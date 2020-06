La recuperación económica hace imprescindible la formación de trabajadores en sector estratégicos El sector de la formación para el empleo ha hecho público su Plan Nacional Extraordinario de Formación para el Empleo y la Reconstrucción 2021-23 Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 9 de junio de 2020, 11:42 h (CET) La Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo ha hecho público en los últimos días su Plan Nacional Extraordinario de Formación para el Empleo y la Reconstrucción 2021-23, con el que ayudar a la creación de empleo de calidad, mejorando la competititivdad de la economía española en el actual contexto de la recuperación económica y social. Bajo el liderazgo de las principales asociaciones patronales — la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación (AEGEF), la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP), la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED) y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) –, el sector de la formación para el empleo hace así un llamamiento al gobierno, al Parlamento y a los agentes sociales para realizar las inversiones en capital humano que la salida del la actual crisis requiere.



El Plan tiene como objetivo fundamental la reconstrucción de la fuerza de trabajo entre 2021 y 2023 a través de un impulso a la recolocación de los trabajadores que han perdido su empleo por motivo de la crisis provocada por la COVID19. Proponiendo una inversión en formación de trabajadores de de 4.500 millones de euros, el Plan apuesta por desarrollar las habilidades de los trabajadores en los sectores estratégicos de la economía a través de la adquisición de competencias digitales, la profesionalización de los cuidados, la recualificación del turismo hacia una mayor calidad, la consolidación de los sectores industriales esenciales y crecimiento en eficiencia de la función pública.



Entre las propuestas más novedosas del Plan destacan su apuesta por la tecnología para expandir la formación para el empleo de forma generalizada y por metodologías innovadoras de aprendizaje. El sector insiste también en la necesidad de una tramitación ágil y sin burocracia de la financiación, con una programación plurianual y basada en el concierto y no en las subvenciones, así como en la oportunidad que la actual crisis abre para innovar en políticas de formación a través, por ejemplo, del cheque-formación.



El Plan parte de un claro diagnóstico sobre la realidad laboral de nuestro país, acentuada aun más por el impacto de la COVID-19: uno de los cuellos de botella del mercado de trabajo es el bajo nivel de estudios de su población trabajadora.



Así, frente a una tasa de paro actual del 14 %, la tasa entre aquellos que solo han concluido la primera etapa de la educación secundaria es del 19%, llegando al 26% en personas solo con educación primaria y hasta el 27% si no se han completado esta. La mayor incidencia que la crisis está teniendo en la restauración, la hostelería y el turismo, sectores donde la proporción de trabajadores con baja cualificación es elevada, hace aun más urgente el reciclaje profesional de la población desempleada.



Una iniciativa promovida por las principales asociaciones del sector de la formación para el empleo





La Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo inició su actividad en enero de este año con el objetivo de colaborar con los poderes públicos y otros actores privados en el diseño de un sistema de formación y empleo que contribuya a la empleabilidad, la competitividad y la creación de riqueza en un entorno de crecientes cambios tecnológicos, económicos y laborales.



La Fundación cuenta con un Patronato compuesto por diversas organizaciones vinculadas al sector de la formación para el empleo y un Consejo Asesor de expertos de reconocido prestigio en la materia (que incluye, entre otros, al exministro de Valeriano Gómez y a los exsecretarios de Estado de Empleo Luz Rodríguez y Juan Pablo Riesgo). La presentación del Plan Nacional Extraordinario de Formación para el Empleo y la Reconstrucción 2021-23 es una de sus primeras iniciativas públicas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Vuelta al trabajo presencial Todos los trabajadores siempre tendrán la posibilidad de acogerse a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales si consideran que están en peligro Escrivá cree que los ERTEs a partir de junio deben ser "más territoriales" y también "precisos" por sectores El ministro ha hecho hincapié en que los incentivos, si son positivos, funcionan mejor que otras estrategias, y que así se está viendo en la transición de los ERTEs a la 'nueva normalidad' en mayo y junio El paro sube en mayo en 26.573 personas, su mayor alza en este mes de la historia, por el Covid-19 Ya hay casi 780.000 parados más que hace un año Si estoy en ERTE: ¿Tengo derecho a tomarme vacaciones? El grave panorama económico que deja la crisis del Covid-19 obliga a empresarios y asalariados a ponerse de acuerdo en cuestiones relacionadas con las vacaciones, como las fechas, la duración y la correspondencia de las mismas Los pequeños agricultores y ganaderos rechazan el recorte del 9% de la PAC La asociación cree que son cada vez más las exigencias que se les plantean a los agricultores y ganaderos y, sin embargo, menos los presupuestos destinados al sector, por lo que afirman que "las cuentas no les salen"