tapizados de los asientos.

Fase 3: aislamiento de partes susceptibles al contacto

Una vez finalizado, se cubre todas las partes susceptibles de contacto, como el volante o las diferentes palancas, con film y se forran los asientos con fundas de un solo uso que serán retiradas a la entrega del vehículo evitando así la transmisión del virus.

Con la implementación de este protocolo la empresa quiere ofrecer unas garantías sanitarias para todos sus clientes.

