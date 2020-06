​El narcisista Sánchez y las reformas de la Fiscal General

Estamos, sin duda alguna, en la campaña más orquestada a cargo del Gobierno filocomunista que tenemos, empeñado en lo que se pudiera calificar, en términos militares, como la “explotación de la victoria” una parte importante que, cualquier ejército que se precie, según el manual del buen militar, cuando se ha conseguido ganar una batalla no se debe dar respiro al enemigo y se le debe acosar para sacar el máximo rendimiento del triunfo obtenido, buscando la aniquilación total del vencido. Sólo que, en este caso que nos ocupa, se trata de un montaje en el que no ha habido victoria alguna, no se ha conseguido derrotar al adversario y, en realidad, todo lo que se ha conseguido ha sido a base de sacrificar a miles de víctimas que han sido inmoladas por la falta de diligencia, la incuria de un gobierno incapaz de atender los avisos que se le daban desde los estamentos científicos y los avisos de la OMS; dando muestras de una irresponsabilidad y una negligencia que han estado por encima de lo que el sentido común y la razón aconsejaban, para anteponer intereses de partido, las exigencias de los colectivos feministas espoleadas, incitadas y enardecidas por la ministra, señora Montero, de Podemos para que participaran en una magna manifestación, el 8 de marzo, aun sabiendo que el virus del Covid 19 encontraba su mejor medio de propagarse a través de este tipo de reuniones masivas, en las que la cercanía de unas a otras y el contacto físico son inevitables.



De hecho, varias de las ministras que asistieron a la concentración feminista, incluida la Montero, fueron afectadas por el coronavirus y tuvieron que pasar la cuarentena, como los cientos de miles de personas que fueron contagiadas a causa de la imprudencia de quienes se tomaron a broma la pandemia que nos llegaba de Italia. Pero el actual Gobierno, con la eficiente cooperación del señor vicepresidente segundo del gobierno, el señor Pablo Iglesias, conocido también como “el marqués de Galapagar” por el casoplón que se agencio para su familia, sin importarle los millones que tuvo que pagar por él ni tampoco, que estaba situado en una urbanización de la jet-set de la capital de España ¬¬- ¿Un comunista de pro dando ejemplo a sus amigos del frente popular de vida austera y de solidaridad con los más desfavorecidos de la fortuna? ¿Cuántas ayudas podrían haberse conseguido para necesitados con la fortuna que se gastaron los señores Iglesias-Montero en los 2.000 metros cuadrados, la piscina, la sauna, y los demás signos de opulencia, sin contar lo que le cuesta al Estado mantener una constante vigilancia para que, aquellos a los que dice representar, no acudan a pedirle cuentas a las puertas de su residencia, para echarle en cara la desvergüenza de la que hace gala? - en lugar de aceptar, con humildad y arrepentimiento, los graves errores que ha cometido durante los meses más álgidos de la pandemia; en vez de pedir ayuda y colaboración del resto de partidos, escuchando sus observaciones, sus propuestas y sus consejos, ha venido actuando con absoluta soberbia, despreciando a quienes le ofrecían apoyo, pero no como el gobierno quería que se le diera, de forma incondicional, autoritaria, irresponsable y sin crítica alguna. Su forma altanera, su falta de flexibilidad, su soberbia ofensiva lo han situado siempre encumbrado en su egocentrismo solamente apoyado por todos aquellos grupos comunistas y separatistas, que siempre han visto, en esta forma absolutista de gobierno, un medio adecuado para ir consiguiendo sus respectivos objetivos, consistentes en la balcanización de España y la ruptura de su unidad.



El señor Pedro Sánchez se ha instalado en su burbuja de cristal, cada vez más encantado de conocerse, empecinado en su objetivo de mantenerse en el poder, impermeable a cualquier observación que se le quiera hacer desde la oposición y, nos atreveríamos a decir, que tampoco desde muchos de sus colegas socialistas que, incapaces de oponerse públicamente a lo que estiman que es un error gravísimo para el partido y para España, particularmente están horrorizados de la deriva que le está imprimiendo a su partido, cada vez más mediatizado por sus socios los comunistas de P.Iglesias y por los separatistas de Puigdemont y Torra. Pero les falta valor para enfrentarse a Iglesias Es obvio que no hay quien le descabalgue de su jumento, tozudo e intratable, sigue en su objetivo de conseguir a toda costa seguir engañando a los que lo votaron, ahora compareciendo cada vez más a menudo ante las pantallas de la TV, desde las cuales echa sus aburridas, recalcitrantes, tendenciosas y demagógicas charlas, seguramente copiadas del señor Fidel Castro, el incombustible líder comunista de la república cubana, a la que mantuvo en el ostracismo bolchevique desde que asumió el mando, en 1959, hasta la fecha en que murió, el 2008; sin que su muerte significara alivio alguno para aquellas pobres personas, acostumbradas a soportar el yugo totalitario, porque el establishment se mantuvo firme en perpetuar la tiranía sobre la nación cubana. Es evidente que, con este constante lavado de cerebro, con la tergiversación sistemática de la verdad, dando datos falsos sin preocuparse lo más mínimo de que, en la mayoría de casos, sean contradictorios y ayudado por aquellos que dependen absolutamente de que su líder siga en el poder para seguir cobrando sus sueldos, los ministros, perfectamente aleccionados para seguir a rajatabla sus instrucciones, sin que les importe un comino lo que vaya a pasar con España, la crisis económica que se nos echa encima, ni lo que dicen las entidades bancarias y el propio Banco de España que viene anunciando la llegada de una situación catastrófica para la nación española, con un retardo importante en su recuperación y con una peligrosa caída del 15% de nuestro IBI y una tasa de paro del 23’7%.



