​Marbella, el Ayuntamiento suspende las fiestas patronales Sin embargo los marbellíes no olvidan a su Patrón San Bernabé, el 11 de junio Jaime Ruiz de Infante

jueves, 11 de junio de 2020, 09:25 h (CET) También, este jueves se conmemora la Conquista de la ciudad por los Reyes Católicos, en el año 1485. Son fechas entrañables que este año, debido al Covid19, no se van a celebrar oficialmente, aunque el público engalana sus balcones, como marca la tradición, toda vez que familiares y amigos se citan en sus gratas terrazas y restaurantes, teniendo siempre en cuenta las normas dictadas por las autoridades sanitarias.

La buena gastronomía marbellí

Y hablando de restaurantes marbellíes son muchos los que han comenzando a abrir sus establecimientos. Entre los primeros, en el casco antiguo, figura Altamirano, donde Salvador Gallardo y familia ofrece, en su amplia terraza, sabrosas raciones de navajas, coquinas, gambas, salmonetes, lenguados, besugos, jureles, gallos, calamares, pijotas, jibias, acedías, brecas y doradas salvajes todos ellos recién pescados y sabiamente tratados en sus fogones. Plaza Altamirano, 3. Casco Antiguo. Tel: 952 824 932. Cierra los miércoles. Precio medio: 25.



En el paseo marítimo

Uno de los primeros restaurantes en acondicionar sus mesas ha sido Los Mellizos, el luminoso restaurante con terraza, salón y zona de tapeo, famoso por sus arroces, mariscos y pescaíto frito.



Paseo Marítimo, esquina, Calle Gregorio Marañón, 8,Teléfono: 951 33 18 22. Paella para dos personas 30 €.



En la zona alta

Bar La Morenita En la parte alta de Marbella se encuentra este pequeño y grato establecimiento donde Antonio Núñez Manzanares, acompañado de su esposa Noelia y sus hijos José Antonio y Rubén elaboran un suculento arroz caldoso con carabineros (10 €) Tortillas de bacalao, Rabo de toro, Pierna de cordero al horno (16 €) Venado en salsa. Para rematar, Milhojas de dulce de leche. Precio medio 25 €. Av. Independencia, 14.Teléfono: 616 50 40 09; imprescindible la reserva



En la mejor y más extensa playa de Marbella

Restaurante Las Flores Son muchos los chiringuitos que jalonan la costa, de unos 5 kilómetros, en dirección a Málaga; entre ellos les podría recomendar este simpático restaurante familiar, con una terraza al pie de la arena y unas vistas que abarcan desde la ciudad de Marbella, la silueta de Gibraltar y las montañas del norte de África. Son famosas sus berenjenas fritas con miel de caña, el arroz caldoso, los pescados a la sal y las parrilladas de pescado y marisco. Una improvisada pizarra informa al parroquiano sobre platos elaborados con productos de mercado del día. Servicio atento, rápido y cordial. Urbanización Playas Andaluzas, a 5 km. de la capital de Marbella. Tel.: 952.83.22.38. Precio medio: 20/25 €. Conviene reservar.