Por otra parte ya se está notando lo que, el señor ministro de Interior, niega con una tenacidad digna de mejor empleo: la intromisión y los intentos de apartar de sus puestos a los directivos de las fuerzas del orden y a los distintos organismos relacionados con la Justicia con los que, hasta ahora, no había conseguido entrometerse en sus funciones pero que, con la introducción de la señora Dolores Delgado al mando de los fiscales, a la que se le ha permitido compaginar su cargo de ministra con el de Fiscal General del Estado, con lo que el Gobierno se asegura la fidelidad de la fiscalía, algo que no había conseguido que ocurriera hasta ahora. Y ya vemos como en el caso del Mayor de los Mossos de Escuadra de Cataluña, el señor J.Mª.Trapero, acusado por la fiscalía por delito de sedición y rebelión; ahora, con la nueva Fiscal General, parece que ya no fue tan grave su falta y se nos anuncia que el fiscal ha cambiado de parecer y que lo que se va a pedir es que sea juzgado por desobediencia, con lo que evitaría ir a la cárcel y sólo pagaría una multa, suponemos que simbólica.



Y es que, señores, de lo que se trata es de que se dé, cuanto antes, carpetazo a la pandemia del Covid 19, algo muy molesto para este Gobierno y volvamos al momento en el que quedó interrumpida la movida del separatismo y sus negociaciones, a través de la famosa mesa de diálogo con los separatistas y el gobierno de España, de tú a tú, como si estos señores que pretenden la división del país, tuvieran la suficiente entidad y representación para exigir a España que les diese la independencia, sólo porque una parte, la mitad no llega de los votantes catalanes, se ha erigido en los representantes de los que no deseamos separarnos de España. Por otra parte, ya se están poniendo en marcha los cambios que el Gobierno tenía previsto respecto a lo que el señor Iglesias considera como algo imprescindible, como sería la supresión de la reforma laboral del señor Rajoy lo que, mucho nos tememos que les va a resultar más difícil de explicar a sus socios europeos que fueron los que, desde Bruselas, nos impusieron que se llevase a efecto como condición ineludible para prestarnos 40.000 millones para salvar a nuestro sistema financiero de los efectos del hundimiento de las cajas de ahorros.



Nadie puede poner en duda que todos estos cambios de la fiscalía, respeto a los acusados por el caso del 1.O son ajenos al nombramiento de la señor Delgado como Discal General y que forman parte de los compromisos que off de record de van concediendo a los separatistas para que éstos sigan manteniendo sus alianzas con el Gobierno. ¿Hasta qué punto esta senda podrá seguir siendo explotada sin que haya una reacción de los españoles que les hagan desistir? Pues es difícil de pronosticar si es que, a pesar de todos los errores, cacicadas, incumplimiento de las normas y veleidades cometidas por este gobierno socialista, las encuestas siguen otorgando muchos votos a los señores del PSOE. Es evidente que existen muchos ciudadanos completamente contrarios a este estado de cosas, que tienen miedo a la posible instauración de un régimen totalitario filocomunista y que estarían contentos de que hubiera quién les pusiera las peras a cuarto a estos que nos gobiernan. Pero también debemos admitir que no vemos a quienes sean capaces de encabezar un movimiento lo suficientemente poderoso para sacar adelante una alternativa lo bastante preparada y fuerte para desbancar a los que tienen en poder en la actualidad.



Es verdad que el PP del señor Casado mantiene una cierta oposición en el Parlamento, pero deberemos admitir que existe mucha tibieza, algo de entreguismo y escaso convencimiento en todo lo que proponen, reclaman o intentan que se consiga. No tienen apoyo y Ciudadanos ha dejado patente, una vez más, que no son gente de fiar y que no les importa, como Esaú, vender su apoyo por un simple plato de lentejas políticas que, como no podía ser menos tratándose del señor Sánchez, no les garantiza a Arrimadas y sus seguidores (cada vez menos) que, en unas próximas elecciones no se conviertan en cenizas, disueltas entre aquellos mismos partidos de los que consiguieron, en su época floreciente, arrancar el apoyo que los hizo crecer. Es una lástima que, entre derechas e izquierdas, hayan situado a VOX en un lugar que, en manera alguna les corresponde, calificándoles con el “infamante” apelativo de ser un partido de extrema derecha, como el de Marie Lepen en Francia. La fuerza de las izquierdas, su dominio de la TV, los periódicos y las TV hace imposible que la verdad resplandezca y se sitúe al partido de Abascal en el lugar que les pertenece, una derecha, católica, conservadora y, en muchos aspectos, con las ideas más claras sobre el futuro de nuestra nación que muchos de los partidos que intentan, y lo consiguen, ningunearlos.



O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos que admitir que, cada día que pasa, el panorama de España se va oscureciendo cada vez más y que las pocas esperanzas que nos iban quedando, a medida que pasan los meses y vemos como las izquierdas siguen manteniendo sus opciones de mantenerse en el poder, vamos teniendo la impresión de que es muy posible que tengamos que tragarnos, a estos ineptos que nos gobiernos, más años de los que, en un principio, pensamos que iban a durar. Sin embargo, siempre nos queda algún proverbio chino que nos anima a continuar, como es el caso del siguiente: “Una gota de tinta, puede más que cien memorias privilegiadas”, pues sigamos con la tarea.